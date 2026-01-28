Mañueco retira a Quiñones, su consejero de Medio Ambiente durante los incendios, del número 1 de las listas por León

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desde 2015, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no será el cabeza de lista por León en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. El alto cargo, responsable de la gestión forestal en las olas de incendios que arrasaron la comunidad en 2022 y 2025, se encontraba muy cuestionado tanto dentro como fuera de su partido, con recurrentes manifestaciones reclamando su dimisión y la oposición clamando también por su cese. El PP aún no ha aclarado la composición completa de las listas más allá de que la número 1 por León será María José Álvarez Casáis. Fuentes de la formación ven “lógico” que retiren de la cabeza de lista al también presidente de la gestora del PP leonés y sospechan que pueden bajarlo en el listado para que si saca escaño siga en las Cortes de procurador raso o, en caso negativo, intentar derivarlo al Senado.

El presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha comunicado sus designaciones para ocupar el puesto de salida en cada provincia, con abundancia de mujeres. El caso de León era el más controvertido por la eventual pérdida de confianza de Quiñones, quien hace pocos días daba explicaciones en las Cortes sobre lo sucedido este verano durante los fuegos. Esta posibilidad, rumiada durante meses en el PP y en el escenario parlamentario de la comunidad, se ha ratificado este miércoles al saberse que María José Álvarez Casáis ocupará ese puesto.

Fuentes del PP desgranan así el movimiento: “Es lógico, lo ha hecho un poco disimulado, se habla de mujeres más que de Quiñones”. Estas mismas fuentes detallan que hay otros consejeros que dejan de ser cabeza de lista de sus provincias, aunque puede que sí logren puestos de salida. “Los consejeros han quedado algo opacados en las listas, quizá para que no cante tanto”, describe esta fuente, que ve un potencial conflicto sobre dónde ubicar a Quiñones en León: “Una cabeza de lista con Quiñones es matarse”, apunta, y sospecha que tras Álvarez podrá ir el portavoz del grupo popular en las Cortes, Ricardo Gavilanes. El puesto número 3 sería para otra mujer y el cuarto, para Quiñones.

Las encuestas muestran difícil que el PP coseche ese cuarto procurador repartido por la circunscripción leonesa, de modo que este miembro del partido ve dos opciones: si logra el acta, Quiñones será un diputado raso en el Parlamento; si no, siempre lo pueden derivar al Senado, donde hay dos puestos que dependen de la decisión del partido.

El titular de Medio Ambiente, históricamente de gran confianza de Mañueco, ha quedado así relegado al menos en las primeras decisiones tomadas por su jefe de cara a la cita con las urnas. Miembros del partido han recordado siempre la gran relevancia de Quiñones. El político leonés ha comparecido dos veces, una en las Cortes a finales de agosto y otra en enero en una comisión, para explicar cómo ha gestionado la Junta la crisis de los incendios. Durante los mandatos de Mañueco, con él al mando de Medio Ambiente, se han sufrido los tres peores años en incendios forestales de la historia: en 2021, un incendio de 22.000 hectáreas en Ávila; en 2022, 60.000 entre dos focos en la sierra de la Culebra (Zamora) con cuatro muertes; y las oleadas de 2025, más de 140.000 con cinco muertes entre las llamas.

Los bomberos han denunciado recurrentemente precariedad laboral, malos sueldos y condiciones, descoordinación e ineficacia. Quiñones fue especialmente criticado cuando en las primeras olas de las llamas descontroladas alegó “la mala costumbre de comer” para justificar que no se hubieran incorporado a los primeros momentos de los fuegos. En 2018 sostuvo que “era absurdo y un despilfarro” mantener un operativo contra incendios todo el año, habitual demanda del sector, y en los últimos meses ha defendido el dispositivo de la Junta al mismo tiempo que se han anunciado múltiples inversiones para mejorarlo.