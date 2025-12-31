Richard Gere viaja en el tiempo y la memoria en el resumen del año 2025 del Telediario, con Leiva como estrella invitada
El informativo de RTVE ha emitido su especial con lo más destacado del año, con la participación de personajes relevantes de la cultura y el deporte
Un año más, RTVE ha puesto el broche del oro al año con su ya tradicional resumen de los últimos 12 meses desde el punto de vista informativo. Pensada para su emisión en el Telediario de la tarde y en el de la noche del día 31 de diciembre, además de en el Canal 24 horas y en RTVE Play, esta pieza especial dirigida por Carlos del Amor ha contado con la presencia de Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez, entre otros.
#TDResumen2025 | Comienza un viaje muy especial por los últimos 365 días.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 31, 2025
Un elenco muy especial dará vida y voz a este año que termina en este trabajo con guion de @cdelamor_ y realización de @acasadoruiz.https://t.co/zwtXFwh4Zc
En el repaso, el Telediario se ha acordado de los tres millones de personas con enfermedades raras que viven en el país, de la infancia en Palestina, que ya suma más de 60.000 víctimas (de ellas más de 20.000 niños) a manos del Ejército israelí, de los aranceles —palabra del año para la FUNDEU—, el Congo y Siria al ritmo de No dudaría, de Antonio Flores.
En este resumen del 2025, de una hora de duración, también han aparecido la vivienda como la principal preocupación de los españoles, los muertos en pateras y los hitos deportivos, además de algunos de los fallecidos en los últimos 365 días, como la actriz Verónica Echegi y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Ha habido sorpresas de última hora, como una actuación musical de Leiva y despedidas para dar forma a un relato que nació con la intención de convertirse en un regalo a los espectadores, con una fórmula original y emotiva que mira a la actualidad desde un prisma distinto.
Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaba. El guion cambió a partir del año pasado, con un original reparto supervisado entonces por Pedro Almodóvar en el que grandes figuras de la interpretación optaban al papel protagonista.
