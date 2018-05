Leyenda del cine busca trabajo en la televisión

¿Es la televisión el reflejo de nuestra sociedad? ¿O el refugio de las grandes estrellas? Que se lo pregunten a Richard Gere, el último tránsfuga que se cambia de medio para seguir trabajando. El proyecto se titula MotherFatherSon, miniserie de ocho horas de la cadena BBC donde el galán de Pretty Woman interpretará a un magnate de los medios de comunicación. La trama recuerda a las cuitas personales de la familia Murdoch, donde Gere interpretará al patriarca. Este es el regreso del galán de 68 años a la televisión tras tres décadas sin pisar el medio y cultivando éxitos como Días del cielo, Oficial y caballero o más recientemente Chicago. Días de vino y rosas que quedaron atrás en la carrera de un interprete que, como le ha pasado a toda una generación de estrellas, busca una nueva vida laboral en la antes llamada pequeña pantalla.

Jane Fonda, Al Pacino, Ed Harris, Candice Bergen, Jeff Daniels, Rita Moreno, Jessica Lange o Holly Hunter son algunos de los rostros del cine de los ochenta y noventa, incluso de décadas anteriores, que ahora son caras conocidas de la televisión. Lo que todos tienen en común es una cierta edad y la estela de un éxito pasado. Pero cada uno se toma su actual trabajo de forma diferente. “Podríamos estar discutiendo de cine versus televisión hasta aburrirnos pero lo cierto es que todo buen actor busca un buen guion. Y ahora están en este medio”, aseguró recientemente Pacino a EL PAÍS. Mirando los últimos créditos del maestro de Serpico, Tarde de perros o la saga de El padrino, entre otras, parecería que el actor de 78 años está abonado a HBO. Con ellos acaba de estrenar Paterno, un telefilme biográfico dirigido por Barry Levinson que, como describe Pacino, te deja el sabor que te daba el cine de antes. “Por eso en lugar de resistirme, me dejo llevar”, reconoció Pacino, que está trabajando con Martin Scorsese y Robert De Niro en The Irishman, película en este caso para Netflix. Irónico cuando el actor confiesa que se crió sin televisión y que a estas alturas todavía no está abonado a ningún servicio de streaming.

Richard Gere posa en la Berlinale el pasado 10 de febrero. JOHN MACDOUGALL AFP/Getty Images

Para Jeff Daniels, 63 años, la televisión fue la tabla de salvación cuando a principios del nuevo milenio la carrera que le había dado éxitos como La rosa púrpura de El Cairo o Dos tontos muy tontos se secó. “Coincidió con el momento en el que [James] Gandolfini nos demostró con Los Soprano lo que se podía hacer en televisión”, recordó a este diario. Ahora, como dice, tiene más trabajo que nunca gracias a la proliferación de “los Netflix, los Hulu, los Amazon”, que han abierto una nueva frontera en la que además encuentra papeles que nunca ha hecho antes. Como el de Will McAvoy que protagonizó en The Newsroom en HBO y que le valió el Emmy. O el que interpreta en la actualidad en The Looming Tower, la miniserie sobre la cadena de errores e intrigas que propiciaron los atentados del 11-S y que produce Hulu (en España, disponible en Amazon Prime Video).

En el caso de las actrices, el problema no es solo de edad, es de físico. Como subrayó Jane Fonda, la discriminación por edad es un hecho “y más entre las mujeres”. Con 80 años su principal trabajo en la actualidad es la serie Grace & Frankie junto con su amiga y coetánea Lily Tomlin. Ella se lo toma de manera más positiva. Como declaró a la revista Elle, la actriz de 78 años nunca pensó que a esta edad interpretaría “una comedia sobre la vejez y la reinvención de una mujer”.