Fracasan las negociaciones entre Izquierda Unida y Podemos para ir juntos a las elecciones de Castilla y León

Las negociaciones entre Izquierda Unida (IU) y Podemos para aliarse en Castilla y León han fracasado. Ni las conversaciones desarrolladas en los últimos meses ni las intentonas de última hora han servido para que se entiendan dos partidos con programa prácticamente idéntico. Sus aspiraciones han impedido el pacto: ambos querían el número 1 de las listas por Valladolid. Esta provincia reparte 15 de los 82 procuradores autonómicos. Ahí se encuentra la disputa mollar entre ambas fuerzas, según fuentes de las dos agrupaciones izquierdistas, más allá de tiranteces sobre la gestión de las primarias, las designaciones de las candidaturas o la presencia de distintos partidos en las coaliciones.

Fuentes de IU, cuyo aspirante a la Junta será Juan Gascón, confirmaron en la noche de este miércoles, tras una nueva conversación con un Podemos encabezado por Miguel Ángel Llamas, que no habría plácet pese a que las eventuales alianzas pueden presentarse hasta el viernes: la última propuesta consistía en ceder a Podemos la cabeza de lista por León y Burgos, provincias de relativo apoyo izquierdista pero que en 2022 no propiciaron parlamentarios de la entonces coalición Unidas Podemos, pero conservar Valladolid. La propuesta fue desestimada, según estas fuentes conocedoras del proceso, por la dirección nacional de Podemos, a quien se remitió la sugerencia de IU.

Llamas se expresó así en la noche del miércoles en la red social X: “Faltan dos días y voy a seguir trabajando, como coordinador de Podemos CyL, con prudencia y discreción para que Podemos logre conformar una coalición lo más amplia posible. Tiendo la mano a Izquierda Unida. Yo no voy a ser un problema, acepto no liderar la candidatura de la provincia de Valladolid. Pero considero de justicia que Podemos lidere la candidatura de la provincia de Valladolid porque hemos hecho unas primarias y la lista que he encabezado ha tenido un apoyo cercano a los mil votos. El cargo no me importa, pero la democracia, para mí, es irrenunciable. Izquierda Unida, en cambio, no ha hecho primarias, y ha ocultado el número de votos de la consulta de coalición con [Movimiento] Sumar que ha realizado”.

De fondo, que IU no hizo primarias porque Gascón fue el único candidato hace meses y salió designado directamente. Asimismo, Podemos intentó vetar a Movimiento Sumar dentro de la coalición: primero, hace muchos meses, supeditó su apoyo a que IU rompiera con la formación de Yolanda Díaz a escala estatal, donde comparten Gobierno con el PSOE, para en las últimas fechas reclamar que esta separación se produjese en Castilla y León. IU esgrimió que el 77,9% de los votos de sus bases habían aprobado que Movimiento Sumar, con poco peso en la comunidad, se uniera a la alianza electoral junto a Equo. Podemos también se ha aliado con Alianza Verde, algo que en la otra orilla de la izquierda vieron “bien, nosotros no les vamos a decir con quién tienen que juntarse, pero que ellos tampoco nos lo impongan”, según cargos de IU.

A preguntas de EL PAÍS, Gascón se expresa así: “No voy a entrar en los reproches porque no van a ningún sitio. Si querían hacer un esfuerzo para la unidad, tenían que haberlo hecho. No había voluntad, lo lamento, pero nos vamos a centrar en lo nuestro. Rajar para luego decir que están dispuestos a ir en coalición es mentir. La izquierda y la política en general tienen que aprender a moderar sus formas”.

La clave del distanciamiento se asemeja a la de Aragón, donde tampoco concurrirán juntos: Podemos quería encabezar, pero IU no cedió el puesto. En Extremadura, de la mano, sacaron siete parlamentarios. El mensaje de “considero de justicia que Podemos lidere la candidatura de la provincia de Valladolid porque hemos hecho unas primarias y la lista que he encabezado ha tenido un apoyo cercano a los mil votos”, descansa en que tanto Llamas como Pablo Fernández, secretario de Organización de la formación y procurador en las Cortes de Castilla y León esta legislatura, entendían que contaban con más peso que los de Gascón para liderar la papeleta en Valladolid. Por contra, IU se ha movido en una línea: tras el declive general de Podemos, ellos se ven con más fuerza e implantación y debía acreditarse en la composición de las candidaturas. Por eso les plantearon lo mismo que IU y Podemos pactaron en forma de Unidas Podemos en 2022, pero al revés: el primer puesto por Valladolid recalaría en IU y no en Podemos. Después, cierta flexibilidad para ofrecer León y Burgos, pero nada más pese a la buena relación personal entre Gascón y Fernández.

Fuentes de Izquierda Unida criticaban durante estas semanas de acercamientos y recelos que no sabían “qué es relato y qué es voluntad de acuerdo” en Podemos, que ha aplazado o movido varias reuniones. Por tanto, como ambas facciones han venido admitiendo en las últimas semanas, habrá dos papeletas izquierdistas más allá del PSOE en una comunidad donde gobierna el PP desde 1987. “Es una cagada”, reconocieron fuentes de Podemos hace unos días; mismo pensamiento en Izquierda Unida pero no suficiente para entenderse. Incluso los sindicatos instaban a una candidatura unitaria, como sostuvo el secretario general de UGT, Óscar Lobo, en el Diario de Valladolid: “Es un error. Dividir el voto les dificulta obtener representación en las Cortes. Es un momento para tener altura de miras y para confluir en candidaturas sólidas”.