Facebook Watch también apuesta por las series

Netflix acaba de ganar su primer gran premio en un festival de cine de clase A con Roma en la Mostra de Venecia. Casi al mismo tiempo, la plataforma online inauguraba el Festival de Toronto con su película El rey proscrito. Amazon estrenó también en la ciudad canadiense uno de sus shows más esperados del año, Homecoming, la primera serie protagonizada por Julia Roberts. No es un debate nuevo: las plataformas de streaming están ganando el pulso a los estudios de producción tradicional. Y ahora entra otro participante a este nuevo tablero: Facebook Watch, que también ha hecho su entrada oficial en el sector a través del certamen de Canadá con su primer título con nombres conocidos detrás, Sorry For Your Loss.

"Facebook Watch presenta". Así arrancan los títulos de crédito de esta serie creada por Kit Steinkellner y protagonizada y producida por Elizabeth Olsen. Es el primer show que estrenan con una cara famosa, el primero que suma la pátina de prestigio de un festival internacional y el primero que llegará a España (el 18 de septiembre) desde el reciente lanzamiento de la plataforma aquí y otros países del mundo, un año después de implantarse en EE UU.

La red social de Mark Zuckerberg rediseñó su plataforma de vídeo como forma de encontrar una nueva vía de ingresos, a través de los anuncios insertados, y como intento de llevarse un trozo del pastel de este sector en auge. Insisten en llamarlo "plataforma" y no servicio de vídeo, como el que hasta ahora tenían, porque Facebook Watch es un generador de contenido audiovisual. El propio Facebook produce este contenido y, según The Wall Street Journal, invertirá 1.000 millones en 2018 (frente a los 6.000 millones y 4.500 millones de Netflix y Amazon, respectivamente) en series originales como esta Sorry For Your Loss o la próxima Queen America, protagonizada por Catherine Zeta-Jones.

Sin embargo, su objetivo a largo plazo es que los propios usuarios de la comunidad produzcan y suban su contenido. Como todo en la filosofía de la empresa de Zuckerberg, la idea es que este nuevo canal de televisión (disponible en web y en la aplicación móvil) sea una experiencia social. Esto quiere decir que poco a poco irán sugiriendo a los usuarios qué vídeos se ajustan más a su interés y esperan que circulen, como todo en Facebook, por recomendaciones, likes y compartidos.

El estreno de Sorry For Your Loss parece un poco la prueba definitiva de su estrategia como competidor de Netflix, Amazon o HBO. Antes del anuncio de la serie, estaban intentando limitar los vídeos a una duración de 20 minutos, pero el show de la hermana pequeña de las gemelas Olsen tiene 10 capítulos de media hora cada uno.

Como anuncia el título, la serie gira en torno a la pérdida y el luto de Leigh (Olsen) tras la muerte de su marido. "Se centra en cómo ella va recogiendo los pedazos de su vida para intentar descubrir cómo va a vivir en un mundo que parece acabado", explica la creadora que, en principio, la escribió para la cadena Showtime.

La serie va del pasado al presente, de la realidad de Leigh en un mundo sin su marido, en el que se autodefine como una viuda "a lo Courtney Love", enfadada, rabiosa; y el pasado ideal de su vida antes de la desgracia. "Va más allá del dolor y habla de la memoria y de cómo esos recuerdos van siendo cada vez más generales y difuminados", ha dicho Elizabeth Olsen en Toronto. Las críticas en el Festival canadiense han alabado la interpretación de la actriz y el resto del reparto (Janet McTeer, Kelly Marie Tran), pero, sobre todo, resaltan la aparición de Facebook Watch con una serie de calidad que podría presentar un nuevo escenario: si tras Amazon y Netflix, ¿se verá a la red de Zuckerberg en los Emmy del año que viene?