Las series de la temporada (II): ‘Better Things’

- ¿Por qué debería verla?

Porque no todo son zombis, dragones o narcotraficantes y a veces la vida, con toda su sencillez, también se puede ver reflejada en las series. Con su sencillez, y con toda su crudeza y belleza. La escritura de todos los capítulos y su realización es perfecta y la actuación de su protagonista, Pamea Adlon, parece tan sincera como su personaje. Imposible no empatizar en algún momento con esa mujer, sus miedos, alegrías y esas muecas tan características de la actriz, que con simples gestos de su cara es capaz de decir mucho. Better Things es un bofetón de realidad dado con una mano de terciopelo.

- ¿De qué va?

Sam es una actriz de Hollywood. No es una superestrella, pero no le va mal. Vive en Los Ángeles con sus tres hijas (de unos seis, 13 y 17 años aproximadamente) y tiene un exmarido que no ejerce de padre. Apenas aparece y siempre las deja tiradas. Sam debe cuidar de sus hijas, cada una con una personalidad diferente, así como de una extraña madre, que además es su vecina (una relación que recuerda a veces a Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds). Y a la vez, Sam debe lidiar con ser una actriz madura en Hollywood (también se dedica al doblaje de series de animación, como la propia Adlon) y en sus relaciones con los hombres.

- ¿Qué nombres propios tiene detrás?

La gran protagonista, delante y detrás de las cámaras, es Pamela Adlon. Ella actúa, produce, escribe y, en la segunda temporada, dirige todos los capítulos. Actriz desde los años ochenta, con Louie C.K. dio el salto al guion y a la producción en Louie (2010-2015), una serie con el mismo tono y el mismo humor tan tierno como feroz. En Better Things el cómico también escribe y produce las dos primeras temporadas, pero tras el escándalo sexual que saltó en pleno movimiento #MeToo, en el que admitió haberse masturbado delante de varias mujeres, a partir de la tercera entrega dejará de estar presente. Un mazazo para Adlon, gran amiga suya, pero que no ha impedido que la actriz y guionista siga adelante con la serie. A destacar también las tres jóvenes actrices que dan vida a las hijas, Mikey Madison, una adolescente insoportable, Hannah Alligood, la mediana, con las ideas muy claras, y Olivia Edward, la más pequeña y volube, así como del alto nivel de todos los intérpretes de reparto.

- Me gustará si me gustó...

Cualquiera que haya visto Louie (donde Adlon aparte de escribir y producir también actuaba) disfrutará de Better Things. Es una serie en la línea de Insecure o Fleabag, series en las que las protagonistas parecen mimetizarse a la perfección con las actrices y el espectador puede hasta dudar de si lo contado está basado en hechos reales. Better Things es una comedia seria que puede gustar también a los amantes del cine independiente.

- ¿Cuánto tiempo necesito para verla?

Son dos temporadas, de diez capítulos cada una. La duración de cada uno varía entre los 15 y los 35 minutos, pero en total son 10 horas.

- ¿Dónde puedo verla?

Las dos temporadas de esta serie de FX se pueden ver en HBO España.