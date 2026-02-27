Telecinco ya tiene fecha para el final de ‘GH Dúo’ y el estreno de ‘Supervivientes 2026′

El estreno de Supervivientes 2026 en Telecinco es inminente. Este jueves, Jorge Javier Vázquez anunció, durante la gala de GH Dúo, el calendario de fechas clave tanto de la recta final del reality de encierro como el día en el que saltarán del helicóptero los famosos que convivirán en los cayos de Honduras las próximas semanas.

El jueves 5 de marzo será la fecha del regreso del reality de aventuras. Por su parte, los famosos que conviven en la casa de Tres Cantos vivirán la semifinal del programa el domingo 1 de marzo y la final definitiva será el martes 3.

Supervivientes llega este año con una importante novedad: la ausencia de Laura Madrueño en Honduras y su relevo por María Lamela. La presentadora se estrena en el formato tras aparecer como reportera y presentadora sustituta en Más vale tarde en La Sexta. Aunque debuta en Telecinco y en Supervivientes, ya tiene experiencia en la telerrealidad al haber presentado el programa de aventuras Salvaxe en la Televisión de Galicia (TVG), que también la acercaba a la naturaleza.

Jorge Javier Vázquez volverá a ser el presentador de las galas de los jueves de Supervivientes, mientras que Sandra Barneda lo hará los domingos e Ion Aramendi se encargará de los martes, en sustitución de Carlos Sobera.

También se conoce ya el listado de concursantes que pasarán las próximas semanas en Honduras. La presentadora y modelo Ivonne Reyes, la influencer Alba Paul, la actriz Alex de la Croix, el atleta paralímpico Alberto Ávila, la ex de Bertín Osborne Gabriela Guillén, los exconcursantes de La isla de las tentaciones Claudia Chacón y Gerard Arias, el entrenador personal Álex Ghuita, el exfutbolista y modelo Jaime Astrain, el expiloto Toni Elías, el deportista Aratz Lakuntza, la periodista Ingrid Betancor, la modelo Marisa Jara, la exconcursantes de Gran Hermano Maica Benedicto y la ex de José María Almoguera Paula Olmedo son los concursantes confirmados hasta el momento.