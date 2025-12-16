TVE presenta su Navidad jugando al despiste con sus campanadas, a dos semanas de Nochevieja

Foto de familia durante la presentación de la programación navideña de RTVE, en el Teatro Real de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

TVE ha celebrado este martes su tradicional presentación ante los medios de su programación navideña en el Teatro Real de Madrid. Lo hacía con una importante incógnita sin despejar: ¿quiénes presentarán las Campanadas de La 1? Y la celebración se cerró como había empezado, jugando al despiste y sin anuncio oficial a solo dos semanas de uno de los eventos más relevantes (y con más audiencia) del año. TVE ya tiene a quien se encargue de sustituir el próximo 31 de diciembre a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la pareja que la corporación pública había anunciado originalmente para conducir la tradicional ingesta de 12 uvas que acompaña el cambio de año en España, pero no lo anunciará oficialmente hasta el jueves a las 20.30 en La 1.

En la presentación de este martes sí ha habido algunas pistas. Sergio Calderón, director de TVE, ha hecho hincapié en la relevancia que la televisión pública concede a la música y ha hecho referencia a la importancia de rendir tributo a las grandes carreras musicales del país. “Será una sorpresa y gorda. Creemos que daremos la campanada”, ha dicho, en lo que parecían pistas sobre quiénes conducirán el cambio de año en TVE.

En la corporación pública eran conscientes de que la expectación era máxima en los presentes en torno al posible anuncio de los nombres de los elegidos. Por eso han jugado al despiste durante la presentación de más de una hora por la que han desfilado los principales protagonistas de su programación navideña. En un momento dado, Calderón y María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, aseguraron que este año se podría votar en la web de la cadena quiénes serían los sustitutos de Buenafuente y Abril. Pero más tarde desvelaron que había sido una inocentada y que no existirá esa votación. Y que, aunque ya está cerrado quiénes lo harán, habrá que esperar hasta el jueves a las 20.30 para que se desvelen en La 1 sus nombres.

Sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Buenafuente anunció el viernes pasado que su baja médica relacionada con un episodio de estrés, como él mismo explicó en un vídeo, le impedirá cumplir con su compromiso como conductor de las Campanadas de TVE. Su baja como presentador de las uvas suponía también la de su mujer, la humorista Silvia Abril. Y dejaba a la televisión pública con la papeleta de tener que escoger presentadores a falta de poco más de dos semanas para uno de los momentos televisivos más seguidos cada año.

Precisamente, en 2024, con David Broncano y Lalachus, La 1 recuperó el liderazgo de las Campanadas con un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores de media, frente al 28,1% de cuota y los 4,3 millones de televidentes de Antena 3. Este año, en Antena 3 repetirán Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que también estarán en La Sexta y Atresplayer y que contarán con Santiago Segura como invitado especial. En Telecinco y Cuatro, los encargados de dar las uvas serán Sandra Barneda y Xuso Jones.

La búsqueda de sustituto de última hora para un presentador de las Campanadas no es una tarea desconocida para RTVE y hay un precedente cercano. En 2021, Ana Obregón dio positivo en coronavirus el 29 de diciembre, dos días antes de Nochevieja. La actriz y presentadora iba a encargarse de conducir las uvas con Anne Igartiburu, como habían hecho en 2020. Finalmente, Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra, fue el encargado de tomar su relevo, debutando en esa labor.

Programación familiar

El resto de rostros de la programación navideña de TVE y los contenidos que se emitirán en las próximas semanas guardaban pocas sorpresas. Por el Teatro Real pasaron Ruth Lorenzo y Mario Marzo, dos de los presentadores de Aria, nuevo programa con la ópera en el centro que estará compuesto por cuatro galas que se emitirán en horario de máxima audiencia en La 1. La retransmisión de la Lotería de Navidad dará el pistoletazo de salida a la programación navideña, con las ya habituales Sandra Daviú y Blanca Benlloch.

Lalachus y Aitor Albizua, encargados de conducir 'Telepasión', en la presentación de la programación navideña de RTVE este martes. José Oliva (Europa Press)

Por Nochebuena, volverá Telepasión, el programa musical que reúne a muchos rostros de la televisión pública versionando temas conocidos. Este año tendrá como subtítulo Mi gran noche y como conductores a la humorista Lalachus y el presentador Aitor Albizua, con récord de participación, hasta 130 rostros de la radiotelevisión pública. Abraham Mateo y Dani Fernández serán los protagonistas de las también habituales galas musicales que La 1 emitirá la noche de Nochebuena tras Telepasión. Y tras ellas, Viaje al centro de la tele, con más de dos horas de karaoke ochentero.

En Nochevieja, Eva Soriano y Egoitz Txurruka, Txurru —quien se encargará de presentar el concurso Trivial Pursuit—, estarán al frente de ¡Feliz 2026!, la gala de actuaciones musicales y humor que dará paso al nuevo año en La 1. Antes, el especial de humor de José Mota de fin de año meterá a los políticos en una competición por una urna llena de votos en El juego de camelar, una parodia de la serie El juego del calamar.

También regresará Inocente, inocente el 28 de diciembre, con Paula Vázquez y que este año además cumple 30 años. En La 2, Cifras y letras tendrá este año tres especiales navideños con invitados famosos, que se emitirán en Navidad, Año Nuevo y Reyes. El periodista Carlos del Amor volverá a encargarse del resumen del año, que estará narrado por 15 actores y actrices que darán vida al año 2025 mientras repasan los principales acontecimientos de los últimos 12 meses. Dentro de la programación navideña también emitirá RTVE el último gran concierto de Joaquín Sabina y una entrevista de Del Amor al cantautor.