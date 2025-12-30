De Montoya a Juan del Val o los protagonistas de ‘El verano en que me enamoré’: los personajes televisivos que han marcado el 2025

La televisión de 2025 ha dado momentos virales globales nacidos en España (el caso Montoya), la caída al hoyo de la audiencia de Telecinco, la exitosa apuesta de TVE por las tertulias informativas y series convertidas en fenómenos incontenibles como Adolescencia. Y como cada año, también han nacido interminables polémicas eurovisivas. Estos son los protagonistas de este año que termina, que incluye éxitos, fracasos, sorpresas y algún que otro momento polémico.

Fonzalo Miró en la presentación de 'Directo al grano'.

Gonzalo Miró. En plena reinvención de TVE en una cadena centrada en debates de actualidad, La 1 ha creado a sus propias estrellas: Javier Ruiz y Adela González, Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Marta Flich, y, quizás el más inesperado de todos, Gonzalo Miró, que se ha estrenado con Directo al grano como presentador tras años como contertulio, famoso en general y nepobaby (los hijos de ilustres padres televisivos tienen su propia batalla en las tardes). Miró se ha reconvertido en un presentador con opiniones que, si en Atresmedia era la voz discordante entre la derecha, en La 1 es parte de su línea editorial. Sus monólogos son mirados con lupa por el consejo informativo, pero los datos de audiencia le respaldan. ENEKO RUIZ JIMÉNEZ

Carla Quílez, en un momento de 'Yakarta'. Movistar Plus+

Carla Quílez. La carrera de esta actriz de solo 17 años es espectacular. Cuando tenía 14, su debut en el cine con La Maternal le valió la Concha de Plata en el festival de San Sebastián, y este año ha participado en tres series. En Yakarta brillaba dando la réplica a Javier Cámara como la jugadora de bádminton en la que un entrenador creía ver su tabla de salvación. En Pubertat, interpretaba a Lucía, la joven que, con su denuncia pública, despertaba un terremoto en una colla castellera. Y en la historia sobrenatural Dime tu nombre tenía una aparición breve pero sumamente inquietante. Es uno de esos rostros que no hay que perder de vista en el futuro. NATALIA MARCOS

David Calle, Aitor Albizua y Elena Herraiz, expertos y presentador de 'Cifras y letras'. Ruben Gamez (RTVE)

El equipo de Cifras y letras. Cuando volvió el icónico concurso de la cifra exacta y la palabra más larga era difícil imaginar que en unos meses se convertiría en el programa más visto de la segunda cadena de la televisión pública, pero así ha ocurrido. El concurso que presenta de lunes a viernes Aitor Albizua es un oasis cultural, una alternativa calmada y llena de buen rollo que se emite cuando los informativos están terminando y van a comenzar las combinaciones de humor y entrevistas de La revuelta y El hormiguero. La buena sintonía entre el presentador y los dos expertos, Elena Herraiz y David Calle, el ritmo pausado y su invitación a jugar en familia reconfortan en medio de una televisión que con demasiada frecuencia premia el ritmo acelerado y las voces elevadas. N.M.

02:29 Tráiler de la serie 'Adolescencia' Owen Cooper acepta su Emmy. Foto: REUTERS/Mike Blake

Owen Cooper, de Adolescencia. “Creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes conseguir cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada. Ahora estoy aquí”, decía en los Emmy, al recoger el premio a mejor actor secundario por su deslumbrante trabajo en Adolescencia. El británico, que en diciembre ha cumplido 16 años, es el intérprete más joven de la historia en ganar el premio en esa categoría. Sobre su interpretación recaen en buena medida los exigentes planos secuencia de los que se compone esta miniserie de Netflix que ha dejado temblando (y reflexionando) a muchos espectadores. El joven vio El resplandor para preparar su personaje la noche antes de rodar el inolvidable tercer episodio de esta ficción. Aparecerá en la nueva comedia de BBC, en Movistar Plus+, El cineclub y a principios de 2026 ya lo veremos en uno de los proyectos más esperados en el cine. Es la versión joven de Jacob Elordi, el Heathcliff que la inefable Emerald Fennell (Saltburn) ha construido para su versión de Cumbres borrascosas. HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ.

