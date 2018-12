Los mejores episodios de series de 2018

Llega el momento de hacer balance del 2018 seriéfilo, otro año con cientos de horas de ficción televisiva. Cientos de episodios que han llenado nuestras horas de entretenimiento. En nuestro repaso a las series del año, arrancamos con una recopilación de algunos de los mejores capítulos que se han podido ver. Van por delante algunas advertencias: se trata de una lista subjetiva hecha a partir de las series que su autora ha podido ver este año —que son muchas, pero no todas las que existen, porque es imposible—. No están ordenados siguiendo ningún orden. Y, por supuesto, los comentarios están abiertos para olvidos y sugerencias varias.

Atlanta 2x06 - Teddy Perkins

En la gran segunda temporada de la ficción creada y protagonizada por Donald Glover sobresale su sexto episodio. Uno de los amigos del protagonista se adentra en el hogar de Teddy Perkins, un inquietante personaje que recuerda en muchas cosas a una leyenda del pop. El resultado es una inclasificable combinación de humor negro, suspense y terror del que es mejor no saber mucho.

Unbreakable Kimmy Schmidt 4x03 - Party Monster: Scratching the Surface

La primera mitad de la última temporada de la comedia de Netflix incluye un gran capítulo botella a modo de parodia de los true crime que tan de moda se han puesto últimamente. En él, un DJ investiga qué fue del héroe de su infancia, otro DJ que terminó convertido en un personaje ya conocido para los seguidores de la serie. Todo muy absurdo y muy meta, como era de esperar.

Succession 1x06 - Which Side Are You On?

Esta salvaje sátira centrada en una riquísima familia estadounidense ha sido una de las sorpresas del año. Aunque cualquier capítulo de su segunda mitad podría haber entrado en esta clasificación, elegimos el sexto porque marca el punto de inflexión a partir del cual la serie se gana el sobresaliente. En el centro está una reunión en la que los hijos del magnate de una empresa mediática quieren quitar a su padre el control. Una carrera contrarreloj con negociaciones exprés que saca lo peor de todos ellos y con una tensión creciente que se traslada al espectador.

Paquita Salas 2x03 - El secreto

Aunque el capítulo final de la segunda temporada de Paquita Salas también podría haber entrado en esta clasificación con su infinidad de referencias, nos decantamos por el emocionante episodio centrado en Lidia San José. En su lucha por cumplir sus sueños a pesar de todas las trabas que aparecen en su camino se puede ver reflejado cualquiera. Lidia San José (y Paquita Salas) somos todos.

The Americans 6x10 - Start

Esta historia de espías se ha despedido con una gran última temporada y un gran episodio final lleno de momentos memorables. El que más, el encuentro de la familia Jennings con su vecino y, sin él saberlo, su perseguidor a lo largo de toda la serie. La olla a presión que es The Americans explotaba con un muy satisfactorio capítulo final.

Fariña 1x01 - 1981

Es difícil elegir una entrega de Fariña, muchas podrían haber entrado en esta lista, pero nos quedamos con el primer episodio porque marca el tono y el ritmo que sigue la historia y que la ha convertido en la mejor ficción televisiva española de 2018. También sirve para que los espectadores conozcan y se familiaricen con los personajes de esta historia del narco gallego.

The Handmaid's Tale 2x11 - Holly

La segunda temporada de la producción basada en El cuento de la criada ha tenido momentos de gran crudeza, que incluso levantaron algunas polémicas. Uno de los momentos más duros fue el del parto, en la más completa soledad, de Defred. El enfrentamiento de Serena y el Comandante también es más que jugoso.

Trust 1x08 - In the Name of the Father

La serie centrada en la historia real del secuestro de John Paul Getty III ha sido una de las más disfrutables del año. Destaca el octavo episodio, casi íntegro en italiano, centrado en la mafia italiana, la familia y el paso a la madurez a través del hijo de uno de los mafiosos, quien no quiere que su descendiente siga sus pasos.

GLOW 2x08 - The Good Twin

La segunda temporada de esta historia ochentera mejoró incluso su buena primera entrega. Además de un gran cuarto capítulo centrado en dos historias de madres muy diferentes, se ha marcado también un muy divertido episodio presentado como si se tratara de un capítulo real del programa de lucha libre en el que se basa. De nuevo, metatelevisión en esta lista.

Forever 1x06 - Andre and Sarah

Este capítulo botella es el mejor, sin duda, de la serie, y ni siquiera tiene a sus protagonistas en su centro. Se trata de una historia de amor interracial imposible entre los dos personajes del título, Andre y Sarah, adorables y perfectos juntos y cuya relación vamos viendo a lo largo del tiempo en los menos de 30 minutos que dura el episodio.

BoJack Horseman 5x06 - Free Churro



El protagonista se marca un monólogo que dura todo el capítulo y que pronuncia en el funeral de la muerte de su madre. En su discurso, con gran carga dramática y colofón humorístico, BoJack recuerda su infancia y la relación con sus padres. Una entrega que dice mucho más para quienes ya conocen al personaje que quienes lo vean directamente sin conocer sus antecedentes.

Better Call Saul 4x10 - Winner

Cada temporada de Better Call Saul se cocina a fuego lento mientras todo toma forma y llega a una recta final en la que culmina todo lo antes cocinado. La cuarta temporada ha sido posiblemente la mejor, y su último capítulo, uno de los mejores del recorrido de Jimmy McGill en su transformación en Saul Goodman.

La maldición de Hill House 1x06 - Two Storms

Otra serie en la que se podrían haber escogido varios episodios. El 5 es una delicia desasosegante que cierra y da sentido a todo lo narrado antes completando el puzle de las historias de los cinco hermanos. Pero nos quedamos con el 6 por la filigrana técnica que se marca con todos los personajes presentes en escena. Una maravilla que posiblemente sea el mejor capítulo del año.

Cuéntame cómo pasó 19x17 - Náufragos en una piscina

Ya van 19 temporadas con los Alcántara y la serie que recorre la reciente historia española a través de una familia de clase media está más en forma que nunca. Aunque posiblemente uno de los capítulos que más se vaya a recordar sea el que ha servido de despedida de Carlos y Karina, el emitido dos semanas antes, con un accidente de coche en el centro y narrado con saltos temporales y cambios de punto de vista, ha sido uno de los mejores del año en las series españolas.

Heridas abiertas 1x08 - Milk

El universo desasosegante que se crea llega a su culmen en un último capítulo que resuelve el caso que había servido de excusa para adentrarse en el mundo de Wind Gap. La conclusión da un puñetazo en el estómago a los espectadores no solo con esa escena postcréditos, sino también con todas las revelaciones que Camille consigue hacer sobre su pasado familiar y sobre los asesinatos de las dos niñas.

Sorry for Your Loss 1x09 - Welcome to Palm Springs

Dentro de una serie con una predominante tónica triste (al fin y al cabo, trata sobre el duelo de una joven tras la reciente y repentina muerte de su marido), es de agradecer un episodio con cierta dosis de optimismo. La protagonista se toma un tiempo lejos de su familia yendo a un resort al que debería haber ido con su marido. Allí conoce a un hombre con el que conecta. Un capítulo que enamora en una serie muy reivindicable.

Castle Rock 1x07 - La reina

El personaje de Sissy Spacek es el protagonista de este episodio que, adentrándose en su proceso de demencia, explica muchas cosas de algunos de los personajes de esta historia basada en el universo literario de Stephen King. Brillante la interpretación de Spacek y descorazonador el capítulo, que cierra, para más inri, con música de Max Richter. Un golpe bajo tras otro.