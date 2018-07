Los informativos de los noventa son las series de hoy

Las ficciones basadas en hechos reales siempre irán acompañadas de polémica. Más incluso las que todavía siguen en la memoria del espectador y con sus protagonistas vivos. Después de que la actriz Olivia de Havilland denunciara a Ryan Murphy por su representación en Feud, Donatella Versace pidió que en la segunda temporada de American Crime Story se explicara que la serie no es lo que realmente ocurrió durante el asesinato de su hermano. Es el eterno debate de la realidad frente a la ficción, que tiene que estrujar la vida, rellenar huecos, inventar personajes y cambiar sucesos para hacer narrativa la rutina. La vida no se resume en 10 episodios. El género lo embellece.

Adaptaciones como el propio Asesinato de Gianni Versace, Waco o la película Yo, Tonya se han enfrentado, además, a la acusación de que embellecen a los asesinos al convertirlos en protagonistas del relato de sus crímenes. Al conocer la evolución de un asesino es imposible no sentir un poco de comprensión, y eso es lo que intentan hacer estas producciones.

En las series de ficción el debate se cierra pronto. Es, al fin y al cabo, ficción. Pero la crítica de parcialidad ha alcanzado también a documentales sobre crímenes reales, como Making a Murderer, que trataba de demostrar que su protagonista no era culpable de los crímenes que le acusaban desde la Fiscalía; The Staircase o The Jinx, que criticaron por jugar con los tiempos narrativos para engañar (o al menos llevar hacia un mensaje concreto) al espectador.