Montoya, sufriendo ante la atenta mirada de Sandra Barneda, justo antes de protagonizar su fuga viral en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET ESPAÑA

Montoya. En un panorama noticioso que va tan rápido como Montoya corriendo por la playa, el éxito de este personaje en La isla de las tentaciones suena casi a otro siglo, pero su grito de sufrimiento es seguramente el momento más viral de la televisión en este 2025. Sus minutos de gloria dieron la vuelta al mundo, incluso Whoopi Goldberg o varios deportistas globales lo emulaban. La imagen, por si no la recuerdan, estaba montada con la pericia de Michael Mann. Montoya veía en la tele cómo su pareja, Anita, comenzaba a liarse en la cama con uno de sus tentadores. “¡Con la gambita, que me has reventado!”. Se levantaba. Gritaba a la pantalla. Quería irse, pero no: “Venga, lo voy a ver contigo”. Y en el momento del sexo, corre hacia la playa. “Me has reventado por dentro”. “¡Montoya, por favor! Vuelve”, gritaba la presentadora Sandra Barneda, detrás. Y su pareja le escuchaba en la cama. El meme estaba hecho. Y Telecinco tenía un éxito, ese trío amoroso que seguiría explotando en Supervivientes y que hasta intentó colocar en otros programas sin demasiado éxito. Después del bum, se retiró para cuidar su salud mental, aunque Anita volverá en GH Dúo. E.R.J.

Melody, en la rueda de prensa para hablar de su participación en el Festival de Eurovisión. SERGIO PÉREZ (EFE)

Melody. Además de aleccionarnos sobre lo que significa ser una diva, Melody nos hizo un ejemplo práctico durante la primera mitad del 2025. Nada ni nadie, ni siquiera su mala clasificación en Eurovisión, puede negar el talento arrollador que demuestra en directo en un escenario. Otro asunto son sus formas, para algunos trasnochadas y/o sobreactuadas. Como buena diva, fue valiente plantando cara a RTVE en su propia casa, ante las diferencias de opinión de cómo debían haber abordado su paso por el festival. También fue poderosa, sobre todo cuando tuvo la picardía de callar en medio de la polémica tras su paso por Basilea para reaparecer… en Antena 3. La que ha sido este año la enemiga número dos de La revuelta (la cantante no se tomó muy bien las bromas del programa) se fue a El hormiguero, reventó las audiencias al nivel de Rosalía con Broncano, se reconcilió por la tarde con Sonsoles Ónega (quien también estaba en su lista de afrentas), y, justo después, anunció su próximo proyecto televisivo: participar en La voz Kids de… Antena 3. ¿Casualidad? Tanta o tan poca como la del Premio Planeta a una Ónega recién fichada por el grupo Planeta. H.L.M.

Verónica Sánchez, en 'Las hijas de la criada'. Atresplayer

Verónica Sánchez. Recientemente, Verónica Sánchez celebraba que ya no se lleva eso de olvidarse de las actrices mayores de 40. Ella es la prueba. Además de arrasar a nivel internacional en Netflix con el thriller Ángela, ha estrenado dos series de época. Con La Favorita 1922 dio una alegría momentánea al prime time de Telecinco. Y ahora acaba de estrenar en Atresplayer Las hijas de la criada, la adaptación televisiva del Premio Planeta de Sonsoles Ónega. También ha participado en la segunda temporada de Atasco, la comedia de situación (nunca mejor dicho) de Prime Video. Este año no ha habido género ni plataforma que se le resista. Y 2026 viene igual de intenso, como estrella de Netflix, donde también protagonizó Sky Rojo. Estará en El crimen de Pazos, el nuevo true crime español de su catálogo, y en Oasis, thriller protagonizado por adolescentes creado por Bambú Producciones. H.L.M.

