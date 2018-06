‘La otra mirada’, lecciones de feminismo desde los años veinte

Mar Olid dirige los capítulos 7, 10 y 12 —el que se está grabando cuando EL PAÍS visita el rodaje— de la serie, la única mujer de los cuatro directores de esta producción. Olid destaca que, detrás de las cámaras, ni siquiera una serie feminista como La otra mirada cuenta con igual presencia femenina y masculina. "Pero eso pasa aquí y en todas las series. La parte técnica suele ser muy masculina. Aunque hay mujeres maravillosas, hay una tendencia claramente masculina en el sector. Nos pasa también a las directoras, mujeres hay poquísimas, y en los listados de propuestas siempre ves primero a los hombres. Y eso que nosotras incluso tenemos un plus de flexibilidad que ellos a veces no tienen, porque tenemos esta cabeza que nos permite ver no solo el primer término, sino el segundo, el tercero... nos comemos la cabeza el doble", destaca, reivindicativa, la directora.