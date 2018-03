Nueve series que no te puedes perder en marzo

- The Good Fight

Tras su salida del bufete que fundó, Diane Lockhart ya se ha asentado en su nuevo despacho de abogados en Chicago, con mayoría de trabajadores afroamericanos. La segunda temporada arranca con una creciente ola de asesinatos en la ciudad, un clima de inseguridad que también se refleja dentro de la firma, donde los trabajadores se sienten amenazados después de que el cliente de otro bufete asesine a su abogado por cobrarle honorarios de más.

¿Por qué no te la puedes perder? Aunque toda continuación de otra serie genera siempre recelos en los seguidores de la ficción original, The Good Fight despejó pronto las dudas que podía haber generado en los espectadores de The Good Wife. El cambio de aires a un bufete afroamericano, la nueva situación personal de Diane y Lucca y las incorporaciones al reparto ha hecho que el espíritu de The Good Wife siga vivo pero que no se eche de menos a Alicia Florrick y compañía. De los nuevos 13 capítulos podemos esperar muchas referencias a Donald Trump y casos muy pegados a la actualidad, con especial peso de los conflictos raciales.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series estrena la segunda temporada en la madrugada del 4 al 5 de marzo de forma simultánea a Estados Unidos. Los capítulos se volverán a emitir los lunes a las 21.30 en versión original subtitulada. La versión dual llegará el 15 de marzo (22.30).

- Jessica Jones

La actriz Krysten Ritter vuelve a ponerse la cazadora de cuero para dar vida a esta atormentada detective privada neoyorquina, personaje nacido en la firma de cómics Marvel. Tras haber eliminado a su peor enemigo, Kilgrave, la segunda temporada de Jessica Jones recupera a la heroína baja de ánimos en una ciudad que ya conoce sus superpoderes. La investigación de un nuevo caso hará que se enfrente a su propio pasado y la compañía que la capturó y manipuló.

¿Por qué no te la puedes perder? De las series que han salido de la colaboración entre Netflix y Marvel es posiblemente la más completa y la que mejor resultado ha dado, junto con Daredevil. Los nuevos capítulos llegan en el Día Internacional de la Mujer, toda una declaración de principios en una serie en la que ellas llevan la voz cantante. Su tono noir y feminista y su protagonista imperfecta son una marca de la casa que la diferencia de otras producciones televisivas.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los 13 capítulos de su segunda temporada el 8 de marzo.

- Heathers

(Actualización: el estreno de esta serie se ha retrasado en Estados Unidos, lo que afectará también a su estreno en España) Serie basada en la película de culto de los años ochenta Escuela de jóvenes asesinos que protagonizaron Winona Ryder y Christian Slater. En esta comedia de instituto, la buena de Verónica Sawyer, por miedo a sentirse rechazada, se une al grupo de las muy populares Heathers, tres jóvenes rebeldes lideradas por Heather Chandler, que hace y deshace en el instituto a su gusto. Pero la llegada del conflictivo JD al mundo de Verónica hará que todo cambie, sobre todo a partir de la muerte accidental de la líder de las Heathers.

¿Por qué no te la puedes perder? La serie recupera el tono de comedia ácida de la película , pero traslada a sus personajes a los personajes a un universo dominado por las redes sociales. Jóvenes con personalidades extremas y profesores y padres a los que todo les supera y que quedan convertidos en caricaturas centran esta serie con un tono muy alocado, rozando lo mamarracho, y lleno de referencias actuales. Eso sí, que nadie se enfrente a ella esperando algo medianamente trascendente: es todo lo contrario y, de ahí, su gracia.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España había anunciado para el día 8 el estreno de su primer capítulo, coincidiendo con el estreno en Estados Unidos. Sin embargo, el canal de origen, Paramount Network, ha decidido retrasar su estreno por el tiroteo del pasado 14 de febrero en un instituto de Parkland, Florida. A falta de confirmación por parte de HBO España, entendemos que su llegada a España también se retrasa. De momento, la serie queda sin fecha prevista de estreno.

- The Looming Tower

Jeff Daniels, Alec Baldwin y Peter Sarsgaard protagonizan esta serie de 10 capítulos basada en el libro homónimo de Lawrence Wright por el que ganó el premio Pulitzer en 2006. La historia sigue la creciente amenaza de Osama Bin Laden y Al Qaeda a Estados Unidos. Daniels interpreta a John O'Neill, que a finales de los noventa era el jefe de la división antiterrorista del FBI en Nueva York y uno de los primeros en avisar a la inteligencia estadounidense del peligro que suponían estas amenazas. La serie sigue el enfrentamiento entre el FBI y la CIA a finales de los noventa, lo que pudo haber sentado la base de la tragedia del 11-S.

¿Por qué no te la puedes perder? El tema en el que ahonda la serie hace que la polémica esté servida, igual que ocurrió con el libro. Tras el éxito de The Handmaid's Tale, la plataforma online Hulu vuelve a apostar fuerte con esta producción con actores de primera línea y una producción cuidada. Habrá que ver hasta qué punto los responsables de la serie quieren embarrarse en una historia compleja e interesante.

