Mediaset 2026: Amor y conspiranoia

Las audiencias son el nuevo fútbol. Es habitual que las cifras de los audímetros sean noticia, pero ahora interesa hasta cuándo saldrán publicados esos datos. Había tanta expectación por saber quién había ganado la noche de las campanadas, que se publicaron noticias que advertían a los impacientes que, por mucho que diesen refresh a las páginas de televisión, no habría datos hasta el siguiente día laborable. TVE ganó de calle, tal vez porque es la única que se toma en serio estas fechas y quizá porque es la única que nos tomamos en serio en cualquier fecha, de ahí que cuando hay sucesos relevantes sea la que sintonizamos. La pública ganó el fin de año no solo por Chenoa y Estopa, también por la cuidadísima programación anterior y posterior. Ese resumen del año de Carlos de Amor que se balancea como un elefante sobre la tela de una araña entre lo cursi y lo emotivo, el infalible Mota, siete mujeres cantando en siete marcos incomparables y un contenedor musical en el que lo mismo te encontrabas a Pastora Soler que a Recycled J. Y cuando todavía no habíamos finiquitado las reservas de mazapán, llegó el trumpazo y TVE volvió a liderar las audiencias. No sé el motivo de los demás, pero yo voy donde esté Anna Bosch.

TVE ha dejado claro que quiere competir y Antena 3 ya siente su aliento en el cogote del share. A quien no se espera en la línea de meta es a Telecinco. La otrora dominadora de las audiencias vende ahora como una gran victoria que Cuatro le coma la tostada a La Sexta, o sea, como si el Real Madrid acabase la temporada en blanco, pero fardase de que el Castilla ha ganado el derbi. Andan tan desorientados en Mediaset que van a realizar un movimiento audaz. Durante un mes, First Dates pasará a Telecinco y dejará su franja de lunes a miércoles a Horizonte, uno de los grandes activos de Mediaset, que también seguirá manteniendo su emisión de los jueves. Mientras la hermana mayor se desangra, su Mini-yo gana terreno, vertebrada por el infoentretenimiento de En boca de todos, Todo es mentira y el programa de Iker. Cuatro, la cadena a la que dio la bienvenida Iñaki Gabilondo, y Mediaset, el grupo que no hace demasiado apostó por Carlos Franganillo, dejan indisimuladamente su información en manos de Nacho Abad, Risto y Jiménez. Yo me persigno a diario, aunque vivimos un momento tan estrambótico que quizá ellos son los ideales para contárnoslo porque tal vez hasta lo entienden.