Las 10 mejores series de 2025

La televisión que nos enfrenta de bruces con la realidad. La que nos pone un espejo delante en el que reconocernos. La televisión que se ríe de ella misma. La que mira a nuestro pasado para explicarnos nuestro presente. La televisión más inclasificable y la de toda la vida. El medio más maleable y rápido para retratar la sociedad ha vuelto a mostrar en 2025 su capacidad para sorprender. Lo hizo en marzo cuando Netflix estrenó, sin ningún tipo de fanfarria, la serie británica Adolescencia, la mejor del año para los críticos y periodistas que han participado en esta selección. El boca a boca convirtió en todo un fenómeno a una historia que se coló en las conversaciones, en los informativos, los institutos e incluso entre la clase política. Si, de primeras, los espectadores llegaban por su alarde técnico de rodar cada episodio en un único plano secuencia, su capacidad para despertar debates sociales sobre la masculinidad tóxica, la manosfera o las redes sociales fue lo que la asentó como la serie que, definitivamente, había que ver.

Con empate de puntos han terminado en esta votación las dos series españolas que se reparten la segunda y tercera posición. El guionista Diego San José ha firmado en Yakarta (Movistar Plus+) un canto a la derrota que se eleva hasta el olimpo de las series de 2025 impulsado por la brillante interpretación dramática de Javier Cámara como un profesor de bádminton derrotado por la vida en busca de una redención que, en el fondo, sabe imposible. Los perdedores se hacen grandes en la televisión nacional también de la mano de Pepón Montero y Juan Maidagán, los autores de Poquita fe (Movistar Plus+), impecable comedia de la cotidianeidad que lo mismo saca punta a los pequeños dramas del día a día que lo hace con la crisis de la vivienda.

Los entresijos de Hollywood son los protagonistas de dos de las comedias estadounidenses más destacadas del año. En The Studio (Apple TV+), Seth Rogen (su creador y protagonista) dirige una crítica salvaje a la industria cinematográfica actual, desmenuzando las diferentes etapas de la puesta en marcha de una película. Con un ritmo frenético, destripa, con la ayuda de un aluvión de estrellas invitadas, los sinsentidos que se ocultan en la trastienda del cine. El mundo del espectáculo es el marco en el que se mueven también las protagonistas de Hacks (HBO Max), que con su cuarta temporada todavía consigue colarse en la memoria de los votantes de los premios y listas de mejores series.

Un drama médico llegó a principios de año para recordar que los formatos clásicos no han desaparecido de la televisión por un motivo: cuando se hacen bien, funcionan como un reloj. Así lo hace The Pitt (HBO Max), que combina una narración clásica de su capítulo semanal y temporadas largas, con la acción frenética que pide la televisión actual. Su emisión coincidió en el tiempo en el primer trimestre del año con la de la segunda temporada de Separación (Apple TV+), un thriller de ciencia ficción casi metafísico que pone en el centro las emociones y sentimientos de sus personajes mientras atrapa al espectador en los laberintos de su inquietante universo.

También a la ciencia ficción se ha pasado Vince Gilligan tras casi 15 años escribiendo el universo de Breaking Bad, que continuó en Better Call Saul. Lo ha hecho con Pluribus (Apple TV+), en la que solo un puñado de personas en todo el mundo —entre ellas, la protagonista— se salvan de una especie de plaga de felicidad que uniformiza la mentalidad de los humanos supervivientes. Si la propuesta de Gilligan es difícil de clasificar (thriller, comedia, terror y ciencia ficción se dan la mano en Pluribus), imposible de etiquetar es ese artefacto televisivo que es Los ensayos (HBO Max), de Nathan Fielder. Su imprevisible segunda temporada tenía como propósito indagar en la forma de reducir los accidentes de avión. El camino que sigue la historia desde ese punto de partida le lleva por vericuetos insospechados en una de las propuestas más arriesgadas y personales del año.

