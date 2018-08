Del mismo modo que hay series en las que te quedarías a vivir —los seguidores de Las chicas Gilmore, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel o Parks and Recreation conocen bien esa sensación—, hay otras que transcurren en lugares enfermizos y malsanos, tenebrosos en su más pura esencia. Hay algo que subyace en el ambiente que, incluso visto desde fuera, que cuesta respirar con normalidad. El pueblo de Wind Gap, en el que transcurre la acción de Heridas abiertas, pertenece a esta segunda clase. El nada acogedor hogar de Adora Crellin irradia una atmósfera insana. Y ver a la una de la noche el final de la serie de HBO quizá no fue la mejor idea.

La producción protagonizada por Amy Adams no ha resultado tan redonda como podía haber sido, sobre todo en una primera mitad que se desinfló tras un gran capítulo piloto. Pero sí ha logrado convertirse en la serie más malrollera y asfixiante del verano y, quizá, de lo que va de año. Desde esos títulos de crédito iniciales con diferentes versiones de la misma canción hasta esos habitantes del pueblo en el que la periodista Camille (Adams) investiga la desaparición de dos chicas. Ella juega con la ventaja de que conoce a muchos de los personajes que habitan este universo, y precisamente por eso huyó de él. Los espectadores vamos adentrándonos en ese mundo lentamente guiados por su mirada.

Más que el misterio de lo ocurrido, los ocho episodios han mostrado a una familia (y un pueblo) donde el daño y los traumas pasan de una generación a otra. El uso de los flashbacks, el montaje y la música acentúan la sensación de agobio y la inquietud constante hasta llevar al espectador a un lugar emocionalmente oscurísimo.

Así hasta llegar a un capítulo final que, poco a poco, hiela la sangre. La última mirada de Camille, la última frase, las últimas imágenes —incrustadas en medio de los títulos de crédito, ojo—... Insisto, quizá no era buena idea verlo de madrugada.