Juan del Val, con el premio Planeta, en 'El hormiguero'. Carlos López Álvarez (A3)

Juan del Val. La concesión del Premio Planeta al colaborador de El hormiguero provocó una reacción oceánica desde varios frentes. La crítica de la novela, porque al fin y al cabo hablamos de libros, ha sido contundente. Pero al polemista, al crítico que hace de esa labor parte de su oficio en el programa de Motos a través de una mirada ácida de la cotidianidad, no le gusta ser el objeto de las críticas. El programa lo arropó y viajó directo de Barcelona un día después del premio para participar en la tertulia, donde ya lanzó un ataque preventivo. Días después, fue el invitado estrella y el director y presentador le dio cancha. Hecha la defensa, lanzados los dardos, solo queda ponerse a vender libros, muchos. Y a otra cosa. J.C.G.

Última emisión de 'La Familia de la Tele'. RTVE

El equipo de La familia de la tele. Era la gran esperanza de La 1. TVE quizás había acabado con sus principios, pero esperaba que el equipo de Sálvame les hiciera recuperarse en las audiencias de la tarde. Solo 32 programas después, el experimento se daba por perdido. La familia de la tele había sido un gran error. En la cadena pública, no encontraron el tono ni los contenidos adecuados y los colaboradores nunca estuvieron cómodos. Quizás habían puesto toda la carne en el asador, pero la notable improvisación y el choque entre sus presentadores se llevaron por delante un formato que no encajó. María Patiño y Belén Esteban tuvieron que volver atrás con el rabo entre las piernas. Y TVE descubrió que en realidad la audiencia la traería el nuevo corazón: los debates políticos. Quién lo habría dicho. E.R.J.

Laura y Alberto Caballero, en 2022. JUAN NAHARRO (2022-Juan Naharro Gimenez)

Los hermanos Caballero. Mientras la franquicia de Machos Alfa avanza inexorable, con una tercera temporada estrenada este año y una cuarta a punto de hacerlo en 2026, además de contar con adaptaciones en Italia, Francia, Alemania y Países Bajos, los hermanos Caballero han estado a punto de completar en este 2025 el Roland Garros de las plataformas. Con nuevos capítulos de Muertos S.L. estrenados en Netflix (antes era de Movistar Plus+) y La que se avecina como buque insignia de Prime Video, este 2025 los reyes de la comedia televisiva española estuvieron a punto de cerrar con HBO Max la creación de la serie católica Por el amor de Dios, pero el proyecto fue cancelado en septiembre debido a diferencias creativas con la plataforma. H.L.M.

Seth Rogen, con sus cuatro premios Emmy. Richard Shotwell (Invision/AP)

Seth Rogen. Cuando hizo historia con sus cuatro premios Emmy por The Studio, Seth Rogen reconocía que nunca había sido un actor que ganara premios, pero esta comedia sobre los intríngulis de Hollywood había cambiado los papeles. Porque su retrato es tan divertido como cautivador, y ha logrado camelarse a toda la industria gracias a su audaz pluma como guionista y su afabilidad como actor. Algo que, en realidad, pese a hacer siempre comedias gamberras y porreras (su imagen siempre ha sido el del mayor fumador de porros después de Snoop Dogg), sus fans ya podían saber. Y el arte de este hombre del Renacimiento no se limita a The Studio. Este año ha producido nuevas temporadas de Invencible y Gen V, ha creado la animada serie La fiesta de las salchichas: Frutopía, ha protagonizado la adorable Platónico, también en Apple TV, y aparece como actor invitado en la segunda temporada de Nadie quiere esto. Y para 2026 le queda cerrar The Boys, uno de los grandes fenómenos televisivos que, aunque muchos no lo sepan, también lleva su marca, y estrenar un nuevo show de Los Muppets en Disney+. Seth Rogen ha entendido Hollywood a la perfección, tanto delante como detrás de las cámaras. E.R.J.

