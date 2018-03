Cuando el 11-S mostró al mundo la rivalidad entre el FBI y la CIA

No hay misterio o posible spoiler en la nueva serie de Amazon Prime Video, The Looming Tower, que se estrena este 9 de marzo. El final es dramático y todo el planeta lo conoce: los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, junto al subsiguiente inicio de las guerras en Afganistán e Irak, con secuelas hasta hoy. Pero lo interesante no es necesariamente siempre conocer el qué, sino el cómo y el porqué. A ello intenta responder esta serie de 10 capítulos que se estrenarán semanalmente.

Basada en el libro homónimo de Lawrence Wright que ganó un Pulitzer en 2007, The Looming Tower desgrana a ritmo trepidante la enorme rivalidad que existía a finales de los años noventa entre el FBI y la CIA, lo que dificultó el descubrimiento y supresión de amenazas terroristas como la que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, artífice del 11-S.

Por mucho que se haya relatado el peor atentado de la historia en películas y documentales, aquella historia de enfrentamientos sigue siendo poco conocida. “Cuando leí el guion del primer episodio, llamé a mi agente para preguntarle si lo que contaba era verdad”, reconoce Jeff Daniels, quien encarna en la serie a John O’Neill, a finales de los noventa jefe de la división antiterrorista del FBI en Nueva York. “Mi agente me dijo que sí, que la serie se basaba en un libro ganador de un Pulitzer que yo no había leído. Tampoco sabía quién era O’Neill y no tenía ni idea del enfrentamiento entre la CIA y el FBI”, añade el veterano intérprete en una entrevista con EL PAÍS en París.

O'Neill, que a finales de los noventa era jefe de la división antiterrorista del FBI en Nueva York, fue uno de los primeros que advirtió a la comunidad de inteligencia estadounidense del peligro que suponían grupos terroristas como Al Qaeda. Murió un mes después de su salida forzada de la agencia en agosto de 2001. Fue una de las más de 3.000 víctimas mortales del ataque a las Torres Gemelas, donde acababa de empezar a trabajar como jefe de seguridad.

En la serie, como en la vida real, el enfrentamiento entre el FBI y la CIA se ejemplifica en O'Neill y Martin Schmidt, entonces director de la unidad dedicada a Al Qaeda de la agencia de espionaje, a quien da vida un frío Peter Sarsgaard.

Arrojar luz sobre un aspecto bastante desconocido de la historia reciente de EEUU no es el único aliciente de un proyecto que, aunque sitúa la trama hace 20 años, sigue teniendo una gran actualidad. Porque en la América de Donald Trump, presidente que ordenó prohibir la entrada al país de millones de musulmanes, The Looming Tower revela el papel clave y heroico de un personaje poco conocido por el público en general: el agente del FBI Ali Soufan, estadounidense de origen libanés y musulmán, interpretado por Tahar Rahim.

"El valor añadido de esta serie es que muestra al mundo que hay héroes americanos que son musulmanes. Hace 20 años, ese héroe ya existía, pero ha habido que esperar hasta ahora para representarlo, era legítimo heroizar un personaje como Ali Soufan", destaca Rahim, francés de origen argelino.

"No es ficción, no es un personaje inventado. Ali Soufan es un verdadero héroe americano. Y musulmán", celebra también Daniels. "Especialmente en la América de hoy, aquí hay un show sobre un héroe musulmán americano", remacha el actor estadounidense, para quien "la mejor televisión, el mejor cine, hace preguntas. Y da algunas respuestas que te hacen plantearte más preguntas, ir más lejos. Se trata de abrir una discusión, lograr que la gente mire un acontecimiento como el 11-S de manera diferente, más precisa, y se plantee cosas" válidas también para la realidad de 2018, asegura Daniels.