¿Dónde y cuándo verla? Amazon Prime Video estrena los 10 capítulos de la serie el 9 de marzo.

- Collateral

Tras una entrega, un pizzero es tiroteado en una calle del sur de Londres. La detective Ki Glaspie (Carey Mulligan) sospecha que la muerte del chico, un refugiado sirio, no ha sido una casualidad. A lo largo de cuatro capítulos, uno por día, se van descubriendo las implicaciones sociales y políticas de este asesinato, tras el que hay una conspiración en la que están implicados narcotraficantes, contrabandistas e incluso espías.

¿Por qué no te la puedes perder? Con el sello de la BBC, se trata de un thriller dramático narrado a través de un grupo de personajes, sobre todo femeninos, que se van entrecruzando mientras avanza la investigación de la detective protagonista, una Carey Mulligan que en los últimos años no ha frecuentado la pequeña pantalla.

¿Dónde y cuándo verla? Los cuatro capítulos de la serie estarán disponibles en Netflix el 9 de marzo.

- El estrangulador de Rillington Place

La historia del célebre asesino en serie John Reginald Christie es llevada a la pequeña pantalla en esta miniserie de la BBC protagonizada por Tim Roth y Samantha Morton. En las décadas de los cuarenta y cincuenta, Christie asesinó a varias mujeres en su casa. Uno de sus inquilinos, Timothy Evans, fue sentenciado a muerte por el asesinato de su hija recién nacida. También se asumió que había matado a su esposa, Beryl. Sin embargo, unos años después se descubrió que el testigo estrella de la fiscalía, Reg Christie, era el verdadero asesino.

¿Por qué no te la puedes perder? En solo tres capítulos se recorren varios años de vida del matrimonio protagonista, mostrando las primeras sospechas de ella y la evolución de él y cómo entran en juego después los demás personajes. Además de las buenas interpretaciones de los protagonistas, la puesta en escena austera y fría contribuyen a que el escalofrío que sienten los espectadores al pensar en que se trata de un caso real sea mayor todavía.

¿Dónde y cuándo verla? Filmin cuelga los tres capítulos el 20 de marzo.

- Billions

Damian Lewis y Paul Giamatti vuelven a la carga con la tercera temporada de esta serie ambientada en el mundo de Wall Street. El magnate y multimillonario Bobby Axelrod y el fiscal Chuck Rhoades prometen nuevos cara a cara mientras tratan de destruirse mutuamente. A la vez, ambos estarán en el punto de mira del nuevo fiscal general, que tiene entre sus objetivos a Chuck y Bobby.

¿Por qué no te la puedes perder? Además del universo financiero en el que se mueve la serie, en el que uno puede perderse de vez en cuando, el punto fuerte de la serie son los personajes centrales, tanto los de Lewis y Giamatti (sus cara a cara son siempre vibrantes) como sus respectivas mujeres, además de algunos secundarios potentes que saltan de vez en cuando al primer plano. En la tercera temporada, además, se incorpora John Malkovich para interpretar a un multimillonario ruso.

¿Dónde y cuándo verla? La tercera entrega de la serie arranca en Movistar Series en la madrugada del domingo 25 al lunes 26 de marzo de forma simultánea a Estados Unidos. Los lunes a las 22.30 habrá un nuevo pase en versión original subtitulada.

- Trust

Esta serie de 10 capítulos dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Donald Sutherland, Hilary Swank y Brendan Fraser, cuenta la misma historia que la película Todo el dinero del mundo, aquella de la que desapareció Kevin Spacey, sustituido por Christopher Plummer. En 1973, John Paul Getty III, perteneciente a una histórica familia de magnates del petróleo, fue secuestrado en Italia. Su madre hará todo lo posible por conseguir que el abuelo del joven, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pagase su rescate.

¿Por qué no te la puedes perder? Además de la curiosidad de comparar el trabajo de Danny Boyle y Ridley Scott como directores de la misma historia en formatos diferentes, y de los actores que interpretan a los mismos personajes en película y serie, esta producción del canal estadounidense FX parece no haber escatimado en recursos en esta serie que traslada a la pantalla una historia real.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena la serie el próximo 26 de marzo.

- American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Terminamos el repaso a este potente mes de estrenos y regresos de series con la segunda temporada de American Crime Story. Tras el éxito de la primera entrega, centrada en el caso O.J. Simpson, su creador Ryan Murphy se introduce ahora en el asesinato del diseñador Gianni Versace, que tuvo lugar en 1997. Edgar Ramírez da vida al modisto, mientras que Penélope Cruz interpreta a su hermana Donatella, Ricky Martin es Antonio D'Amico, pareja del modisto, y Darren Criss es el verdadero protagonista de esta historia, interpretando al asesino en serie Andrew Cunanan.

¿Por qué no te la puedes perder? Murphy se ha servido de un potente reparto como reclamo para atraer a los espectadores hacia una historia que, más que en Gianni Versace, se centra en realidad en su asesino y en el mundo homosexual de la época. Aunque no ha contado con el mismo respaldo por parte del público y la crítica que su primera temporada, el retrato que ofrece más allá de la historia del asesinato en sí es lo más interesante de la serie.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena toda la segunda temporada completa el 30 de marzo.