Verónica Echegui, en la serie 'A muerte'. Cortesía de Apple

Verónica Echegui. La muerte de la actriz a los 42 años el pasado agosto sacudió el mundo del cine y la televisión. Hacía pocas semanas que Atresplayer había estrenado uno de sus últimos trabajos, una comedia negra televisiva que tenía como tema central, precisamente, la enfermedad y la muerte. A pesar de su temática, o quizá por eso, A muerte es una de las mejores comedias españolas de este año. Echegui murió dejando otra serie póstuma, Ciudad de sombras, que ha estrenado Netflix este mismo diciembre y en la que comparte protagonismo con Isak Férriz como dos agentes que investigan los pasos de un asesino en serie que tiene a Gaudí como hilo conductor de sus crímenes. N.M.

David Harbour y Millie Bobby Brown, en la quinta temporada de 'Stranger Things'. Courtesy of Netflix

Millie Bobby Brown. Ha sido un año de principios y finales para la que con 21 años es la gran estrella del algoritmo de Netflix. En el año en el que ha adoptado una niña, Bobby Brown ha dado carpetazo a la Once de Stranger Things que le dio la fama, ha estrenado una película (El estado eléctrico) y ha rodado Enola Holmes 3 junto al director de la temporada, el de Adolescencia, Philip Barantini. Eso sí, pese a ser toda una estrella, ella está más cómoda retirada en su granja junto a su propio refugio de animales… Solo aparece si el trabajo la necesita y para responder a los periodistas e internautas que la critican por su apariencia demasiado adulta o que opinan sobre su vida. Once habrá quedado atrás, pero ella, al contrario que muchos de sus compañeros, ya se ha conseguido labrar una carrera en paralelo. E.R.J.

Manu Pascual, nuevo concursante histórico de ‘Pasapalabra’. Atresmedia

Manu Pascual. En los 25 años de historia en España que tiene Pasapalabra, ningún concursante ha estado más tiempo en el programa que Manu Pascual. Este madrileño de 29 años licenciado en Psicología ha superado el récord de permanencia que hasta hace unas semanas tenía Orestes Barbero. Además, con Rosa Rodríguez, profesora de inglés y lengua castellana nacida en Argentina pero coruñesa de adopción, forma la pareja que más veces se ha enfrentado en la historia del programa. Pasapalabra sigue siendo uno de los programas diarios más vistos de toda la televisión española y, como se comprueba en el caso de Manu y Rosa, todavía es capaz de convertir a sus concursantes en estrellas de la televisión. N.M.

Stephen Colbert como invitado en 'Jimmy Kimmel Live!'. Randy Holmes (Disney General Entertainment Con)

Stephen Colbert y Jimmy Kimmel contra Trump. Son dos de los nombres de una institución estadounidense en declive como es los programas de medianoche, o late night, pero este año, además, han saltado a la actualidad por el odio que les profesa el presidente Trump. El primero, el que más audiencia hace, será despedido a final de la temporada. La versión oficial, y también muy real, dice que se irá como parte del ahorro necesario en la recién fusionada Paramount Skydance. Porque estos formatos ya solo pierden dinero. Pero detrás hay una versión extraoficial de los pactos que esta empresa ha hecho para contentar al comandante en jefe que insulta a los presentadores desde sus redes. Y el segundo fue directamente eliminado de antena durante unos días después de que el Gobierno presionara por un chiste sobre el asesinato del activista de la derecha Charlie Kirk. Al final, ha salido más reforzado en Disney, con más audiencia, doblando los ataques contra Trump y encargándose de un mensaje de Navidad antifascita en la británica Channel 4. Ambos están en el epicentro de los tristes EE UU de 2025. E.R.J.

Belinda Washington y Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella'.

Henar Álvarez. La cómica es la conductora de uno de los aciertos, aunque más de nicho, de RTVE. Su Al cielo con ella, que ha escalado de RTVE Play a La 2, se ha asentado este año como una alternativa feminista y con un enfoque diferente de los habituales en los talk shows de este estilo, dominados por presencias masculinas. Su tono gamberro, desenfadado, descarado y reivindicativo aporta aire fresco a la televisión pública. Además, Álvarez sigue ejerciendo como podcaster en Buenismo bien con Manuel Burque. N.M.

