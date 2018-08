Las series de la temporada (III): ‘The Looming Tower’

Temporadas. Una.

Reparto. Un elenco coral encabezado por Jeff Daniels, Bill Camp, Tahar Rahim, Peter Sarsgaard, Wrenn Schmidt, Michael Stuhlbarg y Alec Baldwin.

Premios. Acude a los Emmy en septiembre con cuatro nominaciones por la dirección de Craig Zisk, el cásting y las interpretaciones de Jeff Daniels (también candidato por Godless) y el omnipresente Michael Stuhlbarg, que el año pasado aparecía en tres películas nominadas al Oscar: Call me by your name, La forma del agua y Los archivos del Pentágono.