El vestido de Chenoa en las Campanadas: lentejuelas y escote de vértigo para un diseño creado en La Mancha

En la noche en la que el país entero se congrega frente al televisor para despedir el año al ritmo de las doce uvas, la expectación no solo la marcan las Campanadas, sino los looks de quienes las presentan. Parte de ese ritual moderno se explica por el éxito de Cristina Pedroche y su capacidad para superar, año tras año, las expectativas con propuestas cada vez más arriesgadas. Pero este 2026 arrancó poniendo el foco en otra elección: la de la cantante Chenoa, en su debut como presentadora de las Campanadas. Ella fue la encargada de dar la bienvenida al año nuevo en La 1 junto a Estopa, después de que la pareja compuesta por Andreu Buenafuente y Silvia Abril renunciara a hacerlo. A poco más de dos semanas de las Campanadas de 2025, el humorista confirmó que la baja por estrés que lo mantiene alejado de los focos desde noviembre iba a alargarse más de lo esperado y su retirada supuso también la de la actriz. Fue poco después cuando TVE confirmó a Chenoa y a los hermanos David y José Muñoz como los nuevos presentadores, sembrando la incógnita de quién y cómo vestiría a la cantante para “vivir una experiencia única”, tal y como ella la calificó en sus redes sociales sin ocultar su ilusión por cerrar el curso ante millones de espectadores.

El sello de identidad de Alejandro de Miguel es un patronaje que se adapta al cuerpo. No ha sido menos en el caso de Chenoa.

El elegido para diseñar su vestido fue Alejandro de Miguel, un veterano en la creación de prendas para grandes eventos y el modisto que más diseños ha firmado para esta ocasión. “He vestido a las presentadoras de las Campanadas de casi todas las cadenas de televisión y algunas tan sonadas como las de Ana Obregón en La 1”, cuenta el diseñador a S Moda horas antes de que se desvele uno de los vestidos más importantes y comentados del año. El manchego, natural del pueblo toledano Miguel Esteban, del que toma su nombre artístico y en el que su equipo de costureras ha confeccionado el vestido, aceptó el cometido de vestir a Chenoa “con muchísima ilusión” a pesar de que ha supuesto un reto crear un vestido en “tiempo récord”, en apenas ocho días, y a distancia. “Lo hemos hecho todo por teléfono porque no había tiempo. Al día siguiente de recibir el encargo ya tenía listos un par de bocetos. Se los mandé a Chenoa y ella sintió un flechazo por la primera opción, que también era su favorita. Me mandaron sus medidas y nos pusimos manos a la obra repartiendo el trabajo entre siete de mis costureras: mientras una hacía la espalda, la otra se encargaba del delantero y otra del forro…”.

El vestido sobre su maniquí de costura.

El resultado ha sido un diseño en color blanco, el tono que Pantone ha declarado como oficial de 2026 –ellos lo han bautizado como Cloud Dancer– e inspirado en la luz escénica que ha marcado la trayectoria de la cantante desde que se diera a conocer como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Así, movido por los focos que han alumbrado su exitosa carrera y por su seguridad personal y profesional, el manchego ha confeccionado un llamativo vestido realizado a medida en pedrería de canutillo y lentejuela, con un sugerente escote en forma de U y un grandilocuente volumen en las mangas, elaboradas en tules de seda. Una creación pensada para captar la luz del directo y hacer brillar a Chenoa ante los millones de espectadores que siguieron la retransmisión más emblemática de comienzos de año. “Es un diseño con el que queríamos transmitir luz y magia pero, sobre todo, ver a una Chenoa elegante y sexy. Es un sueño de vestido”, concede su artífice. Además del escaso tiempo para idear y ejecutar la prenda, el gran reto al que se enfrentó el manchego fue el ensamblaje de las piezas que lo componen. “Se rompían las agujas por lo delicado del tejido”, explica sobre una creación que se ha hecho enteramente a mano y que ha requerido de más de 200 horas de trabajo al tratarse de una pieza delicada y artesanal.

El boceto del vestido remitido a la prensa por el diseñador.

Este es el primer diseño que Alejandro de Miguel firma para la cantante y la experiencia, aunque en remoto, ha sido muy positiva. “Yo que soy experto en esto y sé que las presentadoras se lo toman muy a pecho porque sienten mucha presión, he visto a una mujer muy segura de sí misma y que confía en los profesionales. Otra hubiera estado llamándome todo el rato, pero ella ha estado muy relajada en todo el proceso y eso me ha hecho trabajar de una forma muy cómoda”, confiesa al otro lado del teléfono. Tanto es así que la primera y única prueba del diseño se hizo horas antes de que el reloj de la Puerta del Sol marcara las doce: en la víspera de las Campanadas, durante el ensayo general de la retransmisión en el que también se disparó la foto oficial de la cantante vestida para la ocasión. Junto a ella, los integrantes del dúo Estopa daban la bienvenida al nuevo año luciendo sendos diseños de Félix Ramiro, firma referente de la sastrería española conocida por sus diseños elegantes, pero con un giro contemporáneo. Ambos han confiado en la elegancia del esmoquin: David con un diseño en lana fría de color negro con solapas a contraste en seda natural y su hermano, José, con una variante que cambia la estructura del patrón, con delantero recto, cierre de un botón y solapas redondeadas.

El diseñador Alejandro de Miguel.

El sello de identidad de Alejandro de Miguel, que lleva más de 20 años al frente de su marca y cuenta con un taller de confección a medida en su pueblo natal, otro en Toledo y un exclusivo atelier en la milla de oro madrileña, es un patronaje que se adapta al cuerpo y que está ideado para resultar muy favorecedor. De ahí que se haya convertido en uno de los modistos de cabecera de la jet set, la aristocracia española y la mismísima reina emérita pudiendo presumir de saber vestir a mujeres de edades, hechuras y gustos muy distintos. Doña Sofía lo ha escogido en múltiples ocasiones, pero en su lista de clientas –las madrinas, novias e invitadas a medida son su especialidad– también figuran nombres tan distinguidos como las Koplowitz, Carmen Lomana u otras icónicas presentadoras de las Campanadas como Anne Igartiburu, Ana Obregón, Paz Padilla, Cristina Pardo o Dafne Fernández. En total, sumando los de retransmisiones autonómicas y nacionales, ha firmado más de veinte diseños para despedir el año; un hito que consolida su papel como arquitecto del glamour televisivo en esta noche.

La cantante posa con el vestido antes del gran momento.

A este historial, que según asegura ni siquiera era capaz de imaginar cuando soñaba con dedicarse al oficio que le enseñaron sus padres en el taller familiar, se suma ahora el de vestir a Chenoa, en una noche en la que cada detalle se analiza al milímetro y en la que la moda vuelve a ocupar un lugar central en el imaginario televisivo.