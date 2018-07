‘Juego de tronos’ y Netflix dominan las nominaciones a los Emmy 2018

En los últimos años, a pesar de la pujanza de las plataformas de vídeo en streaming, la primacía de HBO como cadena que reunía más candidaturas para los premios Emmy era indiscutible. El canal de cable llevaba 18 años siendo el más nominado. Sin embargo, en la 70ª edición de los galardones que concede la Academia de la Televisión de Estados Unidos las tornas han cambiado y es Netflix la que llega como la cadena (en este caso, plataforma) más nominada, con 112 opciones de estatuilla, frente a las 108 de HBO. Esta circunstancia refleja el cambio en el paradigma de la ficción televisiva: ahora se producen más series que nunca, pero en ese pico de producción tienen mucho que ver plataformas como Netflix, Amazon, Hulu o las apuestas más recientes de YouTube, Apple o Facebook. La televisión ha cambiado y también los Emmy, unos galardones tradicionalmente conservadores que se han visto obligados a abrirse a esas variaciones.

En cualquier caso, habrá que esperar hasta la gala del 17 de septiembre para saber si ese dominio en las candidaturas se traduce en galardones, algo más complicado. Es una serie de HBO, Juego de tronos, la que tiene la mayor cantidad de nominaciones. Su séptima y penúltima temporada, emitida el verano pasado, entra este año en competición, y le ha valido para optar a 22 galardones (dos menos que la entrega anterior). La serie es candidata al premio al mejor drama de la temporada, pero tendrá que medirse con duros rivales. La segunda temporada de The Handmaid’s Tale, triunfadora el año pasado, no se lo pondrá fácil a los Lannister, Stark y compañía. Compiten también por el premio The Americans con su última temporada y las segundas entregas de The Crown, Stranger Things, This Is Us y Westworld.

Entre los actores protagonistas de series de drama no hay muchas sorpresas en la lista de nominados. Elisabeth Moss, vencedora el año pasado por dar vida a la criada Defred en The Handmaid’s Tale, tratará de revalidar su título frente a Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans) y Evan Rachel Wood (Westworld). Por su parte, dos intérpretes de This Is Us, Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia, repiten en la batalla por el título de mejor actor protagonista de drama. Por parte de Westworld, lo harán Jeffrey Wright y Ed Harris. Completan la lista Matthew Rhys (The Americans) y Jason Bateman (Ozark).

En comedia, el retraso en la producción de la nueva temporada de Veep a la espera de que su protagonista, Julia Louis-Dreyfus (ganadora en la categoría de actriz principal de comedia en los últimos seis años), complete el tratamiento contra el cáncer que padece, ha dado paso a novedades en la lista, con ocho candidatas: Atlanta, Barry, Black-ish, Curb your Enthusiasm, GLOW, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt. El trono de Louis-Dreyfus será ocupado o por Pamela Adlon (Better Things), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (Black-ish) o Lily Tomlin (Grace y Frankie). Larry David vuelve a estar nominado por Curb Your Enthusiasm, serie que en 2017 regresó tras seis años fuera de antena. Junto a él optan al premio al mejor actor de comedia Anthony Anderson (Black-ish), Ted Danson (The Good Place), Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry) y William H. Macy (Shameless).

ver fotogalería Antonio Banderas y Penélope Cruz en 'Genius: Picasso' y 'El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story'.

Antonio Banderas y Penélope Cruz, nominados

En las categorías de miniserie, destacan los nombres de dos actores españoles. Penélope Cruz ha logrado una esperada candidatura por dar vida a Donatella Versace en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. El cambio de tono y acento en su voz y el trabajo de caracterización han ayudado a que opte al premio como mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión. Por su parte, Antonio Banderas también ha logrado una candidatura por dar vida a otro personaje real, Pablo Picasso, en Genius: Picasso, la serie de National Geographic sobre la vida del pintor malagueño. Banderas opta como Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión, categoría en la que se enfrenta a intérpretes como Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Jeff Daniels (The Looming Tower), John Legend (Jesucristo Superstar), Jesse Plemons (USS Callister – Black Mirror) y Darren Criss, que parece el favorito para alzarse con el premio por interpretar al asesino de Versace. The Alienist, American Crims Story: El asesinato de Gianni Versace, Genius: Picasso, Godless y Patrick Melrose son las producciones que compiten por el premio a mejor miniserie.

En cuanto al cómputo total de nominaciones, mientras que Juego de tronos es la serie con más candidaturas en total (22), American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace lidera en la categoría de miniseries (18), y Atlanta lo hace en la de comedia (16). Los 70º premios Emmy se entregarán el lunes 17 de septiembre en una ceremonia que presentarán Colin Jost y Michael Che, de Saturday Night Live.