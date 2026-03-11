España barre a Nueva Zelanda en el inicio del PreMundial: 99-50
La selección española se impone con facilidad en el comienzo de la clasificación mundialista en el torneo de Puerto Rico
España despejó de un plumazo la incógnita que suponía enfrentarse a una selección poco conocida como Nueva Zelanda en el inicio del PreMundial de Puerto Rico, el torneo que da acceso a la cita mundialista del próximo verano. El conjunto que dirige Miguel Méndez desmontó a un rival joven desde el momento en el que fue consciente de su gran superioridad. Gustafson (20 puntos y 6 rebotes) y Conde (12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) lideraron la tarea de demolición.
📹 El PODERÍO en la pintura de @GustafsonMeg10😮💨— Baloncesto España (@BaloncestoESP) March 11, 2026
12 PUNTAZOS y máxima anotadora del partido 🔥
🏆 Clasificación @FIBAWWC
🇪🇸🆚🇳🇿
Min. 30 (77-36)
📺 @teledeporte#FIBAWWC | #LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/F6qsAvftF4
El Premundial es un labertinto a mitad de temporada y sin apenas entrenamiento. España salió de la primera trampa pese a las dudas de un inicio tierno en el que apenas anotó dos puntos en más de cinco minutos, lastrada por los fallos de media distancia y desde el perímetro. La segunda unidad comandada por Gustafson dio un aire nuevo y desde la defensa la selección empezó a construir su dominio. Del 2-6 se pasó al 22-9. España comenzó a correr y a multiplicar sus recursos ofensivos: Conde, Carrera, Awa Fam, Iyana...
Necesitaba el equipo español descifrar al rival, sacudirse la incertidumbre y comprobar que Nueva Zelanda carecía de excesivas variantes para morder. Se abrió el mundo que separa a las dos selecciones. España lució sus mejores dotes técnicas, su juego rápido para las penetraciones y la versatilidad de sus jugadoras interiores lejos del tablero.
Después de una fácil piedra de toque, este jueves espera la física Senegal (19.00, Tdp). Italia, Puerto Rico y Estados Unidos completan un grupo de seis selecciones de las que cuatro (EEUU ya está clasificada) irán al Mundial.
ESPAÑA, 99; NUEVA ZELANDA, 50
España: Cazorla (9), Ortiz (2), Pueyo (6), Fam (7) y Carrera (8) -cinco inicial-; Araújo (8), Ayuso (5), Martín (11), Ginzo (7), Buenavida (4), Gustafson (20) y Conde (12).
Nueva Zelanda: Dalton (1), Graham (9), Robati (12), Shearer (3) y Pizzey (5) - cinco inicial-; Hokianga (2), E. Rogers (2), B. Rogers (0), Kirisome (0), Strawbridge (0), Tofaeono (14) y Whittaker (2).
Parciales: 22-9, 25-13, 30-14 y 22-14.
Árbitros: Krejic, García, Davidson. Eliminaron a Pizzey.
Coliseum José Miguel Agrelot.
