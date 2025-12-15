El rey Felipe VI visita L’Hospitalet en el centenario de la ciudad: “Tenéis un potencial extraordinario”
El monarca pide a la ciudadanía a “ganar” su futuro con más modernidad, cohesión y calidad de vida, apoyándose en el diálogo, la inclusión y la convivencia
El Rey Felipe VI ha visitado este lunes L’Hospitalet de Llobregat en homenaje al centenario de la ciudad, un siglo en el que L’Hospitalet ha pasado de 20.000 habitantes a 280.000. La visita institucional ha comenzado en el Ayuntamiento, donde el Rey ha firmado el libro de honor y ha saludado a los miembros del consistorio. En el acto han asistido, entre otros, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde, David Quirós. El monarca ha instado a la ciudadanía a “ganar” su futuro con más modernidad, cohesión y calidad de vida, conjuntamente con el diálogo, la inclusión y la convivencia. “El crecimiento de una ciudad está ligado al crecimiento y la prosperidad de las ciudades contiguas”, ha señalado, antes de subrayar que L’Hospitalet tiene un “potencial extraordinário”. Posteriormente, el monarca ha visitado el centro municipal de transformación digital La Florida 6.0, en el mercado del mismo barrio.
Durante su visita, Felipe VI ha pedido este lunes abordar la diversidad en las ciudades españolas “con grandes dosis de diálogo”, y ha advertido de que “los apriorismos o sectarismos son malos consejeros y las soluciones simples no suelen ser duraderas ni solidarias”. El monarca ha pronunciado estas palabras durante su visita a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad.
En un discurso con una breve intervención inicial en catalán, Felipe VI ha reconocido que la diversidad “no siempre es fácil de gestionar”, pero la ha definido como un reflejo del tiempo actual. El Rey ha recordado a las familias que llegaron a L’Hospitalet a lo largo del siglo XX en busca de estabilidad, empleo y oportunidades, y ha extendido ese reconocimiento a quienes han llegado en décadas posteriores. “Hay una gran dignidad en tratar de prosperar y dar a los tuyos un mejor futuro”, ha subrayado.
El monarca ha situado a L’Hospitalet en “un momento clave” para su presente y su futuro y ha destacado su papel como segundo motor económico de Cataluña, así como sus conexiones estratégicas con el aeropuerto de Barcelona, el puerto y la Zona Franca. Según ha señalado, las áreas metropolitanas que mejor funcionan lo hacen como “vasos comunicantes”, con un crecimiento compartido entre ciudades vecinas.
Felipe VI ha animado a L’Hospitalet a “ganar” el futuro siendo una ciudad más moderna, cohesionada y con calidad de vida, y ha insistido en que ese camino debe construirse desde el diálogo, la inclusión y la convivencia.
Coincidiendo con el recorrido real, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración de rechazo en las inmediaciones del mercado de La Florida, a la que han acudido alrededor de medio centenar de personas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
L’Hospitalet cumple 100 años en plena transformación urbanística y social
Luz verde al soterramiento de la Gran Via a su paso por L’Hospitalet
Archivado En
Últimas noticias
ATA pide a la Comisión Europea que castigue a España por no eximir de IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros
Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
Madrid resuelve por fin quién recibirá las becas de Infantil tras obligar a las familias a adelantar cuatro meses de cuotas
Guardiola resta importancia a los sondeos y defiende su “camino claro” frente al “bloqueo” del PSOE y Vox
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez