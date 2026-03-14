El actor José Ángel Bichir, fuera de peligro tras caer de un edificio en la colonia Narvarte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México ha indicado que, según los primeros reportes, el hombre se lanzó de un tercer piso en el complejo departamental donde vive

El actor mexicano José Ángel Bichir ha sido hospitalizado de emergencia este viernes tras caer desde un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México. A través de un comunicado que se difundió horas más tarde, la familia confirmó que el actor está fuera de peligro, pero sigue recibiendo atención médica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiales atendieron un reporte de un hombre de 35 años que fue hallado en la parte baja de un complejo habitacional ubicado en la calle Uxmal. Paramédicos que acudieron al lugar lo atendieron y lo diagnosticaron con fractura en el rostro y abdomen agudo, por lo que fue trasladado a un hospital capitalino.

La dependencia añadió que, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el actor presuntamente se habría lanzado del tercer piso, por lo que se dio aviso a agentes del Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes.

En el mensaje difundido por su familia, se explicó que el incidente se derivó de una crisis de salud mental. “En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”, se lee en el texto.

Los Bichir también han puntualizado que el actor no se lanzó con la intención de hacerse daño. “En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño”, se señaló.

José Ángel Bichir pertenece a una conocida familia de actores en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir, quienes han desarrollado una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.

José Ángel Bichir también se ha abierto su propio camino en la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Matando Cabos, Los Simuladores, José José: El Príncipe de la Canción y Vencer la Culpa. Su producción más reciente, el cortometraje El Viaje de Luciano, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en octubre de 2025.