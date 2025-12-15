L’Hospitalet, la gran ciudad de Cataluña que cumple 100 años

“Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona, por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio, así como su constante adhesión a la monarquía, vengo a concederle el título de ciudad”. Con estas 43 palabras escritas en un real decreto, el monarca Alfonso XXIII -en plena dictadura de Primo de Rivera- elevaba de categoría al municipio de l’Hospitalet de Llobregat pasando de pueblo a ciudad. El real decreto (refrendado por el ministro de gobernación, Severiano Martínez Anido) fue firmado el 15 de diciembre de 1925. Este lunes, un siglo después, el bisnieto de Alfonso XIII -el rey Felipe VI- visitará el barrio de la Florida conmemorando la efeméride. Un siglo en el que L’Hospitalet ha pasado de 20.000 habitantes a 280.000. Cien años de lucha de una ciudad construida -a base de olas migratorias- por miles de vecinos que han dado vida a un municipio referente en Cataluña.

Juan Sáez cumplirá 101 años el próximo 14 de febrero. Solo tenía unos meses cuando el monarca otorgó la categoría de ciudad a L’Hospitalet. De hecho, Sáez nació en Macael (Almería) y nunca había pensado en emigrar. “Mi hija Mari Ángeles se vino en 1973 y, dos años más tarde, vinimos mi mujer, mi otro hijo y yo”, recuerda Sáez. En Macael trabajaba el mármol. Al llegar a l’Hospitalet, se instalaron en el barrio de Sant Josep y se empleó en la construcción. “Pude trabajar en la Sagrada Familia pero ya estaba harto de picar piedra. Estuve haciendo pequeñas obras hasta que me contrataron para construir las torres de La Caixa en la Diagonal”, recuerda. Compraron un piso justo al lado de la Farga, cuando era una industria y no el centro comercial actual. “Ahora vivo en una residencia, pero voy a veces a mi barrio. Hospitalet ha cambiado mucho. No encontrarás a nadie mayor que haya nacido en Hospitalet. Aun así, yo creo que soy más de Hospitalet que de Macael”, concluye.

El ayuntamiento ha nombrado al doctor en historia, Josep Maria Solia, comisionado de los actos del centenario. Solias puntualiza que Hospitalet tiene mucho más que un siglo: “Hay restos romanos e ibéricos que constatan que existía una comunidad hace siglos. El documento más antiguo del que disponemos es del 908”. El historiador revela que el municipio se convirtió en ciudad simplemente porque alguien lo pidió. “En 1921 y 1922 se desposeyó a L’Hospitalet de la mitad de su término municipal con la excusa de construir un puerto franco. Esas tierras pasaron a formar parte de Barcelona y no se hizo el puerto sino la Zona Franca actual. L’Hospitalet perdió unos terrenos de alta productividad agrícola”, recapitula. A finales del siglo XIX municipios como Sants, les Corts o Sant Andreu de Palomar fueron engullidos totalmente por Barcelona. En 1921 le tocó a Sarrià. La apropiación de la parte de las tierras de lo que hoy es la Zona Franca pudo entenderse como el inicio de una nueva deglución de Barcelona, en esta ocasión a L’Hospitalet. El alcalde de L’Hospitalet, Tomás Giménez pertenecía a la estructura de la dictadura de Primo de Rivera como el alcalde de Barcelona -Darío Rumeu, barón de Viver- por lo que acataban órdenes superiores. Aun así, el pleno del Consistorio de Giménez pidió el título de ciudad y lo consiguió. “Fue un movimiento defensivo para intentar que Barcelona no absorbiera L’Hospitalet. Fagocitar un pueblo es más fácil que a una ciudad”, concluye. “Por el hecho de ser una ciudad solo se no ha dotado de un peso administrativo pero Hospitalet siempre se ha tenido que espabilar solo”, puntualiza el historiador.

