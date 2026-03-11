Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 11 de marzo

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Loterías y Apuestas del estado sortea de lunes a domingo la Bonoloto, un sorteo que reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

El Juego de la Bonoloto

Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro. El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde verlo

La Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30 horas y puede verse en directo a través de la web oficial de SELAE. Para quienes no puedan seguirlo en vivo, los resultados se publican en la misma página pocos minutos después de finalizar el sorteo.