La estafa monta rentas en Ciudad de México: cómo no caer en el engaño de los fraudes inmobiliarios en ‘apps’ de alquiler

Las autoridades alertan de esta modalidad de fraude en la capital mexicana. Los delincuentes anuncian departamentos para pedir anticipos y desaparecen con el dinero de quienes buscan vivienda

Una modalidad de fraude inmobiliario conocido como monta rentas ha generado diversas alertas en Ciudad de México debido al incremento de casos relacionados con anuncios falsos de casas y departamentos en renta publicados en apps y redes sociales. Las autoridades han advertido de que esta modalidad de fraude se ha extendido principalmente a través de plataformas digitales para buscar vivienda.

La modalidad de fraude ocurre en un contexto en el que cada vez más personas eligen rentar directamente con los propietarios mediante internet para evitar las comisiones de las agencias inmobiliarias. De acuerdo con el portal inmobiliario Propiedades.com durante el segundo trimestre de 2025 se registraron 660 casos de esta modalidad de estafa en México.

Cómo operan los monta rentas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha alertado sobre la forma en que operan los llamados monta rentas, quienes utilizan plataformas digitales para defraudar a personas interesadas en alquilar vivienda.

El fraude comienza cuando un estafador alquila un inmueble durante pocos días a través de apps o plataformas de hospedaje, como si fuera turista. Una vez que obtiene acceso al inmueble, lo anuncia en internet como si fuera el propietario. Para dar credibilidad al anuncio, publican fotografías reales del departamento o casa.

En algunos casos, utilizan imágenes descargadas de portales inmobiliarios, o fotografían edificios ubicados en zonas con alta demanda. Así, cuando una persona interesadas contacta al supuesto arrendador, el estafador proporciona los detalles del inmueble, como la ubicación, el tamaño de la vivienda y el precio de renta. También menciona los requisitos, aparentemente normales, para cerrar el contrato.

Los monta rentas pueden enviar fotografías de identificaciones oficiales, documentos falsos o contratos simulados para reforzar la confianza de las víctimas. En ciertos casos, estos documentos pueden pertenecer a víctimas anteriores.

Los estafadores generan un sentido de urgencia al asegurar que existen otros interesados en rentar el inmueble y solicitan un anticipo para apartarlo, o incluso el pago adelantado del alquiler. Una vez que la persona realiza el depósito o transferencia bancaria, el fraude se consuma. El estafador elimina su perfil en la plataforma digital, bloquea a la víctima y desaparece con el dinero.

Las zonas con anuncios de monta rentas en Ciudad de México

Si bien esta modalidad de fraude puede ocurrir en cualquier zona de México -o del mundo- existen colonias en la capital mexicana donde los anuncios falsos han aparecido con mayor frecuencia.

Las colonias de Ciudad de México donde se ha detectado esta modalidad de fraude incluyen:

Roma

Condesa

Del Valle

Narvarte

Escandón

En estas colonias de alta demanda los estafadores suelen ofrecer inmuebles a precios inferiores al promedio del mercado para atraer rápidamente a posibles víctimas.

Cómo prevenir el fraude inmobiliario de los monta rentas

Las autoridades y los portales inmobiliarios especializados recomiendan las siguientes medidas para evitar caer en este tipo de estafa, que en México puede alcanzar penas de hasta 11 años de prisión:

Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas para inmuebles ubicados en zonas de alta demanda

Constatar el inmueble visitándolo antes de hacer cualquier pago

Verificar la identificación oficial del arrendador y las escrituras de la propiedad

Consultar con la administración del edificio

Hacer una segunda visita al departamento o casa

Corroborar en qué plataformas o sitios web se publica el anuncio

Asimismo, se recomienda realizar este tipo de trámites mediante agencias inmobiliarias que cuenten con registro con el fin de reducir el riesgo de fraude. En caso de sospechar de un anuncio o ser víctima del fraude monta rentas, se puede solicitar asesoría al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalina al 55 55 33 55 33. La atención es gratuita y se ofrece las 24 horas.

