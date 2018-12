José Mota y el servicio público de la comedia

Durante la moción de censura, ¿qué ocurrió en el restaurante donde Mariano Rajoy pasó varias horas? ¿Y si un día el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llega a la Moncloa y está okupada? ¿Qué es la Comisión Nacional de la Comedia? ¿Cómo se sufre en primera persona el machismo siendo un hombre? Con Retratos salvajes, José Mota estrena su décimo especial de Nochevieja en La 1 el 31 de diciembre (22.00). "En la búsqueda constante de querer plantear algo nuevo cada año, pensé, por qué no hacer cuatro microespeciales de Nochevieja dentro del especial de Nochevieja. La propuesta era muy jugosa, pero mucho más complicada, porque dentro de cada microespecial también hay microsketches. Me inspiró la película argentina Relatos salvajes, que me pareció que tenía muchísimas posibilidades", cuenta Mota a EL PAÍS en el estudio Infinia a muy pocos días de entregar la copia definitiva del programa a Televisión Española.

Retratos Salvajes repasa la actualidad de 2018 con el humor para toda la familia que caracteriza a este espacio del cómico manchego que ha despedido el año en La 1 desde 2007 (con las excepciones de 2012 y 2013) y que suele reunir frente a la pantalla a alrededor de cuatro millones de personas. El especial se tarda un mes en rodar tras casi cinco meses de escritura. "Al final se nos queda fuera un 35% de material. Es muy difícil ajustarlo todo, aunque normalmente lo que uno sospecha que es manifiestamente bueno suele casi siempre quedarse. En esto del humor uno no maneja todos los hilos que mueven la comedia. Uno de ellos lo maneja el espectador. En este trabajo, la herramienta que te da el norte para ir a los sitios es la emoción que tú sientas sobre lo que estás haciendo. Porque créeme que aquí dos y dos no son cuatro", comenta el actor.

Una de las ideas del especial de 2018 juega con el perfil de los políticos que ocupan ahora la primera línea en España. "La nueva generación de políticos son menos imitables, es algo en lo que coincidimos bastantes compañeros de profesión", explica. "Son como más light a la hora de ser parodiados. Ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado. Todos tienen como la llave decodificada, no puedes acceder a esa parodia, que se lo deben de estar pasando en grande", dice entre risas".

"Se nos ocurrió una propuesta muy bonita, que es, que lo que mueve los hilos en el mundo realmente se llama la Comisión Nacional de la Comedia. A Casado se le aparecen unos hombres de negro que le dicen que le tienen que cambiar la voz porque es poco imitable. 'Ustedes están aquí para entretenernos, y si sus voces o aspectos no son susceptibles de comedia, entonces no sirven en su puesto", detalla Mota. "No son parodias las de estos nuevos políticos en las que te puedas recrear en exceso, como los de antaño, como Adolfo Suárez, Carrillo, Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, todo ese servicio indirecto que los políticos prestaban a la comedia, se acabó", remata.

El especial de 2018 será testigo también del encuentro entre Mota y el cómico Millán Salcedo, de Martes y 13, que durante años han tenido una tensa relación. "Después de 28 años de distanciamiento absurdo, la verdad es que ha ocurrido algo muy bonito, que nos hemos encontrado, un día tomamos un café y vimos que teníamos muchísimas más cosas en común de lo que podíamos imaginar y malos entendidos del pasado", cuenta Mota. Por eso es tan bueno hablar. Ha sido muy bonito, porque nos vemos finalmente juntos y cerramos el programa los dos. Emotivo porque hemos compartido durante muchísimos años algo tan maravilloso como es el humor. El hecho de que seamos los dos manchegos y de que pertenezcamos a pueblos no demasiado lejanos, ha hecho que cuando ese encuentro se ha producido, haya sido verdaderamente especial y bonito. Lo pasamos muy bien grabando, él estuvo francamente encantador y, como en Casablanca, puede ser el comienzo de una hermosa amistad".