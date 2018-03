Feminismo de época

La televisión vuelve a echar la vista atrás, hasta un siglo esta vez, para contar historias de mujeres. La otra mirada, serie que TVE graba estos días, viaja a un colegio de señoritas sevillano en los años 20 del siglo pasado. Las cuatro protagonistas encarnan los problemas que afrontaban ellas antes y ahora. Macarena García encabeza un reparto en el que la acompañan Ana Wagener, Cecilia Freire, Patricia López y un grupo de jóvenes intérpretes que dan vida a las alumnas. Un Club de los poetas muertos a la española y en femenino aún sin fecha de estreno.

Apenas llevan un mes de rodaje, entre escenarios reales en Sevilla y un estudio de Algete (Madrid). El punto de partida de la serie es la toma de posesión del cargo de directora del personaje de García, lo que supone todo un cambio generacional. "Va a ser juzgada por su edad y tendrá que demostrar que está ahí por méritos propios", cuenta la intérprete, sentada en las escaleras del decorado que representa un aula de principios del siglo pasado. Justo al lado está la sala de descanso de las maestras y el patio de la escuela. Al poco de asumir el cargo, llega a Sevilla la rompedora Teresa, interpretara por López Arnaiz, una maestra de ideas abiertas que ha recorrido el mundo y llega a la escuela con un propósito y un secreto. "Mi personaje entra como un elefante en una cacharrería y hace reflexionar a todas sobre las creencias que están instaladas en ellas y sobre si realmente están satisfechas con sus vidas", explica López Arnaiz, que acaba de participar en la superproducción de Movistar +, La peste.

El reparto de la serie al completo. Gtres

Aunque sea una serie que transcurre en otro siglo, los creadores han buscado de forma intencionada paralelismos con el presente con el objetivo de generar debate. Las tramas se han organizado de modo en los 13 capítulos, cada personaje de las actrices tenga protagonismo en tres capítulos con uno final de conclusión. García mostrará, por ejemplo, los prejuicios sobre la maternidad de la mujer, y Freire, la dificultad de la conciliación. También se tratará el tema de los abusos y se verá la brecha salarial entre las profesoras y el nuevo maestro que se incorpora a la escuela. "No creo que sea una serie de mujeres y para mujeres, creo que interesará a todos", detalla García.

"Muchas de las series que hablan de la mujer son de época porque es una buena excusa para analizar nuestro papel en el pasado y hacer comparaciones. Cuando tratas de contar algo más cercano no hay tanta perspectiva", apunta Freire. La ficción también se fijará en personajes femeninos históricos como Marie Curie y hablará del sufragio universal, en ese momento impensable en España. "Estas mujeres representan la élite intelectual de la época, mi personaje, por ejempl,o es madre, tiene un marido que la apoya y a la vez tiene una carrera", añade Freire. Ana Wagener interpreta a la maestra más veterana, "guardiana de los valores tradicionales", explica la actriz. "Hay muchas compañeras en torno a los 50 años que no paran de trabajar y ojalá podamos ver cada vez más y en más registros. ¿Por qué no ver a una mujer de 50 que vive una historia de amor? Lo que está pasando ahora va a tener repercusión", apunta. El pasado jueves el rodaje de la serie se detuvo como consecuencia de la huelga feminista.

"Lo de 'los javis' no va a acabar porque no es un boom" Mientras le sacaban fotos en la presentación del rodaje, Macarena García canturreaba la canción que representará este año a Eurovisión, que interpretarán dos concursantes de OT. Su hermano y su cuñado, Javier Ambrossi y Javier Calvo, han sido los dos profesores estrella de esta edición. Los periodistas preguntaron a la actriz si no tiene miedo de que esta buena estrella que le persigue tanto a ella como a todo su entorno. "Es que ni me lo planteo. Yo estoy muy contenta porque tengo trabajo y la suerte de poder elegir, así que creo que estoy haciendo una carrera a largo plazo. Y lo de los javis no creo que vaya a acabar porque no lo veo como un boom, yo que estoy cerca de ellos, te puedo decir que no han mostrado ni un 10% de lo que son capaces". Van a comenzar la grabación de la nueva temporada de Paquita Salas, la webserie que se incorporó a Netflix el año pasado. "En principio yo no estoy, ¡por Paquita Salas mejor que les preguntéis a ellos!", bromea la actriz. Dentro de un mes, García hará un parón en el rodaje de la serie para marcharse a Uruguay a rodar una película.

La idea de La otra mirada nació de los creadores de Física o Química. Josep Cister, de la productora Boomerang, cuenta que buscaban abordar el tema de la educación desde otro punto de vista, y cuando profundizó más en el personaje de María de Maeztu (directora de una de las escuelas de señoritas liberal y feminista más importante de principios del siglo XX), decidió que eso era lo que querían contar. Cister recalca que no hay oportunismo en la propuesta: "Esto lleva gestándose más de año y medio. Si ha coincidido en el tiempo el rodaje con todo lo que está pasando, estupendo". También defiende el hecho de que los productores y gran parte de los directores sean hombres (hay dos mujeres guionistas): "No considero que ser hombre desacredite para contar historias de mujeres. Esta serie se titula así porque esta ficción no va de lo que le pasa a una mujer en relación a un hombre, sino que sus ideas son el epicentro de todo".