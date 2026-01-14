Los reproches por la gestión de los incendios copan el último gran debate parlamentario en Castilla y León

La Junta de Castilla y León (PP) insiste en sus últimos debates políticos antes de encarar las urnas: los incendios que causaron cinco muertes y 143.880 hectáreas arrasadas en verano se debieron a condiciones climatológicas extremas que los hicieron “inextinguibles” y que el fuego “no entiende de fronteras administrativas”.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado este miércoles, forzado por la oposición, su parecer sobre los “desgraciados incendios” que arrasaron la comunidad en agosto. Quiñones ha reivindicado al operativo pese a las críticas internas y externas y mantenido la tesis de la Junta: poco más se pudo hacer ante las olas de calor y que no todo es culpa del Gobierno autonómico. Las llamas se erigen en arma electoral con los demás partidos demandando más prevención y recursos contra el fuego entre reproches a la Junta.

El consejero, que ya compareció por exigencia del hemiciclo a finales de agosto, ha intervenido durante hora y cuarto en una comisión para hacer balance de 2025 con un discurso centrado en tres ejes además de los trabajos de recuperación: el marco normativo, las condiciones meteorológicas y el operativo. Quiñones ha esgrimido que pese a que la gestión forestal y de los dispositivos de extinción corresponde a las autonomías, “los incendios no entienden de fronteras administrativas” y ha apelado a la “coordinación” entre instituciones, si bien las comunidades pueden declarar el nivel 3 de emergencias si entienden que se encuentran en una situación crítica que requiere la intervención estatal. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo al principio que contaban con un “operativo suficiente” para acabar reprobando al Ejecutivo central por no mandarles tantos refuerzos como demandaban.

Quiñones se ha centrado en las condiciones meteorológicas adversas que complicaron la extinción. El alto cargo, que pasó 28 días fuera del foco público tras ser criticado por responder “Tenemos la mala costumbre de comer” por ausentarse el primer día de fuego, ha aludido a la complejidad del escenario mediante conceptos técnicos como pirocúmulos, inversiones térmicas, olas de calor, megaincendios o anomalías térmicas. “El tiempo atmosférico no solo influye, condiciona decisivamente la aparición y comportamiento de los incendios y sus posibilidades de extinción. Podemos contar con los mejores medios, pero en meteorología adversa puede ser inextinguible”, ha afirmado, si bien Medio Ambiente manejaba desde principios de agosto, antes de los incendios, informes alertando del altísimo riesgo de ignición y propagación y de la inminente ola de calor.

El consejero ha lamentado “variables sobre las que en muchas ocasiones existe escasa capacidad de gestión en el control y extinción del incendio”, algo que los bomberos admitían en verano.

Varios brigadistas han acudido a la puerta de las Cortes para exclamar “Somos tu despilfarro” en alusión a que Quiñones aseveró en 2018 que era “absurdo y un despilfarro” tener un operativo activo todo el año, su principal demanda, pues solo parte de ellos se desempeña los 12 meses. El consejero, pese a sostener que el dispositivo era apropiado, ha garantizado la adquisición de nuevos recursos, como bulldozers o helicópteros. Quiñones también ha culpado a los incendiarios, especialmente en León, aunque solo hay dos detenidos por provocar focos este verano en el territorio, uno en Ávila y otro en Zamora, este por negligencia.

El titular de Medio Ambiente ha defendido las inversiones y ha citado 2022, cuando tras los incendios de la sierra de la Culebra (Zamora), con cuatro muertes y 60.000 hectáreas abrasadas, se acordó con el Diálogo Social mejorar el operativo. Los componentes insisten en pedir un modelo totalmente público y no público-privado, como ahora, y mejores condiciones: muchos tienen contratos temporales. Quiñones ha reivindicado la “mayor estabilidad, profesionalización y capacidad de respuesta” derivada de este gasto aumentado gradualmente y entre promesas de la Junta de seguir mejorándolo. Los brigadistas acogen estos anuncios con escepticismo, pues valoran estos incrementos pero siguen estimándolos insuficientes.

El también responsable de la gestora que dirige el PP de León, provincia más afectada por las llamas, ha ensalzado los 114 millones de euros comprometidos para los perjudicados y ha agradecido su labor al operativo además de mostrar su “consternación” por las pérdidas humanas.

La oposición le ha reprochado que no haya mencionado a los cuatro muertos en incendios directos y al otro fallecido en un conato y ha denunciado su actitud “soberbia”. Nuria Rubio, del PSOE, le ha afeado “la falta de autocrítica” en una “comparecencia decepcionante” y ha recordado los medios ineficientes, como en telecomunicaciones, ofrecidos para los bomberos durante sus jornadas eternas. José Antonio Palomo, de Vox, ha reclamado más prevención entre discursos antiecologistas y contra la burocracia pero ha ensalzado su “lealtad”. Juan Antonio Palomar, de Soria ¡Ya! y en portavocía de la Unión del Pueblo Leonés, ha sostenido que “algo se habrá hecho mal, no se puede achacar todo a la meteorología y que son incendios incontrolables”. Pablo Fernández, por Unidas Podemos, ha cargado contra el “miserable” y “sinvergüenza” Quiñones en una comparecencia “sin escrúpulos y sin atisbo de autocrítica con falsedades”, señalando también a Mañueco como “responsable” y preguntándole a Vox si sostendrán al PP si Quiñones sigue en el puesto. El independiente Francisco Igea ha condenado que no mencionara a las víctimas y ha ironizado con que “todo estaba bien pero necesitamos el doble”, por las inversiones planteadas, y se ha asombrado de que el consejero asegure que en León, de donde procede y donde el PP teme ser castigado en las urnas, hay más incendiarios o “delincuentes”.