Alba Paul, Alex de la Croix, Paola Olmedo... ‘Supervivientes 2026′ empieza a confirmar sus concursantes

La creadora de contenido y esposa de Dulceida es uno de los nombres que Telecinco ya ha anunciado que estará en su ‘reality’ estrella, que comenzará nueva edición en marzo

Supervivientes 2026 empieza a tomar forma. El reality en el que un grupo de personajes conocidos tiene que convivir en una isla es uno de los formatos que todavía le funciona bien a Telecinco, un pequeño salvavidas de audiencias cuya nueva edición verá la luz en marzo. Ahora, el programa está en proceso de confirmar, en un goteo diario, quiénes serán los participantes en su nueva edición.

Alba Paul, creadora de contenido y esposa de Dulceida, será uno de los nombres estrella de esta entrega. Su rostro ya es habitual en los realities, aunque no había participado todavía en ninguno de Telecinco. En 2023, fue la ganadora de Time Zone, un concurso de estrategia con estética de videojuego y al estilo escape room que emitió HBO Max. En 2024, en la misma plataforma, participó en Pekín Express: Objetivo Angkor junto a su cuñado Álex Doménech, programa que volvió a ganar, por lo que ya es una experta en vencer en realities.

Precisamente en Pekín Express coincidió Alba Paul con Alex de la Croix, actriz de La que se avecina y otra de las concursantes que ya se han confirmado para esta nueva entrega de Supervivientes. A los cayos de Honduras también viajarán Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, Claudia Chacón, exparticipante de La isla de las tentaciones, Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, y el atleta paralímpico Alberto Ávila.

Supervivientes 2026 tendrá otra importante novedad, y será el relevo de la presentadora que acompañará y guiará a los concursantes en las conexiones desde Honduras. María Lamela (Villalba, Lugo, 1991) será la encargada de presentar el formato desde el país americano. Lamela es conocida por aparecer como reportera y presentadora sustituta en Más vale tarde en La Sexta y con experiencia en la telerrealidad al haber presentado el programa de aventuras Salvaxe en la Televisión de Galicia (TVG). Toma el relevo de Laura Madrueño, quien ha ejercido esas funciones desde 2023 conduciendo tres ediciones regulares del concurso y dos All Stars. El año pasado, la presentadora tuvo que vivir más de cinco meses en Honduras, mientras que Jorge Javier Vázquez presentaba el programa desde Madrid. Vázquez repetirá una vez al frente de las galas del formato.