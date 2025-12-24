Ir al contenido
Mensaje de Navidad del Rey

Un Rey en pie pronuncia su discurso más corto

El salón donde se firmó la adhesión de España a la UE, escenario de la alocución navideña

Discurso de Navidad 2025 del rey Felipe. Foto: Casa de S.M. el Rey
Miguel González
Miguel González
Un Rey en pie, por vez primera, no cómodamente sentado como en anteriores años, ha pronunciado este 24 de diciembre su mensaje de Navidad. Vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico, dispuesto a echarse andar en cualquier momento, a “dar pasos con acuerdos y renuncias, pero en la misma dirección”, como él ha instado a que hagan todos los españoles. Ha sido el discurso más breve que ha pronunciado en las 12 Navidades que lleva en el trono (1.126 palabras), frente al más largo (1.806 palabras), el año pasado, que perdió cuota de pantalla. Un discurso de nueve minutos y dos segundos que puede ser visto sin que la cena de Nochebuena se enfríe y rular por las redes sociales.

El escenario, el Salón de Columnas del Palacio Real donde hace 40 años, el 12 de junio de 1985, se firmó la adhesión de España a la UE (entonces todavía CEE). A su izquierda, la bandera europea junto a la española. Al otro lado, un belén y un árbol de Navidad, para dar un toque hogareño al frío Palacio Real. El resto de la decoración, propia de museo: un tapiz del siglo XVII, cuatro bustos romanos, todos anónimos, y un conjunto escultórico del siglo XIX copia de uno anterior que se conserva en el Prado.

El Rey Felipe VI hace balance del año en su discurso de Navidad Foto: Casa de S.M. el Rey

Las imágenes previas al mensaje muestran el Palacio Real de noche, desde la Plaza de Oriente, e introducen al espectador por la escalera de Embajadores hasta el salón de Columnas, como si allí le aguardara el Rey para darle su mensaje navideño. Tras el discurso, mientras suena el himno nacional, se muestran imágenes de la Familia Real -el Rey, la Reina, la princesa de Asturias y la infanta Elena— en distintos actos por toda España a lo largo del año que acaba: en la última etapa del Tour del Talento en Móstoles (Madrid); en Brasoñera (Palencia), primer municipio del país; en Tudela (Navarra) y en Valdesoto, pueblo ejemplar de Asturias en 2025, donde se tomó la imagen utilizada este año por la Casa Real para felicitar las Navidades. Como colofón, la frase “servicio, compromiso y deber”, que se acuñó para el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI y se ha convertido en el lema de su reinado.

Sobre la firma

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