En Anatomía de un instante (Movistar Plus+), Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo se las ingenian para adaptar la novela de Javier Cercas sobre la Transición. Cuatro episodios de gran factura visual y con una narración bien hilada permiten a sus actores protagonistas lucir un excelente trabajo interpretativo y de caracterización. Otras series españolas han destacado este año, desde el drama Pubertat (HBO Max), con una violación entre adolescentes en su centro y las mil ramificaciones que se derivan de ello, hasta la comedia La suerte (Disney+) sobre la amistad en medio del choque de dos mundos en apariencia opuestos. Las mujeres al borde de un ataque de nervios de Furia (HBO Max), el humor que sale del drama de A muerte (Atresplayer) o el surrealismo de Superestar (Netflix) son otras de las series españolas más destacadas del año.

La televisión es ese lugar en el que historias pequeñas como las comedias dramáticas Dying for Sex (Disney+) o Big Boys (Filmin) pueden compartir hueco con grandes fenómenos (algunos venidos a menos) como El juego del calamar, Miércoles, The Last of Us o Stranger Things. 2025 ha dado para todo eso y mucho más.

Lo mejor del año según los críticos de EL PAÍS

Una selección de Héctor Llanos Martínez, Natalia Marcos, Eneko Ruiz Jiménez, Gregorio Belinchón, Sergio del Molino, Mar Padilla, Mariola Cubells, Ana Marcos, Laura Fernández, Eva Güimil y Juan Carlos Galindo.

1 - Adolescencia

Netflix

Adolescencia fue en 2025 el nuevo “reno de peluche” de Netflix. De las hordas de series que lanza cada año la plataforma, suele haber una, no sabemos si por accidente, que resulta magistral, de lo mejor del año. Esta miniserie británica plantea un asesinato cuyo misterio no reside en el quién sino en el porqué. También es un drama familiar que te parte el alma, encarnado principalmente en el rostro del omnipresente e infalible Stephen Graham. El retrato del poder de la manosfera, que se filtra en la mente de los más jóvenes a través de las redes sociales, genera angustia incluso en los espectadores que no tienen hijos en edad púber. Y, además, la serie nos recuerda que nunca vamos a dejar de maravillarnos con el virtuosismo de un plano secuencia. HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ

2 - Poquita fe

Movistar Plus+

En los últimos años, se ha multiplicado la moda de las comedias muy buenas, pero que no son realmente graciosas. Por suerte, hay excepciones. Esta serie creada por Maidagán y Montero es de esas, de las que te puedes reír con ganas frente al televisor, ya sea por un joven que no sabe hacer el grafiti de una esvástica o por la tragicomedia de una pareja que tras años juntos tiene que volver a vivir con sus padres. Un retrato de la vida moderna crudo y divertido que muestra nuestras miserias puramente españolas. Su manera de contarlo, a través de pequeños fragmentos, la coloca a otro nivel de brillantez. ENEKO RUIZ JIMÉNEZ

3 - Yakarta

Movistar Plus+

“Nadie juega al bádminton si es feliz”. Joserra no es feliz. Exjugador que llegó a ser olímpico, ahora sobrevive entrenando a futuras promesas del bádminton a las que lleva de pabellón en pabellón y de torneo de segunda en torneo de segunda con la intención de llegar a Yakarta, la tierra prometida de los jugadores de bádminton. Mar tampoco es feliz. Con grandes carencias de afecto, se aferra a un deporte que practica con furia y como vía de escape. Dura, áspera, dramática, tremendamente triste, la serie de Diego San José es una proeza en su forma de retratar la derrota y abordar asuntos como los abusos sexuales en la infancia o la ludopatía. Javier Cámara se debería llevar todos los premios posibles. NATALIA MARCOS

4 - The Studio

Apple TV

La serie de Seth Rogen sobre la industria del cine quizás tenga chistes solo aptos para quienes siguen las noticias de cine y series día a día, pero también rezuma el carisma de la mejor comedia de situación sobre lugares de trabajo, algo que siempre le ha funcionado a la televisión. Todo eso mezclado con cameos de la talla de Martin Scorsese, Zoë Kravitz o Charlize Theron hacen de esta ficción un retrato único de Hollywood, con mucha mala leche, pero también con amor por la industria a raudales. Ah, y gracias, Sal Saperstein. E. R. J.

