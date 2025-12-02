Urtasun inaugura la última muestra de arte mexicano indígena en Madrid: “No debemos tener miedo a la palabra perdón”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun inaugura la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', sobre las mujeres en las culturas indígenas mexicanas este martes en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

El ministro de Cultura reivindica el poder de la cultura para dar voz a “realidades que han sido silenciadas y vulneradas durante demasiado tiempo” en el Museo Arqueológico

Ernest Urtasun ha contribuido un poco más al acercamiento político y cultural entre España y México este martes en la inauguración de la última parte de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. Este capítulo abre todas sus salas al público en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid y completa el relato que componen las más de 400 piezas de arte prehispánico que se despliegan en otras tres sedes culturales de la capital. “No le debemos tener ningún miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan. Palabras como diálogo, como perdón, encuentro, fraternidad. Porque todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas”, ha dicho el ministro de Cultura en la presentación de la exposición titulada El ámbito humano. De esta manera, Urtasun ha retomado las palabras de desagravio que pronunció José Manuel Albares, ministro español de Exteriores, a finales de octubre en la gran inauguración de las exposiciones.

“La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, dijo entonces Albares. El Gobierno español protagonizaba así el paso más significativo en el acercamiento de ambos países después de que las relaciones quedaran congeladas cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiese en 2019 al Rey que pidiese perdón por los desmanes de la conquista.

Urtasun ha hecho hincapié en cómo, en diferentes sistemas políticos y sociales, tanto las mujeres, frente a los hombres, como las comunidades indígenas, frente a otras culturas dominantes, “han visto su voz opacada, desoída e incluso silenciada durante siglos”. Por eso, “hablar de descolonización de discursos, relatos históricos y museográficos”, ha continuado el ministro, “tiene que ver justamente con esa tarea, la de la responsabilidad, la atención, el respeto y el acercamiento verdadero a realidades que han sido silenciadas, vulneradas o directamente ignoradas durante demasiado tiempo”.

Una de las salas donde se expone parte de la muestra 'La mujer en el México indígena', en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Rodrigo Jimenez (EFE)

En la parte expuesta en el MAN, El ámbito humano, el objetivo es reivindicar la esfera cotidiana asociada a la mujer y mostrar cómo las mujeres asumieron funciones esenciales como la educación, los cuidados, la elaboración de textiles y cerámica, la preparación de alimentos o la transmisión de conocimiento ritual y comunitario. Y cómo estas actividades cohesionaron socialmente a esos pueblos y colaboraron en la forja de su identidad. Pero también, como ha contado Adriana Velázquez, asesora científica de la exposición, los lugares de poder en el espacio público que ocuparon como guerreras, sacerdotisas y gobernantas.

“Por eso esta exposición es algo más que una recopilación material. Es en sí misma un acto de reconocimiento, con el que devolvemos a culturas, saberes e identidades injustamente relegadas su lugar de centralidad. Un reconocimiento profundo, verdadero, que no evita señalar responsabilidades en la perpetuación histórica de esas desigualdades”, ha remachado Urtasun.

La carrera contrarreloj para llegar a inaugurar comenzó a finales de 2024 cuando se iniciaron los primeros contactos entre los dos países en México con motivo de la Feria del Libro de Guadalajara, cita en la que España era el país invitado. Meses después, en febrero, y con la orden previa de Sheinbaum para que se cedieran todas las obras, comenzó el trabajo de planificación en el que han participado decenas de instituciones culturales y gubernamentales de ambas naciones, lideradas por la comisaria Karina Romero. Este tipo de exposiciones suelen organizarse con una antelación de dos años como mínimo. En este caso, han sido unos ocho meses.

Vista de alguna de las piezas que forman parte de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en el MAN. Rodrigo Jimenez (EFE)

Las obras llegaron a Madrid el pasado miércoles 22 de octubre y se distribuyeron por el Museo Thyssen, el Museo Arqueológica Nacional y el Instituto Cervantes. El 31 de octubre se inauguraron todas las muestras, a excepción de la del MAN que, por la gran cantidad de piezas que incluye —más de 200— requirió de más tiempo. La muestra se podrá ver hasta el próximo 22 de marzo. Previamente, el 8 de octubre, se había inaugurado la parte de la Casa de México.

“Esta es otra oportunidad para compartir la grandeza de los pueblos originarios y la riqueza del legado de las mujeres”, ha añadido Quirino Ordaz, embajador de México en España. “Hay que edificar desde el respeto y la admiración para construir un futuro más justo y humano, siendo además conscientes de que la riqueza que nace de la diversidad”.