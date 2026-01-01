Ir al contenido
Cuándo salen las audiencias de las campanadas de Nochevieja en televisión: el duelo de Antena 3 y La 1

La cadena pública, este año con Estopa y Chenoa, logró superar el año pasado a Cristina Pedroche y Alberto Chicote

La creación de vestido requirió 200 horas de trabajo.
Madrid -
Chenoa y los hermanos Muñoz, de Estopa, se estrenaron en las campanadas en RTVE el año en que Cristina Pedroche cumplía 12 nocheviejas dando las uvas. Tras el sorpasso que logró la cadena pública el año pasado con David Broncano y Lalachus, Atresmedia apostó este año por doblar la presencia de su conductora estrella en los últimos instantes del año, con el tradicional show de descubrir su vestido. Así que Pedroche y Alberto Chicote también estuvieron en la retransmisión de La Sexta, que hasta ahora había contado con sus propios presentadores.

La incógnita de quién se llevará el primer puesto en las audiencias de la Nochevieja televisiva no se despejará en Año Nuevo. Habitualmente, cada mañana las empresas de medición Barlovento y Kantar ofrecen a primera hora los datos, pero en enero el primer día es el 2. Será este jueves por la mañana cuando se conozca el resultado. RTVE confió a última hora en los hermanos Estopa y la cantante Chenoa para presentar la entrada del nuevo año desde la Puerta del Sol después de que la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril anunciase su decisión de retirarse debido a la baja médica del presentador.

Antena 3 repite la misma fórmula de los últimos años con Alberto Chicote y Cristina Pedroche en una cita que se sucede cada 31 de diciembre desde hace más de una década en la Puerta del Sol de Madrid. En este caso, la incógnita ha vuelto a ser el vestido de la presentadora madrileña, aunque para esta despedida del año Pedroche y Chicote han contado por primera vez con un invitado especial durante la retransmisión ya que Santiago Segura ha estado presente en la Puerta del Sol junto a Pedroche y Chicote.

Mediaset España cambió de escenario y sus cadenas de televisión han dado las campanadas desde la nieve. La estación de esquí Formigal-Panticosa se convertió en el escenario desde el que el grupo ha despedido 2025 en simulcast para Telecinco y Cuatro. Desde la terraza de Marchica, su emblemático après-ski a pie de pistas, Sandra Barneda y Xuso Jones han conducido la retransmisión de fin de año antes de ceder el protagonismo al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, una de las villas más singulares y pintorescas del Alto Gállego.

Las claves de la Nochevieja televisiva

- El show de las campanadas. Estopa y Chenoa: correctos, cada uno en su mundo en unas campanadas que no pasarán a la historia, escribe Mariola Cubells. Las campanadas, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas, señala en su repaso Jimina Sabadú. Las de Laura Escanes y Miki Nuñez en TV3 fueron, según Tomàs Declós, un festival publicitario.

- La tradición de los rótulos de Cachitos Nochevieja. Fue una celebración de los primeros 2000 con el canto del cisne de Sonia y Selena y una nueva ristra de rótulos irónicos.

- Los vestidos más comentados. El de Cristina Pedroche está hecho a partir de sus trajes de las anteriores campanadas y aquí puedes puedes leer todos los detalles del diseño del vestido de Chenoa. Pero junto al de la presentadora de Antena 3, otro estilismo llamó la atención en redes sociales: la capa de abrigo de Amaia Montero en su regreso con La Oreja de Van Gogh. La nueva canción del grupo se pudo escuchar en el especial musical de La 1 antes de medianoche.

- Guía para el concierto de Año Nuevo. Para disfrutar en pijama.

- Casi en paralelo a las campanadas, el final de Stranger Things. Natalia Marcos analiza el último capítulo de la serie.

- El resumen del año de La 1, contado por famosos. La tradicional pieza final del telediario contó, entre otros, con Richard Gere, e incluyó un homenaje de Leiva al fallecido Robe Iniesta.

