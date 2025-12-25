Las preúvas, una tradición de las Navidades que ahora salta a RTVE
Neox lleva desde 2011 celebrando este acto en la Puerta del Sol. Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado lo cubrirán en La 2 y RTVE Play
Durante décadas, la celebración de las precampanadas de la Puerta del Sol a las doce de la madrugada del día 30 de diciembre fue mero trámite, una prueba a modo de ensayo general 24 horas antes del gran día de las uvas. Era un protocolo técnico para que ese reloj de 1866 no diera ningún error en su noche más importante. Pero desde 2011 (y a excepción de 2014), este acto protocolario se ha convertido en una tradición también televisiva. Ahora se conoce como la noche de las preúvas, reúne a miles de personas en la plaza y el canal Neox lleva 13 años celebrándolo con su Feliz Año Neox. Esa reciente tradición más desenfadada es la que RTVE busca replicar y llevar a otro nivel este 2025.
Las preúvas de la corporación pública se emitirán en La 2 y en RTVE Play desde las 23.30 de la noche del penúltimo día del año, y estarán presentadas por Inés Hernand, Aitor Albizua (estrella del remozado segundo canal) y el humorista Miguel Maldonado. Esta contraprogramación a Neox coincide además con una ocasión especial para el canal de Atresmedia, que tendrá un programa dedicado a sus 20 años, antes de que Dani Mateo (que este año no presentará las uvas de La Sexta, dado que la retransmisión de Cristina Pedroche y Alberto Chicote se verá en todos los canales del grupo), la influencer Lola Lolita (su segunda vez) y la periodista del corazón Pilar Vidal conduzcan las precampanadas propiamente dichas a las 23.45.
🔕 Si tenemos que liarnos con los cuartos, cuanto antes mejor.— Neox (@neox) December 20, 2025
🥂La noche del 30 de diciembre disfruta de:
👉 Un especial en el que recordaremos los mejores momentos de estos 20 años. #FelizAñoNeox #WeAre20Neox
👉 Las Precampanadas en #Neox. Las de siempre donde siempre. pic.twitter.com/spzX5jDETL
El programa especial, presentado también por Mateo, incluirá invitados como la veterana del formato Anna Simon, Miguel Lago, los cantantes Andy (antiguo miembro de Andy y Lucas) y Yurena, Berta Collado (que presentó las preúvas los tres primeros años) y los actores de doblaje de Los Simpson, todavía una de las series más famosas en Neox. Esta iniciativa, que buscaba apelar al público joven en sus orígenes, ha promediado una cuota de pantalla del 2,5% y 356.000 espectadores entre todas sus ediciones y ha logrado hitos como reunir a los participantes de Homo Zapping y de Sé lo que hicisteis… Las preúvas las han conducido en este tiempo Silvia Abril (este año iba a presentar las Campanadas de La 1, antes de la baja de Buenafuente), Marc Giró, Mario Vaquerizo, Miki Nadal, Paca La Piraña, Eva Soriano e incluso la restauradora del Ecce Homo de Borja, Cecilia Jiménez, entre otros.
Tras vencer el año pasado en las Campanadas, TVE busca asegurarse otro buen dato de audiencias en una Navidad en la que confían implantar el mensaje de que son la casa de la música, con Chenoa y Estopa presentando las Campanadas, especiales para Abraham Mateo, Joaquín Sabina, Dani Fernández y Lola Índigo y el estreno en exclusiva de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Con las preúvas, RTVE busca afincar así una tradición, al lado de la Lotería, Inocente, inocente, Telepasión o Cachitos, que parece que está para quedarse.
