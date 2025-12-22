Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
TVE

La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero estrenará su nueva canción en la Nochevieja de La 1

La primera actuación del grupo donostiarra con su vocalista original será en la previa de las Campanadas de TVE

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La música será la protagonista de la Nochevieja de La 1. Tres cantantes, Chenoa y el dúo Estopa, serán los encargados de dar las Campanadas en Televisión Española, como anunció la corporación pública el pasado jueves. Además, La Oreja de Van Gogh estrenará nuevo tema en el programa previo a las Campanadas de La 1. Será el primer single que lance el grupo donostiarra desde el regreso de su vocalista original Amaia Montero. Así lo ha anunciado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la retransmisión de la Lotería de Navidad.

El debut se producirá en un programa previo de las Campanadas, a las 23.30, en el que también participarán otros cantantes como Nicki Nicole, la artista argentina con más escuchas en Spotify; Amaia Romero, Ana Torroja o Lola Índigo, quien también será protagonista de un programa especial durante estas Navidades en TVE.

Este programa especial tendrá como epicentro el Pirulí de TVE, pero propone un recorrido por distintos lugares donde cada intérprete presenta una versión creada específicamente para esta ocasión. La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, presentará en exclusiva mundial su nuevo tema desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la bahía de La Concha.

Televisión Española quiere dar mucho protagonismo a la música en su programación. De hecho, este lunes estrena el programa Aria: locos por la ópera, un talent show con 10 cantantes líricos buscando abrirse camino en el exigente mundo de la ópera. Además, la pública prepara el programa musical La casa de la música, que será una de las grandes apuestas de la cadena en el año en el que celebre su 70 aniversario.

Esta será la primera actuación de La Oreja de Van Gogh desde que anunciaron en octubre el regreso de Amaia Montero al grupo y la salida de Pablo Benegas. Además, en 2026 harán una gira para celebrar el 25 aniversario del álbum El viaje de Copperpot que les llevará por ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Gijón, Valladolid, Valencia, Barcelona o San Sebastián.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

TVE presenta su Navidad jugando al despiste con sus campanadas, a dos semanas de Nochevieja

Natalia Marcos | Madrid

Xabier Fortes, periodista: “Algunos me etiquetan de sanchista, cuando la mayor bronca de mi carrera la tuve con Sánchez”

Martín Bianchi | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  4. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_