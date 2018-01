De abnegada esposa a monologuista de éxito

Poco después de que Netflix estrenara en noviembre de 2016 los cuatro capítulos con los que regresó Las chicas Gilmore, los seguidores de la serie ya empezaron a preguntarse si sería posible una continuación de la historia de Lorelai y Rory Gilmore. "Ahora mismo estamos comprometidos con Amazon, pero sí que tenemos la libertad de poder volver con más Chicas Gilmore", asegura Daniel Palladino. "No hay planes ahora mismo, pero mantenemos una gran amistad con todos los miembros del reparto. Tendría que ser una decisión de grupo. Nunca hemos dicho que no, amamos los personajes y los actores que los interpretan también, así que nunca diríamos que no a reexplorar ese mundo. Amamos Stars Hollow".