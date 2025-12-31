Qué ver en Nochevieja (antes y después de las uvas): Guía de fin de año y qué presentadores dan las campanadas en cada cadena

Estopa y Chenoa en la presentación en la Puerta del Sol de Madrid de las uvas de TVE.

TVE apostará con un programa musical que culminará con Chenoa y Estopa, mientras que Atresmedia coloca a Cristina Pedroche y Chicote en todos sus canales. También volverán los clásicos: José Mota, ‘Cachitos’...

Si la televisión en abierto está anquilosada en el pasado y en la repetición de formatos de éxito (una buena muestra es el regreso de El precio justo y Allá tú, y la permanencia exitosa de La ruleta de la suerte y Pasapalabra) ya durante el resto del año, las Navidades son el reflejo más característico de este bucle eterno. Las fiestas son el momento ideal para volver a antiguos hábitos, y optar por las tradiciones que siempre funcionaron: Telepasión, el cine clásico de siempre, la gala Inocente, Inocente y, por supuesto, la reunión de la familia española en torno a las uvas, una de las grandes batallas en audiencia y poder mediático de todo el año.

Así se dirimirán las Campanadas de este 2025, en el que TVE busca revalidar su título como líder, mientras que Antena 3 batalla por recuperar la primera posición.

RTVE

Presentadores: Chenoa y Estopa (Nia Correia y St. Pedro, en Canarias)

Después de volver a liderar el año pasado la retransmisión de las Campanadas con David Broncano y Lalachus (marcaron un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores de media en La 1), RTVE ha luchado contra una preparación de las uvas accidentada este 2025. Los humoristas de La revuelta no quisieron repetir, y el matrimonio formado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril se cayó a pocas semanas del evento por la baja laboral del primero. Al final, los elegidos para colocarse en el balcón de la Puerta del Solo este 31 de diciembre serán los cantantes Chenoa y Estopa (desde las 23.30), como parte de una iniciativa por la apuesta musical que la corporación pública ha denominado La casa de la música.

En ese formato, antes de las uvas (a las 22.55), La 1 y La 2 emitirán un nuevo programa de media hora con vídeos grabados en ciudades como San Sebastián, Granada, Pedraza, Navarra o Madrid donde varios cantantes han cantado algunos de sus himnos. Desde Donostia, La Oreja de Van Gogh cantará en exclusiva la nueva canción con Amaia Montero. Rosario Flores, su hijo, Pedro Antonio Lazaga, y los Ketama se subirán al Pirulí de RTVE para tocar otro tema por el 70º aniversario de la televisión pública. Y a ellos les seguirán Shakira, Ana Torroja, Amaia Montero, Nicki Nicole y Lola Índigo. También habrá música en ¡Feliz 2026!, la gala anual posterior a las uvas (a las 00.05 del 1 de enero, y antes de las uvas en La 2) que este año presentarán Eva Soriano y Egoitz Txurruka (próximo conductor del Trivial de TVE). Allí estará, por ejemplo, Leire Martínez, cerrando así el círculo de la banda de San Sebastián, entre otros muchos.

Otro clásico que no se perderá la Nochevieja es José Mota, que cumple 25 años de especiales (ocho fueron como Cruz y Raya) y que lo celebrará poniendo a políticos a competir en El juego del camelar (a las 21.45). La 2 tiene también su clásico propio en Cachitos Nochevieja (a las 22.05), este año dedicado a los primeros 2000. Se llamará Cachitos Love The Twenties, está presentado por Ángel Carmona a lo Matrix y pasarán por el plató desde David Civera a Rebeca, King África y Las Ketchup. Tras las uvas, tres horas de archivo acompañadas de los ya clásicos rótulos con mucha ironía.

Durante el día, además, Carlos del Amor dirigirá en el informativo del mediodía y la noche el resumen del año, conducido esta vez por Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Javier Cámara y otras estrellas de cine. Y La promesa volverá a tener doble capítulo especial (a las 18.55) con el inicio de su temporada.

Las uvas en Canaria, una hora más tarde de la emisión del resto de España, también las conducirán cantantes. Repetirá Nia Correia junto a St. Pedro.

