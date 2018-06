‘GLOW’, las mujeres golpean de nuevo

Como ocurre con Orange Is the New Black, GLOW cuenta con un reparto femenino en el que destaca la diversidad. Jenji Kohan ha creado la primera serie y produce la segunda. “Ella ha liderado el hecho de tener repartos muy diversos y creo que en el futuro veremos más. De hecho, si ahora ves películas de hace cinco años piensas: ‘Dios, es un reparto tan blanco...”, dice Betty Gilpin, quien cree que los diferentes tipos de mujeres que representa la serie suponen un buen reflejo de la realidad. “El mundo del espectáculo resulta muy reduccionista y decide que solo hay dos tipos de mujeres: o eres sexi o madre. Y hay un millón de tipos diferentes de mujeres”, apostilla.