Entre los grandes hitos de la ciudad destacan las oleadas migratorias. La primera de ellas fue años antes de 1925 con personas procedentes de la zona del Mediterráneo. En los años 60 y 70 vinieron a la ciudad nuevos vecinos procedentes de todos los puntos de España. A partir del 2.000 lo hicieron de “todos los puntos del mundo”.

Vista de los tejados del barrio de l’Hospitalet Centre a principios del siglo XX.

Solia y varios restauradores han intentado averiguar cuál podrías ser el plato típico de L’Hospitalet. “Después de hablar con abuelas y la poca gente de las masías creemos que lo que más se acerca es la Xefla, un plato de aprovechamiento de los restos alimenticios a partir de arroz y un sofrito”, destaca. Rebuscar historia popular en l’Hospitalet es complicado por qué nadie tiene grandes raíces en la ciudad. “En 1900 L’Hospitalet tenía 5.000 habitantes y hoy 280.000. Uno de los lemas de Estados Unidos es E pluribus unum cuyo significado es ‘de mucho, uno’. Es, sin duda, el espíritu de nuestra ciudad. Somos todos diferentes y estamos muy unidos como cantaban unos dibujos que veían mis hijos (los Fruittis)”, concluye ironizando el historiador.

Joaquina Cardoso cumplirá el día de Reyes 101 años. Como la mayoría de los vecinos de l’Hospitalet nació en otro lado: Herrera de Alcántara (Cáceres). Cuando tenía 36, junto a su marido y su hija, recogieron todo y se fueron -primero- al barrio de la Torrassa y más tarde -después de vender su casa en el pueblo- a Collblanc. “Trabajé en una empresa textil, también hacía ropita de muñecos en casa, luego limpié domicilios”, recuerda Cardoso. La vida de los vecinos de l’Hospitalet siempre es la de la lucha por seguir adelante. Cardoso, como muchos de los migrantes, descubrieron que después de abandonar la España vaciada acababan encontrándose a paisanos en los barrios de los municipios del área metropolitana. “Llegué aquí y tenía familia en la Florida, Torrassa, Collblanc, Pubilla Cases…Antes, casi todo era campo”, recuerda.

Decoración navideña en la fachada del ayuntamiento haciendo referencia a los 100 años de la ciudad. Albert Garcia

“Los que hemos visto la evolución del municipio siempre comprobamos que L’Hospitalet se ha construido a sí misma. Éramos un pueblo y ahora somos una ciudad de futuro, llena de oportunidades”, introduce el alcalde David Quirós. “Se nos conoce como la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes. Pero también somos la segunda ciudad en puestos de trabajo localizados, en camas de hotel… la Fira está creciendo dentro de nuestra ciudad. Tenemos un bioclúster de investigación unido a un hospital internacional como es Bellvitge, una universidad… Todo ello con el perímetro más denso de toda Europa y en un lugar que no se planificó urbanísticamente”, se enorgullece. Quirós apunta que el gran reto de este centenario es el de realizar una “intervención integral para la regeneración social y urbana del Samontà”. La zona del Samontà ocupa dos kilómetros cuadrados donde se distribuyen cinco barrios: las Planes, Florida, Pubilla Cases, Collblanc y Torrassa. Viven cerca de 150.000 personas y el 87% lo hacen en viviendas de más de un siglo. Allí se estudia generar zonas verdes, esponjar, derribar edificios, trasladar a vecinos. Todo un proyecto faraónico para el que se destinarán más de 350 millones de euros. “No solo hablamos de urbanismo sino, también, de políticas educativas, económicas, sociales, de seguridad…”, resume. El alcalde reconoce que Hospitalet es la consecuencia de miles de cruces de caminos en la vida de muchas personas. “La mayoría de las familias de la ciudad han aterrizado en este espacio que rápido hacemos nuestro, compartimos y lo hacemos mejor. Hospitalet tiene sus complejidades, sus dificultades y sus retos que entre todos conseguiremos. Solo quiero que dentro de otros cien años, la ciudad no pierda el orgullo de ser lo que es y no olvide de donde viene”, acaba.