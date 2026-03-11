Aznar y Ayuso arropan a Mayor Oreja en el aniversario del 11-M: “El atentado se hizo para cambiar la historia política de España, y vaya si ha cambiado”

Siete de la tarde del 11 de marzo de 2026. José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso arropan a Jaime Mayor Oreja en la presentación de su nuevo libro: Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026). La fecha coincide con el 22 aniversario de los atentados islamistas de 2004 en la capital, con un balance de 192 muertos. Las páginas del que fuera ministro del Interior entre 1996 y 2001 resucitan la teoría de la conspiración sobre los atentados, pero su entorno ha dicho a la agencia Europa Press que este 11 de marzo, el de la puesta de largo de su libro, no tiene relación alguna con el aniversario de la tragedia, sino que ha sido una “coincidencia” porque había que cuadrar agendas.

A esta “coincidencia” han acudido, entre otros, Esperanza Aguirre, Carlos Iturgáiz, Adolfo Suárez Illana, Ana Botella, y periodistas como Ernesto Sáez de Buruaga. El acto ha durado poco más de una hora. Sobre el escenario se han ubicado el periodista Luis Ventoso, Mayor Oreja, Aznar y María San Gil, figura clave del PP vasco en la década del 2000. Mayor Oreja ha tomado la palabra a los pocos segundos para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Oreja ha dicho que quien gobierna hoy España es un “proyecto de izquierdas con ZP, ERC y ETA”. Y ha pedido que finalice cuanto antes. “Hay que hacer un llamamiento a los españoles para que no nos anestiemos y que este gobierno, letal para España, democraticamente desaparezca cuanto antes”.

Aznar ha mirado entonces al auditorio, repleto y de unas 200 personas, y ha dicho que “España debe apoyar a sus aliados” y que decir esto en la España de hoy “chirría”. En realidad lo había dicho también hace unas horas en Valencia. Y ha pasado a hablar entonces del futuro que viene. “Las próximas elecciones generales, nos guste o no, tendrán un caracter semiconstituyente. Nos vamos a jugar la continuidad histórica de España. La continuidad de la corona como tal, y por lo tanto, una posible desagregación del país en un conjunto de entidades o republiquillas. Dicho esto, y jugándonos eso, el que se quiera inhibir, que se inhiba, pero que sepa la consecuencia”.

Pasados los 40 minutos, el periodista y moderador Luis Ventoso ha mencionado la fecha de este miércoles. “Hoy es 11-M”. Mayor Oreja ha recogido el guante y ha contado lo que le relata en el libro. Una conversación mantenida en 2005 en un restaurante del municipio gaditano de Zahara de los Atunes con Driss Basri, que había sido ministro del Interior de Marruecos: “Supongo que no tendrás dudas de que el atentado del 11-M fue obra de un servicio secreto. La lógica es que fueran nuestros servicios secretos marroquíes, pero como los he reclutado y escogido yo, quiero decirte que son incapaces de organizar un atentado tan complejo y difícil [...]. Mirad hacia los servicios secretos de otro país vecino”.

Entonces, relata Mayor Oreja, se acordó también de una reunión que mantuvo en Madrid en 1996, cuando era ministro del Interior, con su homólogo francés, Jean-Louis Debré. Debré le dio el nombre de un asesor de Interior en la etapa socialista en España que habla de una existencia en Francia de “una red paralela, un servicio secreto no oficial, una especie de deep state, o ‘Estado profundo’, dirigido por Charles Pasqua, antiguo ministro de los gobiernos de Jacques Chirac y Édouard Balladur”. Con este resumen y ante el auditorio, ha soltado: “Ni sumo, ni quito, ni pongo nada. Lo que digo es que el atentado se hizo para cambiar la historia política de España. y vaya si ha cambiado”. Una señora desde la últimas filas ha contestado antes de recibir unos aplausos:

—¡Vaya!

La realidad es que no es la primera vez que Mayor Oreja alienta la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11-M. Hace tres años dio una conferencia para un centenar de alumnos de entre 14 y 17 años en un colegio concertado de Madrid. “¿Qué sucedió en el atentado del 11-M?“, se preguntó entonces. ”Que cambió el rumbo de España. El atentado se hace cuatro días antes de las elecciones generales. Si hubiese sido alguna venganza de los iraquíes, nos lo hubiesen hecho otro día. No, no, el atentado se hace cuatro días antes y cambia el rumbo de España".

Ahora, tres años después, Mayor Oreja plasma en el libro esta nueva versión, de la que Aznar no ha dicho ninguna palabra en el acto. Sí han debatido sobre el futuro de la derecha en España y las relaciones entre Vox y el PP.

El exministro ha dicho que ambas formaciones tienen “la obligación” de hacer Gobierno. “Salvo que digan que de estar en el abismo, se vaya al foso, pero será una realidad en el gobierno de España”. El auditorio ha respondido entonces con más aplausos.

Aznar, eso sí, ha dicho que comprende el “objetivo” de Mayor Oreja, pero que tiene varios matices. “Lo sabe Jaime”, ha dicho. “Para lo que se tiene que enfrentar España, España necesita un Gobierno fuerte. No es lo mismo que el PP tenga 130 o 140 diputados y Vox 60, que el PP tenga 170 y Vox 30. ¿Por qué? Porque en la primera formula los españoles no podremos enfrentarnos a los problemas y en la segunda tendremos una oportunidad". San Gil ha dicho que ella opina como Mayor Oreja y, antes de terminar, se ha levantado de su asiento. Mayor Oreja ha dicho en voz alta: “María, María”. Y ante el auditorio puesto en pie ha sonado la versión corta del himno de España.