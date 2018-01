‘La peste’: oro, mugre, color y crimen en la Sevilla del XVI

"Por Dios, que está en todas partes", arranca el brindis que se escucha en el tráiler de La peste. Quizá Dios se encuentre en todas partes, pero en la Sevilla de finales del siglo XVI, en la que se adentra la serie que Movistar + estrena este viernes, parece que se hallaba más del lado de los poderosos que de la gran mayoría de la población, esa que sufría las plagas, entre la que era habitual la esclavitud y que veía pasar el oro de América sin siquiera olerlo.

El director Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos se habían fijado en ese universo, y cuando llegó la propuesta de Movistar + de hacer una serie, recuperaron aquella idea con la que habían fantaseado: viajar en el tiempo a la Sevilla del XVI. A través de la investigación de varios asesinatos, los seis capítulos de esta producción (todos disponibles este viernes en Movistar+; #0 emite los dos primeros el mismo día a las 22.00) se adentran en las calles, casas y palacios de la ciudad que en entonces era la capital económica de Europa.

Rodríguez y Cobos, colaboradores habituales en filmes como Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil caras, no se imaginan esta historia como un largometraje. "Partíamos de algo muy concreto, lo que ahora está en la serie como el thriller, que aunque está cosido y todo al final tiene sentido, hay que tener paciencia y ver los seis capítulos. A medida que nos fuimos introduciendo en la documentación nos dimos cuenta de que teníamos un material riquísimo y que esa época y ese contexto no estaban contados del todo. Lo que queda es un fresco de lo que era la vida de la Sevilla del siglo XVI", cuenta Rodríguez a EL PAÍS sobre la serie protagonizada por Pablo Molinero, Sergio Castellanos y Paco León. "Antes había un vasallaje de la ciudad con el thriller y después se convirtió en lo contrario, el thriller nos ha servido como vehículo para hablar de la ciudad", completa Rafael Cobos.

Para narrar esta historia y recrear la época, los creadores han contado con un presupuesto de 10 millones de euros, nada habitual en las series españolas, cifra que junto a las 130 localizaciones empleadas en el rodaje, los más de 2.000 figurantes y casi 200 actores, dan idea de la dimensión de esta apuesta. "La responsabilidad está ahí desde el momento en el que te dicen que vas a tener este presupuesto para rodar lo que quieres. Sin estos 10 millones no hubiéramos podido hacer esta serie, o no habríamos podido hacerla así", reconoce Rodríguez. "Pesa esa responsabilidad, pero lo que me ha demostrado la experiencia es que tienes que confiar en lo que tú crees que a ti te gustaría, es la única brújula a la hora de contar una historia. Y creo que lo que queda está bien, es una historia bien contada y muy entretenida. Mucho más no se puede pedir. Bueno, sí, que cuando la serie acabe no sea una de esas que se olvidan en dos días, sino que deja un poso y una segunda lectura y capas por debajo", completa el director.

Aunque estos seis capítulos narran una historia con un final cerrado, Cobos ya está desarrollando una segunda entrega, ya confirmada por Movistar. "Veremos por dónde va. Como es tan vasta la documentación y el conocimiento de la ciudad y la época que tenemos ahora, pensamos por qué no tener una segunda temporada". La peste seguirá contagiándose.