Atresmedia (Antena 3 y La Sexta)

Presentadores: Cristina Pedroche y Alberto Chicote (con Santiago Segura de invitado)

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en la foto promocional de las Campanadas 2025 de Atresmedia. Atresmedia

Para tratar de volver al liderazgo, la estrategia de Atresmedia este año se basa en repetir por el clásico entre Cristina Pedroche y el cocinero Alberto Chicote, pero ahora multiplicando la misma señal en todos sus canales. Así, por primera vez desde su origen, La Sexta recibirá este año (como ya pasa con La 2 o Cuatro) la misma emisión que en el principal canal del grupo. Las uvas de Atresmedia, además, tendrán como invitado especial en la Puerta del Sol a Santiago Segura, que ha vuelto a dar al cine español la película más taquillera del año: Padre no hay más que uno 5, y anuncia que dará sorpresas. Aunque el ya tradicional descubrimiento se llevará por undécimo año consecutivo todos los titulares.

Antes de que se acerquen las doce de la madrugada (desde las 22.00), Eva González y Roberto Leal serán los encargados de la gala Adiós 2025, repasando desde el Palacio de Fernán Núñez de Madrid lo que ha dado de sí este año. Cuando ya sea 1 de enero (a eso de las 00.05), Antena 3 empezará su programación el tradicional karaoke Cantando al 2026. La Sexta volverá a apostar por el cine esta noche. En concreto, a las 00.05 emitirá Torrente 5 para seguir con Segura.

Como Dani Mateo (que conduce un especial de Zapeando en el final de año) se ha quedado sin su hueco para dar las uvas en el segundo canal de Atresmedia, Neox lo eligió para dar las clásicas preúvas del 30 junto a la influencer Lola Lolita y la periodista Pilar Vidal, además de para conducir el especial Feliz Año Neox que celebra los 20 años del canal con algunos de los protagonistas de estas dos décadas, con Anna Simón, los actores de doblaje de Los Simpson y las actuaciones de Yurena y Andy, sin Lucas. Un programa que repetirá el 31 La Sexta a partir de las 22.30.

Mediaset (Telecinco y Cuatro)

Presentadores: Sandra Barneda y Xuso Jonez (con actuación de Nacho Cano)

Xuso Jones y Sandra Barneda, presentadores de las campanadas en Telecinco y Cuatro en Formigal. Mediaset España

Mediaset lleva años como el rival más débil en la batalla por las uvas. En 2024, las conducidas por el presentador Ion Aramendi y la actriz Blanco Romero desde Lanzarote solo lograron un 4,8% de share y 753.000 espectadores de media para Telecinco, que sumaron en Cuatro un 1,5% de cuota y 234.000 espectadores más. Ni eso les hizo acercarse a los rivales. Este año, Sandra Bardena (presentadora de La isla de las tentaciones) y Xuso Jones (responsable de Lo sabe, no lo sabe) estarán en la estación de esquí de Formigal (Huesca) para despedir el año desde las 23.30. Desde Madrid, contarán con una actuación de Un año más, de Nacho Cano.

Será el único contenido propio para Mediaset, que este año ha liquidado los clásicos especial navideños de música en directo que solía conducir Christian Gálvez. Sí que tendrán a Carlos Latre como narrador de Ríete de 2025 (21.45), y, tras las uvas (00.10), de un contenedor repasará los hitos de los 35 años de Telecinco.

¿Quién presenta las Campanadas en las cadenas autonómicas?

Las de los tres grupos de comunicación principales, no serán las únicas opciones para pasar el 31 de diciembre. Los canales autonómicos también apuestan por sus propios rostros y ubicaciones para celebrar la Nochevieja:

Telemadrid: Los presentadores Poty Castillo y Mónica Martínez, junto a Irene, una de las protagonistas con síndrome de down de El camping.

TV3 (Cataluña): Tercer año para la influencer Laura Escanes y el cantante Miki Núñez.

ETB 1 (Euskadi, en euskera): Los presentadores Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga

ETB 2 (Euskadi, en castellano): Las presentadoras Sara Gándara y África Baeta.

Toñi Moreno y Enrique Romero en la presentación de las Campanadas de Canal Sur que harán desde Sierra Nevada. CANAL SUR (CANAL SUR)

Canal Sur: Los presentadores Toñi Moreno, el taurino Enrique Romero y Ana Hinestrosa.

TVG (Galicia): Los presentadores Eva Iglesias, Aitana del Mar, Arturo Fernández y Eddy Insua.

Aragón TV: El equipo de El campo es nuestro y la presentadora Blanca Liso.

CMM TV (Castilla-La Mancha): Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano.

TPA (Asturias): La periodista Ana Francisco y el actor Alberto Rodríguez.

Laura Escanes y Miki Núñez, durante el programa de Nochevieja de TV3.

À Punt (Valencia): Los presentadores María Fuster y Ferran Cano.

Televisión Canaria: Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo.

Canal Extremadura: Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García.

La 7 (Murcia): Óscar Martínez y Kika Frutos.

La 8 (León): Roberto Núñez y Marianela Mart.