5 - Separación

Apple TV

Quien no haya visto esta serie se está perdiendo una de las apuestas más originales y poderosas de los últimos años. Ciencia ficción, sí, pero con un toque de thriller, otro de conspiración y mucho de drama casi intimista. ¿Qué hacen realmente esos trabajadores de Lumon, divididos sin remedio en dos, uno para la vida personal y otro para la laboral? ¿Quién está detrás del proyecto? Son preguntas legítimas, que surgen en la antesala de la verdadera cuestión: ¿qué sentido tiene la vida en el capitalismo del siglo XXI? La serie, además, está muy bien escrita y mejor interpretada. Algunos capítulos poseen verdadera belleza estética, un nivel que solo parece posible en una plataforma a la que no le importa el dinero. Ben Stiller ha creado un clásico contemporáneo. JUAN CARLOS GALINDO

6 - The Pitt

HBO Max

Los 15 capítulos de la primera temporada de este drama médico siguen, minuto a minuto, un turno completo (especialmente largo, e intenso, por complicaciones varias que se ven a lo largo de la trama) en las Urgencias de un saturadísimo hospital universitario. La adrenalina de la toma de decisiones a vida o muerte se suma a la narración en tiempo real y al seguimiento de personajes y tramas que se desarrollan a lo largo de varios episodios y hacen que el espectador cree lazos con la ficción. Es decir, The Pitt aprovecha lo mejor de la televisión de siempre para desarrollar historias interesante y muy pertinentes en los tiempos actuales. N. M.

7 - Hacks

HBO Max

Como ocurre con los planos secuencia, tampoco nos cansamos de Hacks. Y eso que esta temporada terminó de una forma menos redonda de como empezó. Pero es que comenzó muy en alto, con un conflicto entre las protagonistas que parecía de difícil solución. Esta comedia lacrimógena ha logrado en su cuarta temporada de episodios lo imposible: que su trama no pareciera un intento de estirar el chicle del éxito. Sus creadores han dado a luz un nuevo giro capaz de mantener vigente la historia de amor platónico entre dos mujeres a las que ni el abismo que media entre dos generaciones es capaz de separar. Si lo logran de nuevo en su quinta temporada, Hacks debería aparecer en esta lista el año que viene. H. L. M.

8 - Anatomía de un instante

Movistar Plus+

La gran novela sobre el 23-F ya tiene una serie a su altura. El libro de Javier Cercas, un monumento a la narración rigurosa de acontecimientos históricos, una novela que ha influido con fuerza en la narrativa europea contemporánea, era un hueso televisivo duro de roer. Sin embargo, Alberto Rodríguez se ha atrevido y ha superado el reto con creces. Tres capítulos sobre los llamados “traidores”, Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado, y un cuarto, que no estaba en el libro, que cierra la historia con el juicio a los golpistas. Tensión narrativa y unos actores espectaculares (mención especial para la transformación de Álvaro Morte en el primer presidente de la democracia) para una serie que nos acerca con un lenguaje potente a uno de los episodios más oscuros de nuestro pasado decente. J. C. G.

9 - Pluribus

Apple TV

Un misterioso virus convierte a casi toda la humanidad en una gigantesca mente colmena, con un pensamiento único que les convierte en seres felices, satisfechos y serviciales. Solo un puñado de personas mantienen la individualidad en tal situación. Una de esas personas es una escritora gruñona que luchará por tratar de recuperar el mundo tal y como lo conocíamos. Rhea Seehorn brilló en Better Call Saul y, ahora, el guionista Vince Gilligan le ha vuelto a dar un vehículo para su lucimiento en esta serie que no tiene miedo de mantenerse durante minutos y minutos sin diálogos y de cocer su trama a fuego lento. Un pequeño milagro en tiempos de series rápidas de usar y tirar. N. M.

10 - Los ensayos

HBO Max

No hay otra serie como esta este año, y quizás tampoco en la historia de la televisión. A medio camino entre el documental y la ficción (sin estar nunca muy seguro de qué es que), Nathan Fielder se vuelve más loco todavía en su segunda temporada y trata de solucionar un problema gigante: ¿Por qué hay accidentes de avión? La solución que encuentra es mejorar la comunicación entre el piloto y el copiloto. Tan divertido e incómodo como siempre, Los ensayos es casi un tratado filosófico sobre la humanidad, la felicidad y nuestra capacidad para hacer cosas increíbles, además de ser la única producción capaz recrear todo un aeropuerto por las locas ideas de su creador. En un Hollywood (y, cada vez más, en HBO) donde todo es tan repetitivo, se agradecen voces así de kamikazes. E. R. J.