Así fue el estreno de ‘GH Dúo’: un regalo para los que crecimos con Telecinco

La gala de arranque de GH Dúo fue un regalo para los que crecimos con los programas de Telecinco y hemos descubierto HBO prácticamente hace un cuarto de hora

Lo de anoche en la gala de arranque de GH Dúo fue un regalo para los que crecimos con los programas de Telecinco y hemos descubierto HBO prácticamente hace un cuarto de hora. Qué viaje, qué risa y qué bien sienta ver a participantes de los que no hay que buscar en Google quién demonios son porque sabemos casi todo de ellos. Fue un programa hecho a la medida para mí, lo cual no sé muy bien en qué lugar queda la productora Zeppelin y quedo yo, pero a ver si me explico.

En el plató entró desfilando Cristina Piaget, a Jorge Javier Vázquez se le cayó la baba mientras pisaba como solo pisan suelo este tipo de personas y se trabó al decir de ella que fue una de nuestras “top model internacional”. La modelo y ahora actriz habló de mujeres como Claudia Schiffer y Linda Evangelista mientras de fondo sonaba la canción Here comes de Hotstepper, de Ini Kamoze, banda sonora de la película Prêt à porter (1994) de Robert Altman. A los que crecimos en esa década del siglo pasado con las fotos de las supermodelos en las carpetas nos dio un primer vuelquecito el corazón. Habría más.

Piaget fue la encargada de abrir la caja que contenía al gran protagonista de la noche, que llevaba siendo cebo desde hace horas y que se supone que iba a ser un antes y un después en nuestras vidas. Se le escapó el nombre al presentador en un spoiler algo antológico, aunque ya se hablaba de que sería Carlos Lozano uno de los concursantes estrella de esta edición. Bueno. Digamos que hemos vivido emociones más fuertes en televisión.

El también modelo, actor y presentador entró en la casa de Tres Cantos diciendo que lleva varios años sin tener relaciones sexuales —“mi hija me ha pedido que no haga el amor en la casa— y en cuanto vio a su compañera empezó a llamarla “mi niña”, que es una cosa que a la que escribe le irrita de Lozano y de cualquier otra persona del planeta en general a no ser que seas ciudadano de las afortunadas Islas Canarias. Lozano ahora es pastor de ovejas, vive alejado del mundanal ruido y en El Berrueco, un municipio de la comunidad de Madrid donde es muy feliz. En el plató estaba para defenderle Jaime Sanz, alcalde de la localidad del Partido Popular que se marcó un leve bailecito cuando Sonia Madoc —la rubia de Sonia y Selena— se puso a cantar eso de “en Gran Hermano alguien te dará la mano”. Otro temazo.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez han entrado como compañeras en la casa. Si yo le hablara a mi madre de ellas le diría que son “la hija de la Campos que no sale en cámara y la hija de Doña Adelaida”, por ejemplo. Son de ese tipo de amigas que brotan a los cinco minutos de estar juntas y confío mucho en que abran el cajón de mierda antes de la gala de los domingos, presentada por Ion Aramendi. La vidente Esperanza Gracia, que estará en el plató para defender a Rodríguez, dijo que “es el año de los Leo”, por si acaso interesa a algunos de nuestros lectores. Carmen, pasada la medianoche, dijo que estaba muerta de sueño, que como se descuidara se dormía. Contigo siempre, Campos. En el plató estaban para defenderla su hijo José María y la novia de éste, María La Jerezana, que nos contó que los Reyes Magos en la casa de su suegra le han traído un ajuar. Los de la generación Z imagino que a esas alturas de la noche ya estaban en otros menesteres.

Hay concursantes que a mí me interesan lo justo, no así sus presentaciones. Hay un señor muy fuertote llamado John Guts, mexicano, que es famoso en su país por ser un villano de los realities. Nos contó quién es (sus debilidades son “las mujeres, las motos y el dinero” y afirmó que le interesa mucho “la educación financiera”) mientras de fondo Antonio Banderas canta eso de “ay ay ay ay, ay ay mi amor, ay mi morena de mi corazón’ de la banda sonora de la película ‘El mariachi’, otro guiño a los noventa. Cuando entró Raquel Salazar, una de las protagonistas de otro reality, el de Los Gipsy Kings, su hija Noemí afirmó que ahora su madre está más tranquila de carácter “porque se ha bautizado”. Mientras, Pastora Soler cantaba eso otro que tantas veces hemos tarareado que dice “cosas buenas tiene Hassan en los jardines de palacio”. Desde aquí, un abrazo infinito a los que escogieron este hilo musical de la noche del jueves.

Pero el mejor momento y también el más preocupante lo protagonizaron tres personas. Se llaman Manuel González, Anita Williams y Jorge Javier Vázquez. Los dos primeros son concursantes de La isla de las tentaciones, él es el que no tenía nunca “la manita relajá” y ella es la ex pareja de Montoya. Entre ellos pasaron cosas. Cosas tóxicas, claro. El tercero no necesita presentación. Intentemos reproducir lo que ocurrió.

Jorge Javier Vázquez: “Manuel, ¿qué opinas de lo de Groenlandia?”.

Manuel González: “¿Groenlandia?”.

Anita Williams: “Me he perdido”.

Manuel González: “¿Groenlandia qué es, cojones? No tengo ni idea, pisha”.

Jorge Javier Vázquez: “O sea, que no estás preocupado”.

Manuel González: “No”.

Anita Williams: “No sé qué ha pasado porque las noticias no las veo… últimamente”.

Manuel González: “Yo es que de Cádiz he salido poco”.

Si María Jesús Ruiz, que fue miss España y estaba presente en plató, quedará en nuestra memoria porque dijo una vez que se le iba la salud por el ano, a mí me vino toda gracias a estos detalles de la noche. Tantas cosas que me gustan, tan la España con la que he crecido, tan la España de ahora.