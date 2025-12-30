La emocionante despedida de Ángeles Bravo del Canal 24 Horas tras casi 40 años en TVE: “Gracias por este abrazo infinito”
La periodista de 62 años se jubila y dice adiós a los espectadores del canal de noticias de la corporación pública
Cuando la periodista Ángeles Bravo Gil se incorporó a Televisión Española, en 1988, todavía no había cadenas privadas en España, y mucho menos canales de TDT o de cable. Casi 40 años después, la periodista se ha despedido de los espectadores este lunes a los 62 años y convertida en uno de los rostros más icónicos del canal público de informativos 24 Horas: “Toca despedirme de todos ustedes, gracias por la cercanía, por estar ahí. Y gracias a mis compañeros, a vosotros, por vuestro trabajo, por hacer fácil la tarea, y sobre todo por ese trabajo infinito. Sencillamente gracias. Ahora llega el relevo”, decía en sus últimos minutos frente a las cámaras antes de romperse emocionada.
Así han sido los últimos segundos de Ángeles Bravo presentando en el Canal 24h— Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) December 29, 2025
La veterana periodista de RTVE se jubila este lunes tras más de 35 años en la pública pic.twitter.com/7ZTiY6F7SR
La periodista, que comenzó su carrera en Radio Vigo de Cadena Ser y que en TVE fue primero rostro del informativo matinal pionero Buenos días, decía adiós así a una carrera que la ha llevado por múltiples puestos, aunque siempre relacionados con el área informativa de la corporación pública. En los noventa, presentó el Telediario Matinal, después ejerció de jefa de Sociedad y Cultura en el de los fines de semana y en 2018 pasó a presentar La mañana en 24 horas, mientras cubría diferentes suplencias, también en Los desayunos de TVE (2012-2014). Desde 2012 a 2019, además, recibió el encargo de conducir el programa sobre la Jefatura del estado, Audiencia abierta, para pasar a ser adjunta a dirección de Nacional en informativos y ya, en los últimos años, llevar a cabo los fines de semana del Canal 24 Horas, dedicado exclusivamente a noticias.
Un día antes, este 28 de diciembre de 2025, su equipo la despedía con un vídeo con imágenes de archivo para desearle “suerte”. Caso lo veía emocionada mientras pasaban fragmentos de las diferentes décadas de trabajo al son de With a Little Help from My Friends, de The Beatles. “Están intentando hacerme llorar”, reconocía en antena.
Nuestra compañera Ángeles Bravo se jubila después de toda una vida contándonos la actualidad con rigor.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025
En el Canal 24 horas le han dedicado este precioso homenaje, más que merecido.
¡GRACIAS por tanto, @ABRAVOGIL!💖 pic.twitter.com/6ZfyG60jLX
“Gracias a mis compañeros por su cariño, por el esfuerzo de bucear en los archivos, por acompañarme en un momento único y gracias a TVE siempre, siempre conmigo. Y a ti Canal 24 Horas la esencia del puro periodismo con toda su viveza imposible despedirme... te llevo en vena”, respondía ella en la red social X, donde ha recibido numerosas muestras de afecto.
Gracias a mis compañeros por su cariño, por el esfuerzo de bucear en los archivos, por acompañarme en un momento único y gracias a TVE siempre, siempre conmigo. Y a ti Canal 24 Horas la esencia del puro periodismo con toda su viveza imposible despedirme...te llevo en vena❤️❤️— ANGELES BRAVO (@ABRAVOGIL) December 29, 2025
