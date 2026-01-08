‘La isla de las tentaciones’ comienza 2026 con máximo de temporada y ‘El hormiguero’ se impone a ‘La revuelta’

El estreno de ‘Nos vamos de madre’ en Antena 3 obtuvo un 12,6% de cuota y no pudo con las hogueras finales del ‘reality’ de Telecinco

Tras las fiestas navideñas, que alteran la programación de arriba abajo, este miércoles la televisión recuperó su ritmo habitual, con el regreso de los pesos pesados de la parrilla. El descanso le ha sentado muy bien a La isla de las tentaciones, que ha vuelto a Telecinco con récord de temporada y superando por primera vez el 20% de cuota en su novena edición. En concreto, las hogueras finales del reality lograron una cuota de pantalla del 20,1% y casi 1,5 millones de espectadores de media.

El gran dato de La isla de las tentaciones hizo que se impusiera sin problema al estreno de Nos vamos de madre, el programa con Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, que se estrenaba este miércoles en Antena 3. El formato, que siguió las aventuras del presentador y su progenitora en Estambul, obtuvo un 12,6% de la cuota de pantalla y 1.091.000 espectadores de media. En La 1, la película Jurassic World: Dominion se tuvo que conformar con un 9,6% de cuota.

Este miércoles también regresaron La revuelta y El hormiguero con nuevas entregas. Y, como ocurrió durante gran parte de 2025, El hormiguero ha comenzado 2026 imponiéndose en este particular duelo. El programa de Pablo Motos, que entrevistaba a las tres protagonistas femeninas de la serie Machos alfa, Kira Miró, Raquel Guerrero y María Hervás, lideró su franja con un 14,8% de cuota y una media de casi 1,9 millones de espectadores. En La 1, el espacio que presenta David Broncano, con la visita del policía Pelayo Gayol y la ganadora de OT Cristina Lora, consiguió el 12,6% del share y una media de 1,6 millones de espectadores.

A la misma hora, First Dates reunió en Cuatro a 798.000 espectadores de media, y con un 6,4% de cuota fue lo más visto del día en la cadena. Y en La Sexta, El intermedio obtuvo un 7,1% de cuota y 934.000 televidentes.

En el cómputo total del día, Antena 3 fue líder con una cuota de pantalla media del 13,6%, seguida por La 1, con el 12,8% de cuota. Telecinco obtuvo el 10,6% del share de media.