Absuelto el único detenido por el asesinato del activista Samir Flores

El único detenido de los tres presuntos autores materiales identificados por el asesinato del activista Samir Flores ha sido absuelto. Tras poco más de un mes de proceso judicial, empantanado por la pobre investigación de la Fiscalía de Morelos—tanto que la defensa del acusado desistió de presentar sus testigos y pruebas—, un juez del Centro de Justicia Penal de Xochitepec en el Estado de Morelos consideró que las evidencias y testimonios no acreditaron la participación del acusado en el crimen ocurrido hace siete años. Este fue el primer gran caso de un defensor del territorio asesinado tras la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Todo el juicio se basó en la investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos, en la que no confiaba la familia de Samir Flores, y de la que EL PAÍS reveló sus puntos flacos. Entre las mayores dificultades estaba que, de tres de los testigos principales, dos de ellos están muertos y otro está desaparecido. Esto llevó a que fueran incorporados al juicio como “testimonio por lectura”, es decir, que el policía que tomó la declaración lee el texto y, en un sistema de justicia oral como el de México, esto le resta fuerza y credibilidad.

Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019. Cuatro hombres estacionaron su coche frente a su hogar familiar en Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos. Le llamaron para negociar un anuncio en una radio comunitaria y, cuando salió de su casa, le ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Flores era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto gubernamental que consta de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Su muerte fue un punto de ruptura entre los movimientos sociales y el entonces recién estrenado gobierno de la Cuarta Transformación.

Mientras que para los abogados de la familia de Samir Flores lo fundamental durante el juicio fue establecer el contexto de defensa del territorio en el que ocurrió el crimen, la defensa del único acusado solo tuvo que sentarse a esperar a ver cómo la acusación federal se caía por sí sola. Se llegó a identificar a tres sospechosos, pero de estos, uno fue asesinado en Puebla, otro está desaparecido y del tercero, el que ha sido absuelto, se anunció su detención a finales de 2021, coincidiendo con la inauguración del Proyecto Integral Morelos. Días después se descubrió que, en realidad, llevaba en prisión más de un año por otro delito.

Desde el inicio del proceso, la organización a la que pertenecía Flores, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ha solicitado que se investigue a Cuauhtémoc Blanco, el entonces gobernador de Morelos; a Uriel Carmona, el fiscal a cargo de la investigación y que fue acusado en otras ocasiones de obstrucción a la justicia; a Hugo Éric Flores, político evangélico y que protagonizó enfrentamientos con Samir Flores; a la líder criminal conocida como La Patrona; a Valentín Lavín Romero, dos veces alcalde de Temoac y familiar de La Patrona; y al político local y enemigo jurado de Flores, Humberto Sandoval. Para todos esos nombres hay pistas nunca seguidas por la Fiscalía de Morelos.

En agosto de 2023, la Fiscalía General de la República, a petición de la familia, le quitó el caso a Morelos y lo llevó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. De acuerdo a la familia de Samir Flores, la Fiscalía General de la República se comprometió a que, una vez finalizado este juicio, se retomará la investigación del asesinato, pero esta vez con el objetivo de identificar los posibles autores intelectuales que pudieron haberse visto afectados por el activismo de Samir Flores.