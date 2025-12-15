El rey Felipe VI visita L’Hospitalet en el centenario de la ciudad: “Tenéis un potencial extraordinario”

El rey Felipe VI y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita al centro La Florida 6.0 en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

El monarca pide a la ciudadanía a “ganar” su futuro con más modernidad, cohesión y calidad de vida, apoyándose en el diálogo, la inclusión y la convivencia

El Rey Felipe VI ha visitado este lunes L’Hospitalet de Llobregat en homenaje al centenario de la ciudad, un siglo en el que L’Hospitalet ha pasado de 20.000 habitantes a 280.000. La visita institucional ha comenzado en el Ayuntamiento, donde el Rey ha firmado el libro de honor y ha saludado a los miembros del consistorio. En el acto han asistido, entre otros, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde, David Quirós. El monarca ha instado a la ciudadanía a “ganar” su futuro con más modernidad, cohesión y calidad de vida, conjuntamente con el diálogo, la inclusión y la convivencia. “El crecimiento de una ciudad está ligado al crecimiento y la prosperidad de las ciudades contiguas”, ha señalado, antes de subrayar que L’Hospitalet tiene un “potencial extraordinário”. Posteriormente, el monarca ha visitado el centro municipal de transformación digital La Florida 6.0, en el mercado del mismo barrio.

Durante su visita, Felipe VI ha pedido este lunes abordar la diversidad en las ciudades españolas “con grandes dosis de diálogo”, y ha advertido de que “los apriorismos o sectarismos son malos consejeros y las soluciones simples no suelen ser duraderas ni solidarias”. El monarca ha pronunciado estas palabras durante su visita a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad.

En un discurso con una breve intervención inicial en catalán, Felipe VI ha reconocido que la diversidad “no siempre es fácil de gestionar”, pero la ha definido como un reflejo del tiempo actual. El Rey ha recordado a las familias que llegaron a L’Hospitalet a lo largo del siglo XX en busca de estabilidad, empleo y oportunidades, y ha extendido ese reconocimiento a quienes han llegado en décadas posteriores. “Hay una gran dignidad en tratar de prosperar y dar a los tuyos un mejor futuro”, ha subrayado.

El monarca ha situado a L’Hospitalet en “un momento clave” para su presente y su futuro y ha destacado su papel como segundo motor económico de Cataluña, así como sus conexiones estratégicas con el aeropuerto de Barcelona, el puerto y la Zona Franca. Según ha señalado, las áreas metropolitanas que mejor funcionan lo hacen como “vasos comunicantes”, con un crecimiento compartido entre ciudades vecinas.

Felipe VI ha animado a L’Hospitalet a “ganar” el futuro siendo una ciudad más moderna, cohesionada y con calidad de vida, y ha insistido en que ese camino debe construirse desde el diálogo, la inclusión y la convivencia.

Coincidiendo con el recorrido real, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración de rechazo en las inmediaciones del mercado de La Florida, a la que han acudido alrededor de medio centenar de personas.