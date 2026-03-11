España barre a Nueva Zelanda en el inicio del PreMundial: 99-50

La selección española se impone con facilidad en el comienzo de la clasificación mundialista en el torneo de Puerto Rico

España despejó de un plumazo la incógnita que suponía enfrentarse a una selección poco conocida como Nueva Zelanda en el inicio del PreMundial de Puerto Rico, el torneo que da acceso a la cita mundialista del próximo verano. El conjunto que dirige Miguel Méndez desmontó a un rival joven desde el momento en el que fue consciente de su gran superioridad. Gustafson (20 puntos y 6 rebotes) y Conde (12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) lideraron la tarea de demolición.

El Premundial es un labertinto a mitad de temporada y sin apenas entrenamiento. España salió de la primera trampa pese a las dudas de un inicio tierno en el que apenas anotó dos puntos en más de cinco minutos, lastrada por los fallos de media distancia y desde el perímetro. La segunda unidad comandada por Gustafson dio un aire nuevo y desde la defensa la selección empezó a construir su dominio. Del 2-6 se pasó al 22-9. España comenzó a correr y a multiplicar sus recursos ofensivos: Conde, Carrera, Awa Fam, Iyana...

Necesitaba el equipo español descifrar al rival, sacudirse la incertidumbre y comprobar que Nueva Zelanda carecía de excesivas variantes para morder. Se abrió el mundo que separa a las dos selecciones. España lució sus mejores dotes técnicas, su juego rápido para las penetraciones y la versatilidad de sus jugadoras interiores lejos del tablero.

Después de una fácil piedra de toque, este jueves espera la física Senegal (19.00, Tdp). Italia, Puerto Rico y Estados Unidos completan un grupo de seis selecciones de las que cuatro (EEUU ya está clasificada) irán al Mundial.