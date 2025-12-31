Salario mínimo histórico

Los ministros colombianos de Trabajo, Antonio Sanguino (d), y de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, participan en una rueda de prensa este martes, en Bogotá (Colombia).

Los titulares de la última semana del año reflejan el vértigo noticioso que ha sido Colombia durante 2025 y se heredará para el electoral 2026. Veamos solo algunos, sin contar con alguna noticia que se saque el presidente debajo de la manga de tuiter cuando falten cinco pa’ las 12.

‌La más reciente: el Gobierno Petro anuncia los decretos de la emergencia económica: más impuestos a los superricos, sobretasa al sistema financiero y aumento del IVA a licores y juegos de azar; la más discutida en redes sociales: el Gobierno de Petro incrementa más de un 23% el salario mínimo en Colombia: queda en dos millones de pesos; una muy buena: el desempleo cae al 7% y se enfila a cerrar un 2025 histórico para el mercado laboral colombiano; otra justa: el Ministerio de Hacienda confirmó que se eliminará prima de 11 millones de pesos a congresistas. Y una noticia que aún está en desarrollo: el Ministerio de Salud anunció que la UPC, el valor que el gobierno paga a las EPS por cada afiliado para los servicios de salud, aumentará 9,03 % para el regimen contributivo y 16,48 %para el subsidiado. Desde ya, gremios y organizaciones de pacientes advierten que es insuficiente.

Sin duda, el aumento del salario mínimo es la noticia que moviliza al país y junto con la seguridad, se convertirá en el eje de la agenda electoral que arranca el próximo año, es decir a partir de mañana. Al Gobierno, cuyo flanco débil es el orden público le conviene mover la línea hacia esa discusión sobre derechos sociales y desigualdad. Las redes están inundadas de debates sobre neoliberalismo, keynesianismo; hay tuits con pánico, preocupación por sus efectos en la inflación, críticas por las consecuencias para las pequeñas y medianas empresas y pocos llamados a la calma.

‌En concreto celebran 2,4 millones de personas que tienen empleos formales y reciben el salario mínimo. A ellos se les pagarán 2 millones de pesos mensuales (unos 533 dólares), incluyendo el auxilio de transporte por 249.095 pesos, lo que supondrá un alivio en el corto plazo. La preocupación, sin embargo, llega para otros sectores de la sociedad y ha sido advertida por gremios, analistas y hasta un sector del sindicalismo que califica el aumento de desbordado y una equivocación del Gobierno “en su afán de hacer populismo de cara a las elecciones”. Es lo que afirma Jorge Iván Díez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) Democrática e Independiente, quien se suma a los usuales críticos de la Andi y Fenalco. “Van a ser muchas las poblaciones perjudicadas por un incremente desbordado, por ejemplo13, 5 millones de trabajadores en la informalidad no devengarán el salario mínimo y también habrá implicaciones negativas para un grupo muy amplio de pensionados que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo legal”, dijo en un video. Advirtió que se ampliará la brecha para los pensionados y que se “van a empobrecer aún más”.

Hay advertencias de todo tipo. El exministro José Antonio Ocampo dijo que la medida tendrá efectos en el empleo formal porque se agrega a los costos de la reforma laboral. “La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar”, dijo. Petro, como suele hacer con sus exministros, respondió que Ocampo lo había engañado intelectualmente. En detalle, como se cuenta en esta nota, la decisión puede tener un impacto en el precio de las multas de tránsito, los precios de las viviendas de interés prioritario y los aportes a seguridad social.

‌Petro afirmó que este es un “salario vital” y que “el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”. A siete meses del cambio de Gobierno y con el 2026 respirando en la nuca de todos, no se ve muy claro el panorama.

Mientras tanto celebremos en familia y abrochemos cinturones para un nuevo vértigo.

‌¡Feliz año!

