‘La peste’, mejor estreno de una serie en Movistar +

La gran apuesta de Movistar + por series propias parece empezar a funcionar a la plataforma entre sus abonados. La peste, la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, se ha convertido en el mejor estreno de una serie en Movistar +. Aunque desde la plataforma no facilitan los datos de visionado, sí que han confirmado que el primer episodio de la serie histórica, ambientada en la Sevilla del siglo XVI, ha acumulado en sus primeros cuatro días (se estrenó el 8 de enero al completo) una audiencia media que ha superado en un 40% el anterior récord, que fue el estreno en verano de la séptima temporada de Juego de tronos (aunque este año ha tenido que compartir la serie con HBO España).

Movistar + ha estrenado desde septiembre tres ficciones completamente originales, Vergüenza, La zona y La peste y su propia versión de Velvet (antes en Antena 3). En la última semana, desde el estreno de su gran megaproducción (la serie ha costado 10 millones de euros, un presupuesto fuera de lo común en España), las cuatro series han entrado en la lista de las diez más vistas de la plataforma:

1. La peste

2. Velvet Colección

3. Juego de tronos, temporada 7

4. The Walking Dead, temporada 8

5. Vergüenza

6. The Walking Dead, temporada 7

7. The Big Bang Theory, temporada 10

8. The Big Bang Theory, temporada 11

9. La zona

10. S.W.A.T., los hombres de Harrelson.

Según Movistar +, un 90% del consumo de La peste ha sido bajo demanda, y en sus primeros cuatro días en la plataforma uno de cada cinco espectadores de la serie ha visto la temporada completa (seis episodios). La serie, protagonizada por Pablo Molinero, Paco León, Patricia López Arnaiz y Sergio Castellanos, tendrá una segunda temporada en 2019 como ya anunciaron sus creadores en el pasado Festival de San Sebastián, donde La peste se convirtió en la primera serie en participar en la sección oficial (fuera de concurso).