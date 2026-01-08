Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Mediaset 2026: Amor y conspiranoia

Andan tan desorientados en Mediaset que durante un mes realizaran un movimiento tan audaz como desconcertante: ‘First Dates’ pasará a Telecinco y el ‘Horizonte’ de Iker Jiménez se emitirá de lunes a jueves

Iker Jimenez
Eva Güimil
Eva Güimil
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las audiencias son el nuevo fútbol. Es habitual que las cifras de los audímetros sean noticia, pero ahora interesa hasta cuándo saldrán publicados esos datos. Había tanta expectación por saber quién había ganado la noche de las campanadas, que se publicaron noticias que advertían a los impacientes que, por mucho que diesen refresh a las páginas de televisión, no habría datos hasta el siguiente día laborable. TVE ganó de calle, tal vez porque es la única que se toma en serio estas fechas y quizá porque es la única que nos tomamos en serio en cualquier fecha, de ahí que cuando hay sucesos relevantes sea la que sintonizamos. La pública ganó el fin de año no solo por Chenoa y Estopa, también por la cuidadísima programación anterior y posterior. Ese resumen del año de Carlos de Amor que se balancea como un elefante sobre la tela de una araña entre lo cursi y lo emotivo, el infalible Mota, siete mujeres cantando en siete marcos incomparables y un contenedor musical en el que lo mismo te encontrabas a Pastora Soler que a Recycled J. Y cuando todavía no habíamos finiquitado las reservas de mazapán, llegó el trumpazo y TVE volvió a liderar las audiencias. No sé el motivo de los demás, pero yo voy donde esté Anna Bosch.

TVE ha dejado claro que quiere competir y Antena 3 ya siente su aliento en el cogote del share. A quien no se espera en la línea de meta es a Telecinco. La otrora dominadora de las audiencias vende ahora como una gran victoria que Cuatro le coma la tostada a La Sexta, o sea, como si el Real Madrid acabase la temporada en blanco, pero fardase de que el Castilla ha ganado el derbi. Andan tan desorientados en Mediaset que van a realizar un movimiento audaz. Durante un mes, First Dates pasará a Telecinco y dejará su franja de lunes a miércoles a Horizonte, uno de los grandes activos de Mediaset, que también seguirá manteniendo su emisión de los jueves. Mientras la hermana mayor se desangra, su Mini-yo gana terreno, vertebrada por el infoentretenimiento de En boca de todos, Todo es mentira y el programa de Iker. Cuatro, la cadena a la que dio la bienvenida Iñaki Gabilondo, y Mediaset, el grupo que no hace demasiado apostó por Carlos Franganillo, dejan indisimuladamente su información en manos de Nacho Abad, Risto y Jiménez. Yo me persigno a diario, aunque vivimos un momento tan estrambótico que quizá ellos son los ideales para contárnoslo porque tal vez hasta lo entienden.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Eva Güimil
Eva Güimil
Eva Güimil (Mieres, 1972) ha sido directora y guionista de diversos formatos de la televisión autonómica asturiana. Escribe sobre televisión en EL PAÍS y ha colaborado con las ediciones digitales de Icon y 'Vanity Fair'. Ha publicado la biografía de Mecano 'En tu fiesta me colé'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Polarizada. Y a mucha honra

Eva Güimil

TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva

Eva Güimil

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_