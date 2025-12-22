La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero estrenará su nueva canción en la Nochevieja de La 1

La primera actuación del grupo donostiarra con su vocalista original será en la previa de las Campanadas de TVE

La música será la protagonista de la Nochevieja de La 1. Tres cantantes, Chenoa y el dúo Estopa, serán los encargados de dar las Campanadas en Televisión Española, como anunció la corporación pública el pasado jueves. Además, La Oreja de Van Gogh estrenará nuevo tema en el programa previo a las Campanadas de La 1. Será el primer single que lance el grupo donostiarra desde el regreso de su vocalista original Amaia Montero. Así lo ha anunciado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la retransmisión de la Lotería de Navidad.

Más información Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de TVE en sustitución de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

El debut se producirá en un programa previo de las Campanadas, a las 23.30, en el que también participarán otros cantantes como Nicki Nicole, la artista argentina con más escuchas en Spotify; Amaia Romero, Ana Torroja o Lola Índigo, quien también será protagonista de un programa especial durante estas Navidades en TVE.

Este programa especial tendrá como epicentro el Pirulí de TVE, pero propone un recorrido por distintos lugares donde cada intérprete presenta una versión creada específicamente para esta ocasión. La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, presentará en exclusiva mundial su nuevo tema desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la bahía de La Concha.

Televisión Española quiere dar mucho protagonismo a la música en su programación. De hecho, este lunes estrena el programa Aria: locos por la ópera, un talent show con 10 cantantes líricos buscando abrirse camino en el exigente mundo de la ópera. Además, la pública prepara el programa musical La casa de la música, que será una de las grandes apuestas de la cadena en el año en el que celebre su 70 aniversario.

Esta será la primera actuación de La Oreja de Van Gogh desde que anunciaron en octubre el regreso de Amaia Montero al grupo y la salida de Pablo Benegas. Además, en 2026 harán una gira para celebrar el 25 aniversario del álbum El viaje de Copperpot que les llevará por ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Gijón, Valladolid, Valencia, Barcelona o San Sebastián.