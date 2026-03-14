La vida de la actriz Gemma Cuervo, en imágenes.

14 fotosLa vida de la actriz Gemma Cuervo, en imágenes.La intérprete, muy reconocida por el público , trabajó seis décadas en cine y televisión.El País14 mar 2026 - 18:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosGemma Cuervo, Madrid, en una imagen de 1966.Gianni Ferrari (Getty Images)Gemma Cuervo y Fernando Guillén, en una imagen sin datar.La actriz Gemma Cuervo, acompañada por sus hijos Fernando y Cayetana, recoge el premio a toda una vida durante la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, en 2024. Juanjo Martín (EFE)Gemma Cuervo, junto a David Broncano y su hija Cayetana Guillén Cuervo, durante una intervención en 'La revuelta'.RTVELa actriz Gemma Cuervo con sus hijos Natalia Guillén y Fernando Guillén Cuervo a su llegada a la alfombra roja de la I edición de los Premios Talía, en 2023, que concede la Academia de las Artes Escénicas de España.Daniel Gonzalez (EFE)Gemma Cuervo recibe la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2023 de manos del Rey Felipe VI de España y la Reina Letizia de España, en el Centro Cultural de la Real Fábrica de Artillería.Carlos Alvarez (Getty Images)Gemma Cuervo con Mariví BilbaoLas actrices Isabel Gaudí, Gemma Cuervo, Encarna Paso y María Asquerino, durante un descanso en el ensayo de la obra de teatro 'Algún día juntas' en 1996.SANTI BURGOSLa actriz Gemma Cuervo, recibe en 2021 y acompañada de su hija Cayetana Guillén Cuervo, el premio honorífico Max durante la gala de entrega de la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.Luis Tejido (EFE)Fernando Tejero, Gemma Cuervo y Emma Penella, en 'Aquí no hay quien viva'.Antena 3 La actriz Gemma Cuervo, en el Teatro María Guerrero, en Madrid en 2021.Samuel SánchezEl presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, entrega a la actriz Gemma Cuervo la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018.Jaime VillanuevaGemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Peneya: el núcleo duro de 'Radio Patio', una de las tramas de la extinta serie 'La que se avecina'.Gemma Cuervo es madre de tres hijos, y dos de ellos han seguido sus pasos en la industria del entretenimiento, Fernando y Cayetana Guillé Cuervo. En la imagen, la intérprete con su hija en la alfombra roja de los premios Max de 2014.GTRESONLINE