01:40 Tráiler de la serie 'Dexter: Resurrection' Jack Alcott, James Remar y Michael C. Hall, en 'Dexter: Resurrection'.

Dexter. En una época de regresos, remakes y spin-off constantes, Dexter, uno de los personajes más icónicos de las últimas décadas televisivas. Ha protagonizado dos derivados este año, una precuela con rostro juvenil llamada Pecado original (ya cancelada) y la continuación oficial de la serie madre, Resurrección (la cuarta serie del personaje). El experimento no ha salido tan mal como otros que recordamos. Quizás las expectativas estaban muy bajas, pero su continuación, ahora con hijo adolescente en Nueva York y Peter Dinklage como el gran malo, ha traído los aspectos más clásicos y divertidos de este asesino en serie, y casi parece una temporada adicional. Vale que sus tramas hace tiempo sobrepasaron cualquier verosimilitud, pero sigue enganchando ese eterno juego de: ¿lo pillarán o no? E.R.J.

Bella Ramsey, durante el estreno en Los Ángeles de la temporada 2 de 'The Last of Us'. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)

Bella Ramsey. Rostro emblemático de una de las series que más conversación ha generado este año, lo de Ramsey es puro siglo XXI. Mientras arrastra pasiones desde su infancia (con 11 años interpretó a la inolvidable, por su actuación y no por su importancia en la trama, Lyana Mormont en Juego de tronos) genera dosis de odio digital acordes a la ignominia de este mundo. Pero en la segunda temporada de The Last of Us ha demostrado que todos esos debates ajenos a la interpretación están de más. Una mirada de enfado, un gesto suyo valen más que algunas carreras. Tiene 22 años y el mundo de la interpretación es suyo. J.C.G.

Imagen promocional de 'El verano que me enamoré'. Amazon Prime

Conrad, Jeremiah y Belly, de El verano en que me enamoré. Es probable que dentro de unos años se hable de esta serie que adapta las novelas de Jenny Han como un hito. No por su calidad o carácter novedoso, sino por la conversación global que generó durante las semanas en las que Amazon Prime Video emitió la última de las tres temporadas. Hubo un momento en el que para una parte del planeta Tierra, sobre todo del sector femenino y menor de 30 años, parecía imposible no ser Team Jeremiah o Team Conrad, es decir, no apoyar incondicionalmente a uno de estos dos hermanos en su lucha por conseguir el amor y la felicidad. Incluso marcas globales como Delta Airlines o McDonald’s tomaron partido. En un tercer plano, Belly, la deseada y disputada Belly, en un papel un tanto pasivo y un tanto anticuado. Ya ven, nadie escapa al influjo de este trío. J.C.G.

Santi Acosta, en '¡De viernes!'. Telecinco

Santi Acosta. El presentador de Telecinco es uno de los personajes del año porque nadie imaginó que en 2025 volvería a estar aquí, con uno de los espacios estrella con más audiencia de su canal. ¡De viernes! ha vuelto a aprovechar lo que era la vieja Mediaset para sacar rédito de lo que siempre funcionó. Con entrevistas a Kiko Rivera o Gloria Camila, se ha convertido en uno de los pocos éxitos actuales del canal. Acosta también viene de ese otro tiempo, de cuando Salsa rosa ponía a discutir a Jesús Gil y Julián Muñoz, y su papel ahora, dos décadas después, es exactamente el mismo, no aportar demasiado. Su ¡De viernes!, además, ha marcado un triste hito en la televisión, al dar voz contra las mujeres que denuncian por violencia de género, con personajes como Carlo Costanzia (acusado de violencia de género por Mar Flores) o a Rocío Flores contra su madre, Rocío Carrasco. Seguramente otro momento negro en el futuro de Telecinco, y Acosta ya ha estado en el centro de muchos. E.R.J.