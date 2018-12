Ocho series que posiblemente no viste en 2018... y deberías haber visto

Con la cantidad de producción televisiva que hay y el tiempo que tenemos, es imposible verlo todo, o ver ni siquiera un 10% de lo que hay. Tampoco todo lo que merece la pena recibe la atención o la resonancia que debería por diferentes motivos. En este recopilatorio solo destacamos ocho series que, por unas u otras razones, han merecido más repercusión de la que tuvieron. Junto a nuestro top 20 de mejores series del año y la selección de grandes episodios, aunque no dudamos de que todas ellas son listas incompletas (y subjetivas, recordamos), sirven como recomendaciones de lo que todavía estás a tiempo de ver en 2018 o lo que podrías recuperar en 2019.

Derry Girls

Recién llegada a nuestras vidas, es normal que no haya tenido apenas repercusión por haberse estrenado en la recta final del año (aunque su estreno en Channel 4 fue en enero). Esta breve comedia británica de seis capítulos de menos de media hora está centrada en un grupo de amigas (y el primo inglés de una de ellas) de una ciudad de Irlanda del Norte en los años noventa. Los problemas y locuras de la adolescencia resaltan en un fondo de enfrentamiento político, social y religioso con atentados constantes y vigilancia policial extrema. El humor salvaje característico de las comedias británicas brilla en esta serie con una selección musical que te transporta automáticamente a los noventa.

¿Dónde la puedo ver? Disponible al completo en Netflix.

Legends of Tomorrow y Young Justice

Superhéroes con mucha mitología detrás, pero sin ningún complejo. Legends of Tomorrow no tiene miedo a la más pura diversión, las referencias pop, las locuras creativas y estructurales (son capaces de enfrentar a un muñeco de peluche contra un dragón gigante) y la sexualidad desenfrenada de personajes tan carismáticos como Laurel Lance o John Constantine. Mientras, La joven Liga de la Justicia es una de estas series animadas que se atreve con la más pura serialización y evolución de sus personajes, jamás repitiendo tramas y quemando argumentos como si el mundo se fuera a acabar a cada paso. Dos cómics de superhéroes puros hechos televisión.

¿Dónde las puedo ver? Legends of Tomorrow, semanalmente en HBO, y La joven Liga de Justicia, en Netflix.

Mr. Inbetween

Mezcla de comedia negra y drama centrada en un asesino a sueldo, Ray Shoesmith, y los malabares que tiene que hacer para mantener su vida personal (padre de una niña, divorciado y que busca rehacer su vida sentimental) y profesional sin que una y otra se crucen. Aunque parezca la respuesta australiana a la estadounidense Barry (un asesino a sueldo que descubre su vocación interpretativa en un grupo de teatro amateur), Mr. Inbetween tiene personalidad propia y se apoya en el gran carisma de su protagonista, interpretado por Scott Ryan. La única pega es que su primera temporada solo cuenta con seis capítulos de media hora que se pasan volando.

¿Dónde la puedo ver? En HBO España.

Día a día

Nos quejamos mucho de los remakes y la falta de la originalidad en la ficción, pero Día a día es la serie que demuestra que cuando una ficción se actualiza a los tiempos a veces puede acertar en todo. Esta comedia clásica sobre las vivencias de una familia de origen cubano no solo nos hace reír como pocas, sino que nos emociona tocando temas espinosos con un alma y un cariño que la hace ser fácil de adorar. Desde el divorcio hasta la depresión postraumática, pasando por los problemas de inmigración y racismo en EE UU y la muerte. Y todo con público en directo y una estructura que no podía ser más clásica. Como las mejores comedias, Día a día es la mejor compañía.

¿Dónde la puedo ver? Las dos primeras temporadas están en Netflix. La tercera se estrena el 8 de febrero.

La otra mirada

Es posiblemente la mejor serie española de 2018 emitida en abierto que no has visto y deberías. La historia, ambientada en un colegio para señoritas en Sevilla en los años 20, afrontaba de forma directa cuestiones relacionadas con el feminismo. Desde el pasado se reflexiona sobre el presente a través de las estudiantes y las profesoras de este centro educativo y demuestra que, aunque ha pasado mucho tiempo y han cambiado muchas cosas, otras se mantienen demasiado igual. Aunque no brilló en audiencia, ha logrado una segunda oportunidad y ha sido renovada por otra temporada. Menos mal, porque ahora hay pocas series tan necesarias como esta en la tele española.

¿Dónde la puedo ver? En la web de TVE están los 13 capítulos de su primera temporada.

Who is America

No es totalmente ficción, lo sabemos, pero Sacha Baron Cohen sí que interpreta a personajes ficticios, aunque sus invitados no lo supieran. El humorista responsable de Borat, Brüno o Ali G vuelve a dar una vuelta de tuerca a su humor molesto y sin filtros para poner en ridículo la política estadounidense y todo lo que la rodea en época de frentismos, odio, racismo y fake news. Sus personajes hacen sacar lo peor de los entrevistados, capaces de llegar a los lugares más surrealistas incluso frente a una cámara. Ya nada sorprende. Si no logra hacerte reír, al menos la vergüenza ajena hará que desees que te trague la tierra. Eso sí, ante la imposibilidad de repetir el experimento, no habrá segunda temporada. O sí, pero tendría que ser en completo secreto.

¿Dónde la puedo ver? En Movistar +.

Sorry For Your Loss

Quizá has oído hablar de ella pero es muy posible que no la hayas visto. La primera gran apuesta de Facebook Watch es un drama centrado en el duelo de una joven viuda muy bien interpretada por Elizabeth Olsen. La historia está contada en dos tiempos, con la lucha por rehacer su vida en el presente y una mirada al pasado que muestra la relación de la pareja y los problemas en vida del marido muerto. Un drama pequeño, cuidado y doloroso que dispara a las emociones y que es un gran exponente de la peak tv, con tanta producción que algunas pequeñas joyas se pierden en la jungla y con infinidad de plataformas diferentes y empresas como Facebook o Apple lanzadas a la producción de ficción original.

¿Dónde la puedo ver? En Facebook (introduce su nombre en el buscador, ve a su página y ahí están los 10 capítulos de media hora gratis en versión original con posibilidad de subtítulos en español).

The Looming Tower

El libro de La torre elevada es inconmensurable. En él, Lawrence Wright hace un relato minucioso, pero muy personal, del origen de Al Qaeda, desde el máximo detalle, hasta sus más fatales consecuencias en el 11-S. Pero la serie ha decidido, dadas las condiciones de la serialización, tomar una de sus historias más relevantes para tratar de explicarlo sin aburrir a la audiencia. Así, la historia sobre cómo las rivalidades entre la CIA y el FBI no ayudaron a evitar el atentado sobre las Torres Gemelas se convierte en un drama apasionante que, entre grandes interpretaciones capitaneadas por Jeff Daniels y diversos focos, nos hace recordar todo lo que no sabíamos de uno de los eventos que mejor recordamos. Porque conociendo las bambalinas, se entiende mejor la historia, y también el presente.

¿Dónde la puedo ver? En Amazon Prime Video.