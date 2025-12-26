TVE marca su mejor Nochebuena en cuota de audiencia de 14 años y Telecinco encamina su hundimiento

La 1 lidera tanto con Telepasión (23,6%) como con Mary Poppins en el día de Navidad. El mensaje del Rey tiene la tercera peor audiencia de su historia

TVE quería acabar el año con sus platos fuertes de cara a las Campanadas, porque la Navidad siempre fue uno de sus grandes momentos en audiencia. Este año se ha visto todavía más aupado en ello gracias al rendimiento de sus rivales, plagados de refritos y repeticiones. Así, el día de Nochebuena en La 1 ha marcado sus mejores cifras de cuota de audiencia en 14 años, desde 2011, que mantuvo en su clásico liderazgo del día de Navidad dedicado a un clásico como Mary Poppins, junto a la emisión de Sonrisas y lágrimas. En la otra cara de la moneda, este diciembre, Telecinco ha decidido abandonar su oferta, lo que le encamina a la confirmación de su hundimiento en 2025.

El mensaje del Rey, por su parte, salvó los muebles superando levemente la segunda peor audiencia de su historia marcada en 2024. Se quedó como la tercera menos vista desde que se emite, con 5.921.000 espectadores y el 65,7% de cuota de pantalla repartida en 29 canales, según los datos de Kantar Media, recogidos por Barlovento. La líder aquí volvió a ser La 1, con 2.171.000 espectadores de media y el 24,1%, seguida de Antena 3 y su 1.468.000 y el 16,3%.

La bajada se engloba en el declive en general de los hábitos del público, que cada vez ve menos televisión tradicional. Aun así, el peor año del mensaje del rey sigue siendo en 2016, pero las cifras anuales quedan lejos de los 10 millones que alcanzó en el año de la covid, en 2020, aunque sí que es su mejor share desde aquel año. Al menos se ha conseguido frenar un poco.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena este año de pie. Ballesteros (Pool/EFE)

La estrella de La 1 fue Telepasión: Mi gran noche, presentado por Aitor Albizua y Lalachus, y con las caras más reconocibles de la Corporación cantando a pleno pulmón. El programa especial, que lleva emitiéndose desde 1990 salvo por un parón entre 2007 y 2013, marcó un 23,6% de cuota y 2.099.000 espectadores de media. Lo vieron levemente menos espectadores que el año pasado, pero es su mejor porcentaje desde 2006. Los programas especiales de cantantes no pudieron superar después el récord que marcó Estopa (que este año presentan las uvas) el año pasado, pero tanto Dani Fernández (20,3% y 1.710.000) como Abraham Mateo (19,2% y 1.345.000) fueron líderes incontestables de la noche. Fue líder en la media del día con un 14,9% de audiencia.

Un dato no muy difícil de alcanzar, sin embargo, dadas las reposiciones de la competencia. Antena 3 y sus actuaciones de Tu cara me suena marcaron un 11,5% con 741.000 espectadores, mientras que Telecinco y su Bailando con las estrellas se conformó con las migajas, en el 5,5% y 398.000 televidentes. Este dato, y el de Navidad, hacen bajar a la cadena de Mediaset al 8,5% de audiencia en su acumulado mensual, y acercarse peligrosamente al mínimo histórico del pasado agosto, que fue del 8%.

La 1, además, volvió a liderar también en Navidad con su apuesta por el cine familiar. En la tarde fue Mary Poppins (13,8% y 1.004.000 de espectadores), y Julie Andrews continuó su tarde triunfar en Sonrisas y lágrimas (12,3% y 1.172.000). Todo como preparativo del estreno en prime-time de la secuela moderna con Emily Blunt, El regreso de Mary Poppins (9,5% y 809.000). Hay clásicos que nunca decepcionan, y las Navidades son para aprovecharlos.