La Asamblea Constituyente de Petro se roba el protagonismo de la campaña presidencial

Justo cuando la campaña electoral comenzaba a alejarse de la fuerza gravitacional que ejerce el presidente Gustavo Petro y prometía empezar a hablar de propuestas ―la candidata Paloma Valencia apenas lo mencionó una vez en su discurso tras ser elegida como candidata del uribismo―, el jefe de Estado supo volver a robarse la atención política. Uno de sus ministros, Antonio Sanguino de Trabajo, y otros ciudadanos, inscribieron el viernes un comité ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es una movida provocadora del petrismo ya que el jefe de Estado había prometido, cuando era candidato, no buscar reformar la constitución. Pero es una movida política que le funcionó muy bien al presidente cuando el legislativo hundió su reforma laboral, a mitad de año, pero el Senado la revivió cuando Petro amenazó con dicha constituyente. El presidente incentiva ahora la misma carta de reformar la constitución, una jugada que le permite mantener la atención pública en su proyecto político y sobre todo mantener a la izquierda unida, justo en época electoral, para apoyar sus propuestas y candidatos.

Colombia se prepara para ir a las urnas en poco más de tres meses, pues el próximo 8 de marzo los ciudadanos no solo elegirán un nuevo Congreso, sino que podrán participar en las consultas interpartidistas en las que tanto izquierda como derecha elegirán a sus candidatos definitivos para la Presidencia. Las consultas presidenciales suelen ayudar a jalar votantes para las listas al legislativo, por lo que la Gran Consulta de la derecha, como el Frente Amplio de la izquierda, esperan no solo escoger candidato sino ver sus bancadas legislativas fortalecidas. El nuevo proceso de recolección de firmas para una Asamblea Constituyente en los próximos tres meses de campaña le suma un empujón más a la izquierda, pues sus bases estarán haciendo campaña también por la propuesta constitucional del presidente.

En su defensa, Petro ha dicho, a través de un mensaje en la red social X, que “la Constituyente no se hará en época electoral”, pues aunque la recolección de firmas se debe realizar en los próximos tres meses, el proyecto de ley posterior a las firmas se presentará después del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso. Para la fecha, además, ya se habrá elegido a un nuevo presidente de la República, en mayo y junio. Esta defensa ignora el impulso que el comité de firmas puede darle a las elecciones de marzo en los próximos tres meses. Varios de sus candidatos al legislativo, por ejemplo, ya han tomado la bandera del presidente.

Conteo de votos en la consulta popular del Pacto Histórico en Bogotá (Colombia), el 26 de octubre. Diego Cuevas

“Claro que sí se requiere una Asamblea Constituyente acotada, hay temas qué el Congreso jamás aprobará”, dice el representante por Bogotá, Alirio Uribe, quien aspira en marzo llegar al Senado. “Nosotros cada vez insistimos más, como lo hace el presidente, en la necesidad de convertirnos en poder constituyente, no solamente Asamblea Constituyente, en que cada vez más sea la gente la que toma las decisiones”, dijo brevemente sobre el tema Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, en un evento virtual el fin de semana.

Petro, sin titubeos, ha llamado a sus bases a que se movilicen ya mismo para apoyar a candidatos del legislativo que quieran la Asamblea Constituyente. “Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, dice.

La oposición no ha tardado en calificar la iniciativa como un “truco” de Petro, “una estrategia para quedarse en el poder” y una “irresponsabilidad”. Sobre todo, le critican la iniciativa como una forma indebida del Gobierno para participar en política electoral.

Este domingo, la Gran Consulta por Colombia, una coalición de derecha que reúne a un amplio abanico de candidatos (Paloma Valencia, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila) hizo pública una carta en la que rechaza la propuesta del Gobierno. “Plantear una Constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre, cuyos costos siempre los termina pagando la ciudadanía”, señalan los candidatos, que se presentan como defensores de la actual Constitución. “La Constitución de 1991 es el mayor acuerdo democrático de nuestra historia reciente. Fue el resultado de un amplio pacto político y social que permitió ampliar derechos, fortalecer la participación y abrir el camino para que actores armados dejaran las armas y se incorporarán a la democracia, incluido el movimiento al que perteneció el hoy presidente”, escribieron, en referencia a la militancia del hoy presidente en la guerrilla del M-19, que se desmovilizó en 1990 y fue una de las principales fuerzas de la Asamblea que redactó la celebrada carta política de 1991; y resaltando la paradoja de que sea el hoy presidente quien quiera transformarla.

Huberto de la Calle, político liberal que fue miembro de dicha Asamblea Constituyente del 91, también se pronunció y dijo que el país no puede negarse del todo a reformar la Constitución, pero también considera que no debería ser en época de campañas políticas claves. “Reforma no como truco electoral”, pide en un mensaje en redes sociales. Hasta el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, entró en el debate en una entrevista con El Espectador. “Una asamblea constituyente, una reforma constitucional de fondo, puede ser factible porque su evolución es necesaria, pero eso no hay que mezclarlo con un año electoral”, dijo. “No es prudente mezclar lo uno con lo otro”, añadió.

Pese a que Petro ha destacado el avance que representó en su momento, insiste en que la Constitución del 91 se ha quedado corta ante los desafíos de nuestros tiempos, sobre todo cuando el legislativo no aprueba las reformas que él considera importantes. En su trino de defensa, habla de la variada temática que contempla el proyecto de ley que empezará a firmar la ciudadanía, “y que se refieren a las materias que los congresistas legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”. Menciona sus reformas sociales bloqueadas, la reforma a la educación, una profunda reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la descarbonización y un nuevo ordenamiento territorial, en entre otros asuntos.

En la versión de la historia del presidente, él nunca fue lo suficientemente poderoso como jefe de Estado para hacer el cambio social que prometió en la campaña del 2022, ya que las élites económicas del país le frenan cualquier propuesta con sus apoyos en el legislativo. Esa visión de la historia busca ya no solo que su proyecto gane la presidencia y gane las legislativas, en 2026, sino que además gane el pulso sobre lo que está escrito en la Constitución de 1991.